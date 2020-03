Системы БЛА на выставке UMEX 2020

Экспозиция в Абу-Даби представила множество интересных новинок

В конце февраля 2020 года в Абу-Даби, ОАЭ прошла очередная международная выставка и конференция беспилотных систем UMEX-2020. На этом крупнейшем в регионе Ближнего Востока тематическом мероприятии было представлено значительное количество беспилотных авиационных систем различного класса и типа.

БЛА самолетного типа

Системы с беспилотными аппаратами самолетного типа традиционно доминируют на рынке. UMEX в этом плане подтвердил существующее положение вещей – беспилотные самолеты занимали наибольшую долю представленных на выставке аппаратов.

Единственным крупным БЛА, представленным в этом году на UMEX в виде полноразмерного макета, был тактический Seeker 400 южноафриканской компании Denel Dynamics. Аппарат, созданный в развитие модели Seeker II, выполнен по двухбалочной схеме с высоко расположенным крылом. Толкающий винт приводится в движение четырехтактным двигателем внутреннего сгорания мощностью порядка 86 л.с. Максимальная взлетная масса беспилотника достигает 45 кг. Аппарат может находиться в воздухе до 16 ч., неся на борту до 100 кг полезной нагрузки. Радиус действия, по данным компании, достигает 250 км, потолок – 6000 м. ОАЭ были в числе заказчиков БЛА линейки Seeker предыдущих модификаций, так что местный рынок и его заказчики хорошо известны южноафриканским разработчикам.

А вот американская компания General Atomics Aeronautical Systems, несколько лет назад заключившая с ОАЭ соглашение о поставке в страну своих БЛА Predator XP и ранее привозившая БЛА в полноразмерном масштабе, в этом году ограничилась демонстрацией уменьшенной модели своего БЛА Sea Guardian. БЛА представляет собой морскую версию БЛА Predator B. Новый аппарат, как сообщалось, соответствует требованиям STANAG 4671 (стандарт НАТО пригодности к полетам систем БЛА) и британскому стандарту DEFSTAN 00–970, а также требованиям Управления гражданской авиации Великобритании (МАА) и Управления гражданской авиации США (FAA) и может использоваться в общем с другими летательными аппаратами воздушном пространстве.

Кроме того, несколько моделей перспективных БЛА MALE-класса было представлено разработчиками из других стран. Один из них был выставлен на стенде саудовской компании Science Technology for Investment and Industrial Development Company (STII). БЛА выполнен по двухбалочной схеме и оснащен тремя двигателями, два из которых с тянущими трехлопастными винтами расположены под консолями крыла, а третий – в хвостовой части фюзеляжа. Любопытно, что данный БЛА напоминает китайский трехдвигательный беспилотный аппарат разработки компании Tengoen Technology (также известной как Tengdun) с размахом крыла 20 м и взлетной массой около 3200 кг, включая, как сообщалось, свыше полутора тонн полезной нагрузки (в данную цифру скорее всего входит и топливо). Под крылом саудовского беспилотника размещены 4 точки подвески вооружения.

Модель разведывательно-ударного БЛА Flying Loong 1 MALE-класса была показана китайской компанией Zhong Tian Zhi Kong Technology Holdings. Беспилотный самолет внешне напоминает БЛА Reaper, однако несколько легче него – максимальная взлетная масса аппарата составляет 3200 кг, включая 1400 кг полезной нагрузки. Низко расположенное крыло имеет размах порядка 20,4 м. На шести подкрыльевых точках подвески может быть размещено максимум по 250 кг вооружения на каждую точку. По данным компании-разработчика, БЛА сможет выполнять полеты на высотах до 8000 м продолжительностью до 45 ч.

Немало было представлено и систем тактического класса. Так, входящая в состав Boeing компания Insitu привезла на UMEX свой хорошо известный БЛА ScanEagle 2 и более свежую разработку – Integrator ER. ScanEagle 2 представляет собой усовершенствованную в части несения полезной нагрузки версию БЛА ScanEagle, способную нести систему наблюдения, сочетающую сенсоры для дневной и ночной съемки. Двигатель Orbital использует тяжелое топливо. Максимальная продолжительность БЛА составляет 16 ч. Его поставки на мировой рынок начались еще в 2015 году.

Второй из упомянутых беспилотников – Integrator ER – это новейшая модификация БЛА Integrator, отличающаяся увеличенным радиусом действия. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 18 ч. Новая версия БЛА, как и предыдущая, выполнена по двухбалочной схеме с толкающим винтом. БЛА имеет длину 2,5 м и размах крыла 4,9 м. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 65,8 кг. Оптикоэлектронная система наблюдения EO 900 или EO/IR размещена в нише под фюзеляжем. В носовой части БЛА размещается антенна спутниковой системы связи. По данным Insitu-Boeing, БЛА Integrator ER имеет радиус 200 морских миль с продолжительностью полета 10 ч., или 480 км с 6 ч. полета.

Два года назад испанская компания Aertec Solutions выставляла в Абу-Даби легкий тактический БЛА Tarsis 25. В этом году основной акцент был сделан на продвижении более тяжелой модели в семействе БЛА, разрабатываемых компанией – Tarsis 75. Аппарат взлетной массой 75 кг выполнен по двухбалочной схеме. Беспилотник может выполнять полеты на высотах до 5000 м длительностью до 12 ч. Радиус действия составляет 70/150 км в зависимости от используемой антенны системы связи. На борту Tarsis 75 может нести до 12 кг целевой нагрузки, которая может включать многоканальную оптикоэлектронную систему наблюдения, или вооружение (подсветка целей в этом случае выполняется другим БЛА).

Среди разработок стран Залива был показан саудовский легкий тактический БЛА Yamamah. Экспонировавшийся на стенде Центра оборонных исследований принца Султана беспилотник создан по весьма часто используемой среди аналогичных изделий двухбалочной схеме с толкающим винтом. Высоко расположенное крыло имеет размах порядка 4 м. Согласно официальным данным, радиус действия БЛА составляет 50 км. Аппарат может нести полезную нагрузку массой до 4 кг.

Польская компания WB Electronics продолжает активный маркетинг своего уже хорошо известного легкого БЛА FlyEye. Аппарат максимальной взлетной массой 11 кг представляет собой высокоплан с T-образным хвостовым оперением. Крыло имеет размах около 3,6 м. В носовой части расположен электродвигатель с тянущим винтом. Блок полезной нагрузки, общая масса которой может достигать 4 кг, размещен под фюзеляжем. Продолжительность полета достигает 2,5 ч. Радиус действия – 30 км от наземной станции управления.

Свои беспилотные разработки представила на выставке и Украина. Одной из них был БЛА «Лелека-100», созданный компанией Deviro. Взлетная масса беспилотника, построенного по нормальной аэродинамической схеме с V-образным хвостовым оперением, составляет 5,5 кг. БЛА может выполнять полеты на высотах до 1500 м продолжительностью 2–2,5 ч. При этом заявленный радиус действия – 100 км, что выглядит завышенно. Комплекс с БЛА «Лелека-100» может использоваться в военной области в задачах разведки, наблюдения, а также в гражданской, например для картографирования.

Комплекс БЛА Raybird-3 был показан местной эмиратской компанией Skyeton с украинскими корнями. БЛА выполнен двухбалочным с повернутыми вниз килями. Двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине 95, вращает расположенный в носовой части тянущий винт. Максимальная взлетная масса беспилотника – 20 кг, размах крыла – 3 м. БЛА может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 20 ч. Радиус действия при передаче видео высокой четкости в режиме реального времени – не менее 100 км. В качестве полезной нагрузки компанией-разработчиком предлагается линейка систем наблюдения, общая масса которых на борту может достигать 5 кг.

БЛА вертолетного типа

Беспилотные вертолеты, как правило, в силу присущих сложностей занимающие ограниченную нишу, на нынешней выставке UMEX продемонстрировали существенный рост как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Одной из наиболее ярких премьер выставки UMEX-2020 стал показ БЛА вертикального взлета-посадки Garmousha. Он был выставлен оборонным конгломератом Edge – подразделением ADASI. Это аппарат вертолетного типа одновинтовой схемы с рулевым винтом. Оснащенный экономичным дизельным двигателем, БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 6 ч. на удалениях до 150 км от станции управления. БЛА отличается высоким уровнем автоматизации и модульной архитектурой, что позволяет легко устанавливать полезную нагрузку различных типов. На борту беспилотник способен нести до 100 кг полезной нагрузки, включая оптикоэлектронные системы наблюдения, работающие в различных диапазонах, а в перспективе, возможно, и вооружение.

Как сообщалось, разработка БЛА велась в соответствии с требованиями Вооруженных сил ОАЭ. В настоящее время ведутся испытания системы и ожидается, что в недалеком будущем комплекс поступит в войска. Кроме военных задач разработчики также предполагают, что он сможет с успехом применяться в задачах инспекции протяженных объектов энергетической инфраструктуры, в поисково-спасательных операциях и т.д. Передача заказчику первого БЛА ожидается к концу этого года.

Также выставка UMEX стала первым мероприятием, где за пределами Китая был показан разведывательно-ударный БЛА JH-1 Dragon разработки китайской компании Jiangxi Helicopter Company. БЛА имеет взлетную массу порядка 550 кг и может нести полезную нагрузку массой до 180 кг, включая средства наблюдения и разведки, а также разнообразное вооружение – бомбы и различные управляемые ракеты. Максимальная продолжительность полета JH-1 – 3 ч., потолок – 3000 м. Комплекс, продвижением которого на международный рынок занимается компания BGJX, может использоваться для наблюдения, мониторинга, воздушного патрулирования границ и др.

БЛА FWH-300 вертолетного типа был представлен на стенде компании Flightwin. Одновинтовой вертолет с рулевым винтом имеет максимальную взлетную массу около 150 кг. Согласно информации компании, БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 3 ч., неся до 35 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость поставляет порядка 80 км/ч. БЛА может выполнять полеты как в полуавтономном, так и в полностью автономном режиме.

Традиционный участник выставок авиационной и военной тематики – беспилотный вертолет AW HERO. БЛА создан компанией Sistemi Dinamici, полный контроль над которой некоторое время назад получила Leonardo. 150-килограммовый БЛА создан по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Он может выполнять полеты продолжительностью до 5 ч., неся на борту до 15 кг полезной нагрузки, включая оптикоэлектронную систему наблюдения, оптикоэлектронную аппаратуру наблюдения, системы радио- и радиотехнической разведки.

БЛА вертолетного типа Garmousha. Фото автора

Здесь же был и конкурент AW Hero – БЛА вертолетного типа V-150. Комплекс был представлен UMS Skeldar – совместной шведско-швейцарской компанией, образованной SAAB и UMS Aero Group. В основе данной системы – беспилотный вертолет разработки компании SAAB классической одновинтовой схемы с рулевым винтом. БЛА максимальной взлетной массой порядка 150 кг может нести до 30 кг в основном отсеке полезной нагрузки и до 12 кг в носовой части. Максимальная продолжительность полета может достигать 2,5 ч. при использовании 12-килограммной нагрузки.

В числе экспонатов обширного стенда эмиратской International Golden Group (IGG) был, в частности, беспилотный вертолет MPUH, весьма напоминающий австрийский БЛА Camcopter S-100, закупавшийся и активно эксплуатировавшийся в ОАЭ. БЛА создан южнокорейской компанией LIG Nex1, входящей в группу LG. Максимальная взлетная масса БЛА – порядка 200 кг, как и у «австрийца», масса полезной нагрузки – до 60 кг. Как сообщалось, БЛА может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 6 ч. Радиус действия составляет 50 км. На борту может размещаться оптоэлектронная система наблюдения, РЛС с синтезированной апертурой, аппаратура ретрансляции связи.

Также на стенде IGG был выставлен разведывательно-ударный БЛА CR-500 Golden Eagle разработки китайской компании Norinco. В отличие от подавляющего большинства аппаратов вертолетного типа, представленных на выставке, Golden Eagle выполнен по соосной схеме. Максимальная взлетная масса БЛА составляет 470 кг, а масса полезной нагрузки – 160 кг. Продолжительность полета БЛА может составлять 4–8 ч. в зависимости от нагрузки, радиус действия – 200 км. Под носовой частью БЛА размещена многоканальная оптикоэлектронная станция наблюдения. Кроме того, на внешних подвесках БЛА может нести два блока из четырех ракет Blue Arrow 5, или две ракеты Blue Arrow 9-го класса «воздух-поверхность», или управляемые авиабомбы. Комплекс уже принят на вооружение сухопутных войск НОАК и в настоящее время предлагается странам Ближнего Востока. По информации разработчиков, интерес к системе проявил ряд стран, среди которых, в частности, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт.

Беспилотный вертолет SDO-50V2 швейцарской компании Swiss Drones был показан на стенде их эмиратского партнера ADASI, а также принял участие в показательных полетах. Вертолет построен по схеме синхроптер. Максимальная взлетная масса аппарата составляет порядка 87 кг, включая 45 кг полезной нагрузки. Продолжительность полета может достигать 2,5 ч. (или выше за счет ПТБ), потолок – 2500 м. Турбированный двигатель аппарата имеет потребление порядка 15 л в час. Система управления позволяет выполнять взлет, посадку и полет по маршруту в автоматическом режиме. Разработчики позиционируют данную систему на местном рынке как средство поиска и спасения, наблюдения в интересах безопасности, а также мониторинга объектов нефтегазовой отрасли.

БЛА вертолетного типа ISR 350–5 привезла на UMEX британская компания ISR Unmanned Technologies совместно с MP3 International. Вертолет выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 42 кг. Он может находиться в воздухе до 5 ч., неся до 5 кг полезной нагрузки. На борту БЛА ISR350–5 оптикоэлектронная система наблюдения с лазерным дальномером на гиростабилизированном подвесе. В составе комплекса используется портативная наземная станция управления (PGCS) на базе портативного компьютера Getac X500 военного образца. Этапы взлета и посадки и полета по маршруту автоматизированы. В аварийной ситуации БЛА может использовать парашют или выполнить посадку на авторотации. Любопытно отметить, что в основе данного БЛА, похоже, разработки белорусских специалистов, которые в разные времена выступали под брендами «КВАНД» (Белоруссия), «Тайбер» (Россия), UAVOS (США) и т.д.

Семейство БЛА вертолетного типа Blowfish было представлено на стенде китайской компании Ziyan из Чжухая. Масса БЛА Blowfish А1, А2 и А3 составляет 28,38 и 38 кг соответственно, а масса полезной нагрузки достигает 7,15 и 12 кг. В качестве силовой установки БЛА используют электродвигатели с питанием от литий-ионных аккумуляторов. Помимо аппаратуры разведки и наблюдения БЛА могут нести вооружение, включая малоразмерные ракеты или гранаты. Кроме того, БЛА могут оснащаться автоматическим стрелковым оружием. В ходе UMEX БЛА А3 был задействован в демонстрационных полетах, в том числе со сбросом боеприпасов. Сообщалось, что компания поставляет беспилотные многоцелевые вертолеты китайской полиции, НОАК. Ведется активное продвижение и на мировом рынке. Так, прошлым летом БЛА Blowfish присутствовали в экспозиции павильона КНР на МАКС-2019.

Американская компания AeroVironment помимо традиционного семейства беспилотников показала на выставке свою относительно новую разработку – БЛА Vapor. Это аппарат вертолетного типа взлетной массой около 14,5 кг, включая около 2,2 кг полезной нагрузки. Продолжительность полета составляет 1 ч. в режиме крейсерского полета и 45 мин. в режиме висения.

Гибридные БЛА

Весьма существенной, как и прежде, была экспозиция систем БЛА самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета-посадки. Один из них – БЛА Jump 20 – был привезен на UMEX американской компанией Arcturus. Аппарат представляет собой высокоплан с Т-образным хвостовым оперением. Размах крыла составляет около 5,4 м. Расположенный в носовой части фюзеляжа тянущий винт вращается 4-тактным двигателем внутреннего сгорания Honda 190cc, работающим на MOGAS. Максимальная взлетная масса БЛА – около 84 кг. БЛА может оставаться в воздухе 10–20 ч. в зависимости от нагрузки. На борту размещается гиростабилизированная оптико-электронная система компании Cloud Cap Technologies серии 200, или 400.

Еще один подобный БЛА вертикального взлета-посадки был продемонстрирован на стенде южнокорейской компании LIG Nex1 (группы LG). Беспилотник разработан по заказу Агентства оборонных исследований (Аgency for Defense Development – ADD) Министерства обороны Южной Кореи. Ранее данный аппарат, впервые показанный широкой публике на прошлогодней выставке ADEX в Сеуле, предлагался в качестве барражирующего боеприпаса с боевой частью массой 0,5 кг. В настоящее время БЛА позиционируется разработчиками как многофункциональная система. Помимо указанной ударной функции он может использоваться в задачах разведки и наблюдения. Продолжительность полета может достигать 40 мин.

Тактический разведывательно-ударный БЛА Seeker 400. Фото автора

Несколько аналогичных БЛА были показаны компаниями из КНР. Так, компания Shenzhen Keweitai Enterprise Development привезла на выставку БЛА самолетного типа с возможностью вертикального взлета-посадки KWT-GM360-H. Аппарат двухбалочной схемы с высоко расположенным крылом размахом 3,6 м. Для выполнения горизонтального полета БЛА может комплектоваться либо ДВС, либо электродвигателем. Максимальная взлетная масса БЛА – 25 кг, включая 5 кг полезной нагрузки при полете с ДВС, и 3 кг – при полете с электродвигателем. Максимальная продолжительность полета может достигать 4–6 ч. в первом случае и 2 ч. – во втором. Максимальный радиус действия комплекса составляет порядка 40 км.

Похожий проект БЛА представила гонконгская компания Sparkle Tech. Аппарат Eagle Hero с взлетной массой около 18 кг и крылом размахом 3,5 м оснащается электродвигателем, вращающим толкающий винт. На борту может располагаться целевая нагрузка массой до 2 кг. Максимальная продолжительность полета составляет 1,5–2 ч. При этом радиус действия разработчики в своих рекламных материалах указали чересчур оптимистичным – 14+ км. Вероятнее всего, здесь имеется в виду дальность полета, обеспечиваемая зарядом аккумуляторов с учетом возвращения к точке старта.

Два беспилотника такого типа показала на UMEX эстонская компания Therod Systems – Stream C и более легкий EOS C. Stream C представляет собой модифицированную версию БЛА Stream с возможностью вертикального взлета-посадки, обеспечиваемой при помощи четырех электродвигателей, расположенных на концах лучевых балок, размещенных на консолях крыла. Модернизированный БЛА имеет взлетную массу 50 кг против 8 кг у версии самолетного типа. Был увеличен и размах крыла – 5 м против 3,9 м у предыдущей версии. Согласно данным разработчиков, БЛА может оставаться в воздухе более 5 часов. Заявленный радиус действия – 150 км. На БЛА может быть установлена гиростабилизированная оптико-электронная система наблюдения собственной разработки. В ходе UMEX-2020 стало известно о подписании соглашения о поставке 16 таких ГОЭС для IGG.

EOS C является доработанной в части добавления возможности вертикального взлета-посадки версией беспилотника EOS. Взлетная масса аппарата в новой версии составляет 13 кг против 11 кг у базовой версии БЛА. Радиус действия комплекса по радиоканалу составляет 50 км, а продолжительность полета может достигать 2 ч. По непонятной причине представители компании-разработчика тщательно оберегали этот БЛА от внимания прессы. Чем именно была вызвана подобная конспирация на открытом мероприятии, непонятно.

Многофункциональный тактический БЛА ПД-1 был экспонирован украинской компанией «Спецтехэкспорт» на стенде эмиратской IGG. БЛА создан по двухбалочной схеме с высоко расположенным крылом размахом 4 м и хвостовым оперением в виде перевернутой V. В качестве силовой установки использован 4-тактный поршневой двигатель, вращающий толкающий винт. Для выполнения взлета и посадки в вертикальном режиме беспилотник комплектуется четырьмя винтами, приводимыми в движение электродвигателями, размещенными на подкрыльевых лучевых балках. Максимальная взлетная масса аппарата – 40 кг, масса полезной нагрузки – 10 кг. БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 10 ч. Радиус действия заявлен в 500 км, что, очевидно, не подразумевает возможности контролируемого полета на больших дистанциях. По информации представителей компании, БЛА может использоваться для разведки, наблюдения, ретрансляции данных, а также для транспортировки небольших грузов.

По имеющимся данным, с 2016 года комплекс поставляется Вооруженным силам Украины. Во время выставки стало известно, что ОАЭ заключили с Украиной соглашения на приобретение БЛА и проведение технических работ в сфере беспилотников. Контракты, подписанные с украинским «Спецтехноэкспортом», предусматривают закупку БЛА на 729,4 тыс. долл. и обеспечат ОАЭ технической помощью в сфере беспилотной техники на сумму 821 тыс. долл.

Мультироторные БЛА

Традиционно достаточно неплохо была представлена и область мультироторных БЛА. Здесь присутствовали как ранее экспонировавшиеся системы, так и некоторые новинки.

Беспилотный гексакоптер NOA H6 привезла на выставку ирландская компания Acecore Technologies. БЛА обладает максимальной продолжительностью полета в 50 мин. и радиусом действия в 16 км. Аппарат может нести до 20 кг целевой нагрузки. В качестве таковой он может комплектоваться направленным вертикально вниз трехканальным гранатометом на 3 или 6 выстрелов разработки южноафриканской компании Rippel Effect Systems.

Шестивинтовой БЛА UHF-402ECLV был выставлен компанией Shenzhen Keweitai Enterprise Development. БЛА способен выполнять полеты на высотах до 5000 м в радиусе до 20 км. Аппарат может использоваться как для наблюдения, так и для транспортировки небольших грузов. Помимо выставочной экспозиции БЛА можно было также оценить в действии в ходе проводившихся демонстрационных полетов.

Барражирующие боеприпасы

В отличие от прошлогодней выставки IDEX весьма незначительным было присутствие на выставке барражирующих боеприпасов, так называемых «БЛА-камикадзе».

Известное семейство барражирующих боеприпасов Warmate компании WB Electronics было выставлено на стенде IGG. Здесь присутствовали Warmate, Warmete контейнерного запуска и Warmate V на платформе мультикоптера. Барражирующий боеприпас WARMATE самолетного типа имеет радиус действия 15 км и продолжительность полета до 90 мин. Максимальная взлетная масса аппарата – 5,3 кг, включая 1,4 кг полезной нагрузки.

Модификация барражирующего боеприпаса WARMATE с возможностью запуска из пускового контейнера имеет максимальную взлетную массу 4,5 кг, также включая 1,4 кг полезной нагрузки. Радиус действия и максимальная продолжительность полета несколько меньше базового варианта – 10 км и 40 мин. соответственно.

Версия БЛА-камикадзе WARMATE V, построенная на базе мультикоптера, – самая легкая из имеющихся модификаций: всего 7 кг, включая 1,6 кг полезной нагрузки. Максимальная продолжительность полета – 30 мин., а радиус действия может достигать 12 км. Для оснащения беспилотных аппаратов используется интегрированная в конструкцию кумулятивная, или осколочная, боевая часть.

Барражирующий боеприпас RAM разработки украинской компании CDET также был показан на стенде IGG. Аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом размахом 2,3 м. Максимальная взлетная масса составляет 8 кг. Продолжительность полета с БЧ массой 4 кг составляет 0,5 ч., с 2,5-килограммовой БЧ – 1 ч. Радиус действия системы достигает 30 км. Оптико-электронная система высокого разрешения обеспечивает обнаружение цели, ее захват и наводит аппарат на цель.

Заключение

Можно отметить несколько наблюдений относительно прошедшей выставки UMEX-2020. Во-первых, увлечение тяжелыми и дорогими системами значительно снизилось. Если два и четыре года назад можно было наблюдать сразу несколько натурных образцов и полноразмерных макетов БЛА, в том числе MALE-класса, то сейчас компании стали больше возить миниатюрные модели, обозначая свою вовлеченность в данную тематику работ, однако осознавая, что шансов не так много.

Во-вторых, в целом интерес заказчиков к теме систем БЛА стал слабее, и соответственно спрос также уменьшился. И это несмотря на наличие очевидных потребностей в силу продолжающихся конфликтов. По-видимому, это объясняется тем, что основные потребности платежеспособных заказчиков уже «закрыты» и в настоящее время требуется главным образом пополнение и ремонт выбывающих из строя БЛА. А это решается за счет ранее определенных поставщиков.

В-третьих, основа экспозиции – БЛА средних классов: многофункциональные, но при этом относительно недорогие. Такие системы дают основание претендовать не только на военный, то также и на гражданский рынок, где в отличие от военного хорошо считают затраты и доходы. При этом в тактическом классе продолжается отмеченный ранее тренд на придание возможностей вертикального взлета-посадки для БЛА самолетного типа. Кроме того, в этом году был отмечен рост доли БЛА вертолетного типа, что может быть связано с возможностями зависания, а также взлета и посадки с использованием ограниченных площадок.

В-четвертых, картина области мультироторных БЛА, предлагающихся заказчикам на UMEX, стала претерпевать некоторые изменения. Часть стала эволюционировать в более тяжелую категорию для обеспечения возможностей несения более существенных грузов. Часть – напротив, в миниатюрную размерность. При этом в категории наиболее распространенных в потребительском сегменте БЛА, плотно занятой китайскими разработчиками, в силу невозможности конкурировать с лидирующими игроками новых систем практически не предлагается.

В-пятых, на выставке было крайне мало подсистем как отдельных изделий. Их, конечно, можно было приобрести отдельно, но экспонировались они главным образом в составе комплексов как часть этих беспилотных систем.

Абу-Даби–Москва

Денис Федутинов

Денис Вячеславович Федутинов – эксперт в области беспилотных авиационных систем.