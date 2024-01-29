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Военное обозрение

В крупнейших военных учениях НАТО будут участвовать 40 процентов всех сухопутных войск Великобритании

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Легкие подразделения Сухопутных войск Великобритании
Легкие подразделения Сухопутных войск Великобритании.
Источник изображения: invoen.ru

Предстоящие военные учения Североатлантического альянса Steadfast Defender 2024, которые пройдут с февраля по май текущего года, станут крупнейшими в современной истории блока со времен холодной войны. Как сообщает британская пресса, в крупнейших военных учениях НАТО будут участвовать 40 процентов всех сухопутных войск Великобритании.

Общее количество военнослужащих, которые будут задействованы в маневрах, превышает 90 тысяч человек. Кроме того, в учениях примут участие более 50 военных кораблей, включая авианосцы, более 80 истребителей, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, не менее 1100 различных боевых машин, в том числе 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

Но еще более примечателен сценарий учений. Согласно плану, войска НАТО будут развернуты для защиты восточноевропейских союзников на случай «российской агрессии». Утверждается, что армии стран альянса должны быть готовы к вооруженному противостоянию с «почти равным» противником. Руководство стран-участниц альянса уже не скрывает, что под этим противником подразумевается именно Россия.

Между тем, состояние сухопутных войск Великобритании оставляет в настоящее время желать лучшего. Боевая мощь королевства в последние десятилетия значительно снизилась. Тому есть множество причин – от недостаточного финансирования до общего снижения престижа военной службы среди населения Великобритании. Даже мигранты из нищих стран третьего мира не стремятся поступать на военную службу.

Дефицит кадров становится все более серьезной проблемой сухопутных войск, да и власти страны, несмотря на рассуждения о «российской угрозе», в действительности не отказываются от планов сокращения численности армии.

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Страны
Великобритания
Россия
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
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