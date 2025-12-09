Стратегия нацбезопасности Трампа



Дональд Трамп. Глава Белого дома пытается вернуть своей стране величие.

Источник: Reuters Дональд Трамп. Глава Белого дома пытается вернуть своей стране величие.Источник: Reuters

Россия и Китай по-прежнему остаются главными угрозами Америке

В минувший понедельник президент США Дональд Трамп в Международном торговом центре имени Рональда Рейгана официально представил новую стратегию национальной безопасности (СНБ), в которой он отразил свое намерение управлять страной под лозунгом "Америка прежде всего". Эту идею Трамп многократно озвучивал как в ходе предвыборной кампании, так и после занятия Овального кабинета. Но, как правильно предполагали эксперты, данное заявление главы Белого дома вовсе не означает, что Америка будет в исключительном одиночестве реализовывать свои цели и задачи. Совсем наоборот, она будет действовать и отстаивать свои национальные интересы только в тесном сотрудничестве с союзниками. Но основополагающим мотивом новых стратегических установок Вашингтона все-таки является намерение обеспечить полное превосходство Америки над всеми остальными странами мира.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Как утверждают высокопоставленные представители администрации Белого дома, новая стратегия нацбезопасности даст стране "четкую рабочую тактику противодействия самым опасным и устойчивым угрозам". Они также отмечают, что в отличие от предыдущих стратегий нынешний документ содержит "ясный взгляд" на опасности и вызовы, с которыми сталкивается страна, при одновременной расстановке приоритетов в соответствии с девизом президента "Америка прежде всего". Чиновники утверждают, что сегодня "произошло неблагоприятное для американских интересов смещение глобального баланса сил" и что новая стратегия представляет собой план восстановления поступательной динамики Америки, чтобы нивелировать многие из этих тенденций.

В стратегии указаны четыре основополагающих сферы национальных интересов США: обеспечение безопасности; обеспечение процветания; сохранение мира во всем мире за счет военной, кибернетической и космической мощи, а также расширение американского влияния на планете. Это, по мнению экспертов Вашингтона, будет способствовать повышению конкурентоспособности США на мировой арене.

Совсем недавно, предварительно представляя новую стратегию, советник Белого дома по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер сказал, что США "придется работать как никогда усердно, чтобы добиться, чтобы страны соблюдали принцип верховенства закона, уважали суверенитет своих соседей и поддерживали установившийся после Второй мировой войны, после холодной войны порядок мира, стабильности и коллективной безопасности".

В практике многих президентов существовала традиция обновлять СНБ каждые четыре года. Так происходило со времен президента Рейгана. Свою последнюю стратегию президент Обама представил в 2015 году.

Как заявили прессе высокопоставленные чиновники Белого дома, работа над новой СНБ была начата 11 месяцев назад и в течение этого времени президенту постоянно представлялись ее отредактированные разделы. В разработке документа принимали участие многие руководящие сотрудники Вашингтона, включая директора ЦРУ Майка Помпео, директора национальной разведки Дана Коутса, министра торговли Стивена Мнучина и торгового представителя Роберта Лайтайцера. За месяц до окончания работы над СНБ президент был ознакомлен с документом и одобрил его. После этого министры получили возможность рассмотреть документ применительно к своим ведомствам.

В новой стратегии делается акцент на твердой уверенности чиновников в том, что основой нацбезопасности США является экономическая безопасность. На одном из официальных брифингов репортерам было заявлено, что самым мощным оружием Америки является ее ВВП.

Однако, как отметил бывший научный сотрудник Военно-морского колледжа США Николас Главин, "фокус на защиту американских экономических интересов на глобальном рынке, где администрация в первую очередь видит соперников, а не партнеров, будет иметь негативные последствия для многосторонних торговых договоров в условиях глобальной экономики, для которой характерно сотрудничество". Он считает, что подобный подход может ослабить попытки США конкурировать на глобальном рынке с главными соперниками. "Там, где Вашингтон откажется от задач лидера, на сцену выступят другие, в частности Китай. В долгосрочной перспективе подобная позиция нанесет гораздо больший ущерб США, чем многосторонность, присущая мировой экономике сегодня", - заявил Главин.

В некоторых областях новая СНБ значительно отходит от политики предыдущей администрации. В СНБ, утвержденной президентом Обамой в 2015 году, особое внимание уделялось продвижению и защите демократии и прав человека. Сейчас предлагается иной подход. Один из высокопоставленных представителей Белого дома заявил: "Мы упоминаем все составляющие демократии: терпимость, свободу, в том числе свободу вероисповедания. Но при этом опираемся на то, чего хотят местные партнеры, так что мы не навязываем наш образ жизни, не навязываем демократию".

Стратегия Обамы 2015 года также призывала США противостоять "неотложному кризису, связанному с климатическими изменениями". В стратегии нацбезопасности, предлагаемой Трампом, этого нет. Изменение мирового климата не отнесено к числу угроз нацбезопасности. В СНБ говорится о важности сохранения окружающей среды и рационального природопользования.

Трамп признал и тот факт, что киберпространство стало для США весьма критичным полем боевых действий. В течение практически всей своей истории Америка обеспечивала защиту своей территории на сухопутных, воздушных, морских и космических ТВД. Однако сегодня хакеры способны наносить ущерб национальным интересам США, действуя как в пределах страны, так и за ее границами. В соответствии с положениями новой СНБ, враждебные намерения такого рода будут жестко и эффективно пресекаться всеми доступными средствами.

ИЗГОИ, РЕВИЗИОНИСТЫ И ТЕРРОРИСТЫ

Среди угроз Америке в СНБ названы изгои, ревизионисты и террористы. Изгои "угрожают своим соседям оружием массового поражения и дестабилизируют важные регионы", а ревизионистские державы "хотят создать мир, не соответствующий американским интересам и ценностям". Россия и Китай включены именно в эту категорию, хотя ранее США намеревались выстроить с ними "лояльные партнерские отношения".

В СНБ сделано несколько довольно резких выпадов в сторону России и Китая, которые "являются вызовом могуществу, влиянию и интересам Америки и пытаются подорвать ее безопасность и остановить процветание". "Россия и Китай стремятся изменить мировой статус-кво", – объявил Трамп. Он подчеркнул, что "обе страны полны решимости сделать экономические системы стран мира менее свободными и менее справедливыми". В документе также указывается, что главные оппоненты США на мировой арене "наращивают вооруженные силы и стремятся контролировать информационные потоки, чтобы подавлять своих граждан и расширять свое влияние". Кроме того, там указывается, что Пекин несет ответственность за "агрессию в Южно-Китайском море", а Москва – за "военное вмешательство на Украине и в Грузии".

В тексте СНБ содержатся довольно резкие высказывания в адрес Пекина, включая намерения китайского руководства втянуть страны западного полушария в орбиту своих интересов путем предоставления им государственных субсидий, а также установление своего экономического и военного доминирования в Африке. Китай рассматривается как стратегический конкурент США, хотя и определяются возможные сферы взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе выступления президент Трамп заявил, что Россия и Китай стремятся бросить вызов американским интересам, ценностям и благосостоянию. "Мы попытаемся наладить масштабное партнерство с этими и другими странами, но таким образом, чтобы наши национальные интересы всегда были защищены", – сказал Трамп.

"Например, – сказал он, – вчера я получил звонок от президента России Путина, который поблагодарил нашу страну за развединформацию, которую наше ЦРУ сумело предоставить, – относительно крупномасштабной террористической атаки, которая планировалась в Санкт-Петербурге, где многие люди, может быть, тысячи, могли быть убиты. Они смогли задержать этих террористов до (планировавшегося террористами) события – и без человеческих жертв. И это – превосходно, и так мы должны работать. Именно так надо работать". "Однако, стремясь найти подобные возможности сотрудничества, мы будем защищать себя и нашу страну – так, как мы никогда не защищали прежде", – подчеркнул президент.

Иран и КНДР причислены к режимам-изгоям, которые распространяют террор, угрожают соседям и желают обзавестись оружием массового уничтожения, что дестабилизирует важнейшие регионы. Вызов со стороны Северной Кореи – проблема, которая будет решена, подчеркнул президент США. "У нас нет выбора", – сказал он.

В последнюю группу входят транснациональные террористические организации и преступные синдикаты. Новая СНБ предусматривает активное противостояние указанным силам на мировой арене. Представляя свою стратегию, Трамп подчеркнул, что самые решительные меры по борьбе с этим мировым злом следует предпринять Пакистану. "Они должны помочь", – пояснил Трамп. Он также заявил, что Америка сокрушила "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) в Ираке и Сирии. И войска США будут преследовать террористов до тех пор, пока они не будут полностью уничтожены.

ЕВРОПЕЙСКИЕ РАСКЛАДЫ

В стратегии отмечается, что сильная и свободная Европа представляет огромную важность для США. Америка связана с Европой единым видением принципов демократии, личных свобод и следованием юридическим нормам. После Второй мировой войны Вашингтон вместе с европейскими странами создал множество институтов, обеспечивших стабильность и процветание по обеим сторонам Атлантики. Сегодня Европа является одним из самых процветающих регионов мира, и европейские страны занимают позиции наиболее важных торговых партнеров Америки.

Однако, хотя угроза советского коммунизма исчезла с этой территории, здесь возникли новые опасности. Россия якобы пытается подорвать веру европейцев в приверженность США к тесному сотрудничеству с Европой, нарушить трансатлантическое единство и пошатнуть позиции многих европейских институтов и правительств. Вторжениями в Грузию и Украину Россия продемонстрировала свое твердое намерение нарушать суверенитет европейских государств. Москва продолжает запугивать соседей угрожающим поведением, включая развертывание войск на их границах.

Китай тоже стремится утвердить свои стратегические позиции в Европе. Для этой цели Пекин использует недобросовестную торговую практику, вложение средств в ключевые отрасли промышленности европейских стран и в их инфраструктуру.

Атаки террористов в Испании, Франции, Германии, Бельгии в Великобритании, а также в ряде других стран показывают, что партнеры США в Европе стоят перед лицом серьезной угрозы. Нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке привела к появлению громадных потоков беженцев и мигрантов в европейских странах, что стало причиной снижения стабильности и роста напряженности в ряде европейских стран.

Как отмечается в стратегии, уровень безопасности США становится более высоким, когда Европа остается процветающей и стабильной, а ее государства сохраняют способность защищать общие с Америкой интересы и идеалы. В этом смысле союз НАТО, состоящий из свободных и суверенных государств, является самым эффективным инструментом обеспечения безопасности в мире, и поэтому США будут и впредь твердо следовать взятым на себя обязательствам. Белый дом намерен всячески укреплять и углублять сотрудничество с европейскими союзниками и партнерами, чтобы единым фронтом противостоять подрывной деятельности и агрессивности России, а также угрозам со стороны КНДР и Ирана.

Как указывается в СНБ, Америка выполняет свои военные обязательства перед Европой и надеется, что ее союзники в этой части планеты будут идти по тому же пути. В стратегии выражается надежда на то, что к 2024 году страны – члены НАТО увеличат свои оборонные расходы до 2% ВВП, а 20% из этой суммы будет расходоваться на повышение обороноспособности.

На восточном фланге альянса США будут продолжать проведение мероприятий по сдерживанию вероятного противника и укреплению обороноспособности. Они будут стимулировать меры союзников и партнеров в этом регионе по повышению боевых возможностей их ВС. Пентагон продолжит совместную работу со странами НАТО по созданию комплексных систем ПРО и ПВО, способных обеспечить защиту от существующих и перспективных МБР и крылатых ракет, прежде всего со стороны Ирана. Кроме того, Белый дом намерен расширить сотрудничество с европейскими странами в области борьбы с терроризмом и в обеспечении кибербезопасности.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"