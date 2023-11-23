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Названа нагрузка для первого пуска ракеты New Glenn

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New Glenn
New Glenn.
Источник изображения: Blue Origin

В ходе первого пуска перспективная тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin выведет два спутника-кубсата миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer (ESCAPADE), предназначенные для изучения взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Марса. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

Стоимость соответствующего контракта американского космического ведомства с компанией Джеффа Безоса составляет 20 миллионов долларов. Место и сроки запуска ракеты с полезной нагрузкой не называются. Тем не менее, как пишет издание, первый пуск перспективного носителя может состояться в 2024 году.

В сентябре обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер сообщил, что в декабре должность генерального директора компании Blue Origin вместо Боба Смита займет Дэйв Лимп.

В июне Смит на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times, заявил, что доходы компании составляют сотни миллионов долларов, она располагает заказами на миллиарды долларов.

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Blue Origin
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