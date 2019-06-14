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14.06.2019
Газета.ru

Армия дронов: США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

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Американский БПЛА MQ-9 Reaper на базе Кандагар в Афганистане, январь 2018 года Omar Sobhani/Reuters
Американский БПЛА MQ-9 Reaper на базе Кандагар в Афганистане, январь 2018 года Omar Sobhani/Reuters.

США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, американский военный контингент в Польше будет увеличен на 1000 человек, однако они будут пребывать в стране на условиях ротации. При этом об открытии базы США в Польше речи пока не идет.

О том, что США разместят в Польше беспилотники, говорится в декларации, которую по итогам встречи подписали президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда.

Согласно документу, США планируют обмениваться с Польшей информацией, полученной с помощью БПЛА,

передает РИА "Новости".

Беспилотник MQ-9 Reaper - это разведывательно-ударный БПЛА, разработанный General Atomics Aeronautical Systems для использования американскими и британскими ВВС, а также ВМС США. Стоит отметить, что подобные беспилотники используются для наблюдения и за территорией России.

Об особенностях перехвата таких дронов ранее рассказал НСН заслуженный военный летчик РФ полковник Геннадий Бакулин. "Сначала беспилотник заметили наземные службы противовоздушной обороны [ПВО], радары засекли цель. В зависимости от этой цели в небо поднимают пару или один самолет. Далее летчик включает радар, который позволяет найти цель в воздухе. И тут главное - долететь. Обнаружить и атаковать противника - буквально минута времени", - пояснил Бакулин.

По его словам, действия летчика и командира частей ПВО зависят от задачи в отношении цели. Он сообщил, что перехваченный объект довольно большой, а его отражающая поверхность - более квадратного метра. К тому же, как сказал военный, летчик не может заставить беспилотник сесть на землю.

"Для этого на земле есть специальные программы, которые могут повлиять на работу дрона и заставить совершить вынужденную посадку. Летчик может только уничтожить противника", - сообщил эксперт.

Один из таких аппаратов ранее попал в руки военных Ирана, когда совершил вынужденную посадку на территории страны из-за "технических неисправностей".

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что

Вашингтону удалось прийти к соглашению с Польшей о закупке новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Он добавил, что США празднуют закупку Польшей "большого количества самолетов F-35".

Ранее сообщалось, что США направляют в Польшу дополнительно тысячу военнослужащих. Они буду размещаться в Польше дополнительно к уже 4500 военным, которые находятся на территории этой страны на условиях ротации. Дополнительное количество военнослужащих станет постоянным, но они так же, как и другие американские военные, будут находиться на территории этой страны на условиях ротации.

Если бы войска не ротировались, это было бы прямым нарушением соглашения Россия - НАТО, в котором альянс берет на себя обязательство не размещать военных альянса вблизи границ России на постоянной основе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в твиттере прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше. По его словам, решение США говорит о приверженности Вашингтона "европейской безопасности".

Он также добавил, что поддерживает увеличение военного присутствия США в Польше. Столтенберг подчеркнул, что решение Вашингтона свидетельствует о силе "трансатлантической связи".

И беспилотники и увеличение контингента являются, скорее, символическими мерами, так как США, как пишут американские СМИ, не будут открывать постоянную базу в стране несмотря на предложения польской стороны.

Варшава давно хочет, чтобы Вашингтон создал базу на территории страны. Правительство Польши ранее уже обращалось к президенту США Дональду Трампу с подобным предложением. Польские политики даже заявили, что готовы не только предоставить участок земли под ее строительство, но и предложить немалые средства для обустройства в размере $2 млрд. Американскую базу, если такая появится, польские власти планируют назвать "Форт Трамп".

Когда польское государство было членом Варшавского договора, на территории страны находилось несколько советских военных объектов, в том числе база Северной группы войск СССР.


Отдел "Армия"

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