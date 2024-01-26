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Военное обозрение

Западная пресса: Польша собирается приобрести дроны MQ-9B SkyGuardian после двухлетней аренды беспилотников MQ-9A Reapers

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

В настоящее время власти Польши готовятся к приобретению беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian. До этого Варшава два года арендовала беспилотники MQ-9A Reapers. Об этом рассказал представитель компании General Atomics Aeronautical Systems, владеющей дронами.

В октябре 2022 года компания заключила контракт с правительством Польши о предоставлении в аренду беспилотников MQ-9A Reapers. Их планировалось задействовать в выполнении разведывательных задач польских вооруженных сил в Восточной Европе.

Благодаря миссии в Польше мы узнаем новые вещи об этой части Восточной Европы и об общей угрозе там, и эти уроки лежат в основе новой тактики и подходов к военным операциям

- подчеркнул в беседе с Defense News старший директор по связям с общественностью компании General Atomics Aeronautical Systems К. Марк Бринкли.

По словам представителя компании, польские власти рассматривают вопрос о приобретении дронов модели SkyGuardian, которые приглянулись польским военным из-за их выгодных характеристик, включая высокую дальность полета и большую грузоподъемность. Сколько именно дронов собирается приобрести Варшава, пока не сообщается.

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Источник изображения: topwar.ru[/blimg]

В компании-производителе убеждены, что подписание контракта уже является неизбежностью. Польша значительно выиграет от приобретения таких беспилотников, усилив разведывательный функционал своих вооруженных сил. Для Варшавы это особенно актуально, подчеркивают в компании, напоминая о географическом положении Польши и близости зоны украинского конфликта.

Переговоры о приобретении Польшей MQ-9B очень близки к завершению

- сказал западной прессе президент компании Дэйв Александер.

В то же время, известно, что ранее украинские военные эксперты заявили о такой серьезной проблеме как воспрепятствование российскими системами радиоэлектронной борьбы работе беспилотной авиации ВСУ на поле боя. В компании General Atomics в ответ на это пообещали инвестировать больше средств в разработку новых технологических решений по защите дронов от воздействия РЭБ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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