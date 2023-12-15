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В США заявили о прогрессе в создании ракеты New Glenn

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Детали ракеты New Glenn
Детали ракеты New Glenn компании Blue Origin на производственном предприятии компании во Флориде.
Источник изображения: arstechnica.com

Есть признаки того, что в создании американской тяжелой ракеты New Glenn достигнут прогресс. Об этом пишет обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

Автор отмечает, что на успехи в разработке носителя указывают помимо заявлений руководства компании Blue Origin планы НАСА запустить на перспективном носителе миссию Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE), предназначенную для изучения взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Марса.

Обозреватель пишет, что в самой Blue Origin также испытывают оптимизм касательно работ по New Glenn. «Мы начнем запускать New Glenn в следующем году», — заявил на конференции по космической энергетике Ассоциации космических сил в Орландо вице-президент компании по госконтрактам Ларс Хоффман.

По его словам, в ближайшие месяцы планируется провести ряд решающих испытаний двигателей BE-4 и BE-3U ракеты.

В сентябре обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер сообщил, что в декабре должность генерального директора компании Blue Origin вместо Боба Смита займет Дэйв Лимп.

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Страны
США
Продукция
BE-4
New Glenn
Компании
Blue Origin
NASA
Проекты
Марс
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