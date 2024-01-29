ЕС обвинили в намерении держать Украину на коротком поводке для переговоров (The Economist, Великобритания)

The Economist: ЕС обвинили в выделении смехотворной суммы на помощь Украине

Несмотря на все заявления о помощи Украине, Европа выделила ей не так уж и много, пишет The Economist. Связано это с несколькими факторами: нехватка вооружений у стран блока, внутренние распри, а также желание держать Киев на коротком поводке.

Когда в 1991 году над Югославией назрела угроза кровопролития, ее соседи прилетели предложить помощь. “Пробил час Европы”, — заявил тогда министр иностранных дел Люксембурга Жак Поос, которого европейские институты в Брюсселе направили в Белград, чтобы не допустить полномасштабной войны. Но из этого ничего не вышло. Разгорелись жестокие бои, которые в итоге удалось потушить лишь при вмешательстве Америки, доказавшей неправоту Пооса. Прошло три десятилетия, и час Европы снова пробил. 1 февраля на саммите 27 национальных лидеров ЕС в Брюсселе политики выйдут с затуманенным от ночных переговоров взором и объявят — если, конечно, все сложится удачно — о пакете в 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов) в поддержку Украины. На фоне громких самовосхвалений и оживленной бравады на пресс-конференциях о том, как они стоят плечом к плечу с воюющим соседом, будет совсем не комильфо заметить, что пакет мер рассчитан на целых четыре года и составляет лишь порядка 0,08% ВВП всего Европейского союза за этот период.

Как и во времена незадачливого Пооса, налицо очевидный разрыв между риторикой Европы о сложившейся ситуации и тем, какими средствами она пытается ее разрешить. Послушать политиков — так ситуация попросту ужасна. Французские чиновники говорят, что Европе пора переводить экономику полностью на военные рельсы, чтобы остановить имперские замашки Кремля. В Центральной Европе утверждают, что победа России на Украине неизбежно приведет к новым завоевательным войнам — и не без оснований опасаются, что они могут стать следующими. Такие тревожные интонации отнюдь не новость для закаленных ветеранов прошлых кризисов, обрушившихся на континент, будь то коронавирус, крах евро или перемена климата. Отыскать деньги на решение этих проблем не составило труда. Ради борьбы с пандемией были нарушены все табу и создан фонд восстановления в размере 750 миллиардов евро. Переход к зеленой экономике обойдется более чем в триллион евро в год. А десять лет назад Европейский центральный банк пообещал сделать “все возможное”, чтобы спасти единую валюту. Что же касается Украины, то европейцы довольствуются суммой, сопоставимой с погрешностью округления в национальных бюджетах.

Неужели перспектива российского реваншизма не опаснее пандемии? Нельзя сказать, что ЕС палец о палец не ударил ради Украины: он приветствовал беженцев, ввел санкции и даже позвал Киев в свой клуб. И сравните с Америкой, которая поначалу предоставляла военной помощи больше всех, но на данный момент свернула все поставки, поскольку ее собственный пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов зашел в тупик. Причем те 50 миллиардов евро, что предстоит согласовать на следующей неделе, — далеко не единственная помощь со стороны ЕС. Некоторые страны, особенно Германия, продолжают направлять большие объемы военной и финансовой помощи на двусторонней основе. Страны за пределами ЕС, например, Великобритания или Норвегия, также пообещали нарастить поставки оружия и денежные транши.

Однако рассчитанный на несколько лет пакет практически затмил собой новые предложения краткосрочной помощи: по мнению европейских дипломатов, Украине придется удовольствоваться именно этим. Финансовые возможности Европы сдерживаются тремя факторами. Во-первых, некоторых политиков, особенно из Западной Европы, похоже, вполне устраивает, что приток средств Украине иссяк до тонкой струйки — достаточной, чтобы не проиграть, но при этом и не одержать громкую победу, которая унизит Россию. Возможно, эта логика и была оправдана на ранних этапах конфликта, но сейчас этот подход устарел. Однако в том, чтобы держать киевские власти на коротком поводке, есть и свои плюсы: например, если рано или поздно Украину придется подтолкнуть к столу переговоров.

Во-вторых, помощь Украине нередко поступает не в виде денег, а в виде военной техники. И в национальных арсеналах осталось не так уж много вооружений, которые можно отправить на восток, поэтому пора производить новые снаряды и пушки. Некоторые, особенно Париж, хотят, чтобы оружие выпускалось в Европе (в том числе в самой Франции). Главная цель — не столько дать местным фирмам заработать (хотя это, безусловно, тоже не повредит), сколько нарастить мощности по производству оружия для укрепления “стратегической автономии” Европы. Увы, объединить помощь Украине с далеко идущими целями промышленной политики не удалось. Прошлой весной ЕС посулил Украине миллион снарядов в течение года. Однако к концу декабря было доставлено лишь 300 000 штук, и мало кто считает эту цель выполнимой. Между тем одной лишь Северной Корее (чей ВВП составляет 1/500 от европейского) удалось отправить в Россию более миллиона снарядов, утверждают южнокорейские спецслужбы (эти утверждения не получили внятного подтверждения. – Прим. ИноСМИ). Сама Россия близка к тому, чтобы стать “военной экономикой” — расходы на оборону превысят 6% ВВП.

Третья причина скаредности Европы заключается в том, что Украина встала поперек внутренних споров ЕС. Те 50 миллиардов евро, что сейчас на кону, получены через институты в Брюсселе, чей годовой бюджет сам по себе крошечный и составляет всего порядка 1% от ВВП 27 стран-членов. Поскольку помощь Украине привязана к общим расходам ЕС, на высвобождение этой суммы ушло целых семь месяцев. Изменения в союзном бюджете подлежат единогласному согласованию, чем не преминул воспользоваться Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и давний приятель Кремля. Этот опытный шантажист заблокировал транш в 50 миллиардов евро на декабрьском саммите, вынудив коллег вернуться в Брюссель. Мало того, что он может повторить этот маневр — теперь у него есть и новый повод для шантажа: после того, как 23 января турецкий парламент подписал решение о вступлении Швеции в НАТО, Венгрия единственная, кто еще сопротивляется.

Где деньги?

Однако в ходе торгов и сборищ на высшем уровне выпали из виду элементарные факты. Европа очень богата. И будет гораздо хуже, если Украина проиграет на поле боя. Лишь должное финансирование поможет Киеву, чей дефицит бюджета только в этом году составляет более 40 миллиардов долларов. Щедрость послужит интересам Европы. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила союзникам выделять на нужды Украины по 0,25% своего ВВП в год. Это примерно треть того, что страны должны потратить на помощь развивающимся странам, и одна восьмая целевых показателей НАТО на оборону. Такое довольствие, примерно втрое больше нынешнего, позволит правительству в Киеве планировать победу и готовиться к поражению России. Так что либо европейцы лицемерят насчет того, насколько их судьбы связаны с участью Украины, либо просто недальновидны. Как бы то ни было, они явно не подкрепляют своих слов делом.