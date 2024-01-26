В США назвали две угрозы, которые смогут уничтожить НАТО (The Washington Post, США)

WP: в НАТО готовятся противостоять сразу двум угрозам — России и Трампу

НАТО готовится противостоять сразу двум угрозам – России и Трампу, пишет WP. Наращивание мощи потребует от альянса увеличения расходов – и денег ему понадобится намного больше, чем он готов потратить сейчас.

Нидерланды — это переполненная туристами крошечная страна, которая по размерам меньше Западной Виргинии (один из американских штатов — прим. ИноСМИ). Но в годы холодной войны она вызывала серьезное беспокойство у Советского Союза. В составе ее вооруженных сил было около тысячи танков, в том числе сотни самых современных боевых машин. С их помощью эта страна намеревалась помогать союзникам по НАТО в сражениях с армиями Москвы на северогерманских равнинах.

С момента распада Советского Союза в 1991 году минуло два десятилетия, и танковый парк Нидерландов сократился до нуля. Это лишь один небольшой пример масштабного разоружения и сокращения вооруженных сил, которое происходило по всей Европе после окончания холодной войны. "Это похоже на похороны", — заявил один командир голландского танка в 2011 году во время церемонии списания последних гусеничных машин, которые позже были проданы.

Теперь человек, занявший кресло премьер-министра Нидерландов незадолго до того, как эта страна законсервировала свой последний танк, стал наиболее вероятным претендентом на пост генерального секретаря НАТО — организации, где верховодят Соединенные Штаты, вновь вступившие с Кремлем в долговременное состязание на силу воли. Здесь, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, вопрос стоит так: как Рютте, занявший второе место в Европе по продолжительности пребывания в должности премьера, и в ближайшее время покидающий этот пост, будет преодолевать две серьезнейшие, по мнению многих, угрозы, если его назначат руководить Североатлантическим альянсом?

Первая угроза — это военная операция России на Украине и стремительный перевод российской экономики на военные рельсы. Москва настолько увеличила свои военные расходы, что многие европейцы сегодня опасаются, как бы это не стало прелюдией российской агрессии против незащищенного восточного фланга НАТО (все заявления европейских политиков о нападении России являются не более чем домыслами — прим. ИноСМИ). Вторая угроза — возможный приход на второй срок Дональда Трампа, который откровенно презирает Североатлантический альянс, ругает его членов, тратящих мизерные суммы на собственную оборону, и пытается в клочья разорвать натовскую доктрину сдерживания, которой уже 70 лет, угрожая "ни в коем случае" не помогать европейским союзникам Вашингтона в случае нападения на них.

Когда я прошлой весной посетил штаб-квартиру НАТО, все внимание было приковано к Украине. Сейчас, как сказал мне один из представителей в альянсе, "все разговоры у нас только о Трампе".

Это очень разные угрозы, но их следствием стало историческое по своей значимости перевооружение европейских государств-членов НАТО. Их коллективные военные расходы, которые начали постепенно расти после выхода Крымского полуострова из состава Украины и его присоединения к России, сегодня увеличиваются ускоренными темпами.

Однако мало кто верит, что этих средств достаточно для финансирования полностью пересмотренных и детализированных региональных военных планов. Это 4 000 страниц секретных документов, составленных по указанию верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи (Christopher G. Cavoli). Многие считают, что Европа не готова противостоять усиливающейся угрозе, которую создает ось Россия — Китай — Иран — Северная Корея. И никто не верит, что этими средствами можно заменить те десятки миллиардов долларов, что были включены в американский пакет помощи Украине, застрявший на Капитолийском холме из-за противодействия принципиальных республиканцев

Ожидается, что в этом году 20 из 31 страны НАТО, включая США, достигнут либо превысят целевой показатель блока по расходам на нужды обороны, составляющий два процента от валового внутреннего продукта. Он был установлен 10 лет назад, когда Путин присоединил Крым. Дополнительные расходы партнеров США по НАТО за эти 10 лет составили около 450 миллиардов долларов. Альянс любит нахваливать достигнутый показатель, хотя он соответствует среднегодовому увеличению всего-то на 4,25 процента.

Да, совокупная экономическая мощь Европы многократно превышает российскую, однако ее действия по увеличению военных бюджетов меркнут в сравнении с усилиями Москвы, которая в этом году на 70% увеличила свои ассигнования на оборону по сравнению с прошлым годом.

Высокопоставленные натовские руководители сегодня считают, что усиление стратегических угроз и планы альянса по защите собственных границ требуют намного более серьезного увеличения расходов. Они обсуждают вопрос о том, чтобы коллективные военные расходы членов НАТО (за исключением США) увеличились минимум на треть по сравнению с сегодняшним показателем. Это поможет нарастить мускулатуру в пяти ключевых областях: противовоздушная и противоракетная оборона, огневые средства большой дальности, информационные технологии и связь, тыл и наземные боевые силы с тяжелой техникой.

Такое наращивание боевой мощи в течение 10 и более лет обойдется членам НАТО (кроме США) как минимум в 100 миллиардов долларов ежегодно. Для осуществления этих планов потребуются колоссальные политические, экономические и психологические изменения. Это наверняка повлечет за собой сокращение щедрых европейских программ в сфере социального обеспечения и может свести на нет усилия по уменьшению выбросов парниковых газов до нулевого показателя к 2050 году, которые, по словам европейским руководителей, будут стоить 1,6 триллиона долларов ежегодно.

У Европы толстый кошелек, но этих средств недостаточно, чтобы одновременно добиться указанных военных, социальных и природоохранных целей.

Чтобы поставить на место врагов НАТО, не нужны огромные армии времен холодной войны, когда крупные европейские страны ставили под ружье сотни тысяч человек. Но даже в нынешнюю эпоху высокотехнологичных войн предусмотренное альянсом наращивание сил и средств потребует масштабной модернизации и увеличения численности войск, чего не было более 30 лет.

Если Рютте назначат генеральным секретарем НАТО вместо Йенса Столтенберга, это станет для него высшим приоритетом. Вторым приоритетом в случае избрания Трампа станет налаживание отношений с непредсказуемым президентом. Рютте, который в бытность Трампа президентом ладил с ним посредством лести и твердой руки, вполне может подойти для такой работы.

Автор: Ли Хокстадер (Lee Hockstader).