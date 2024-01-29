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Blue Origin получила финансирование от Пентагона на ракету New Glenn

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Детали ракеты New Glenn
Детали ракеты New Glenn компании Blue Origin на производственном предприятии компании во Флориде.
Источник изображения: arstechnica.com

Компания Blue Origin получила финансирование от Космических сил США на перспективную ракету New Glenn. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Дополнительные средства в размере 17 миллионов долларов выделены Пентагоном 23 января на исследования, связанные с интеграцией носителя в третью фазу программы National Security Space Launch (NSSL). В рамках финансирования Blue Origin предлагается оценить параметры траектории полета носителя, конструкции ракетного обтекателя и инфраструктуру стартовой площадки для использования New Glenn в интересах военных.

Соответствующие исследования подконтрольная миллиардеру Джеффу Безосу компания должна завершить к сентябрю 2025 года.

Издание напоминает, что 18 декабря Космические силы США выделили Blue Origin на те же цели 935 тысяч долларов. Новое финансирование является дополнительным к уже предоставленному.

В декабре обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк отметил, что есть признаки того, что в создании американской тяжелой ракеты New Glenn достигнут прогресс.

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Страны
США
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
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