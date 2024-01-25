Министр обороны Великобритании призвал ЕС и США увеличить помощь Украине по примеру Лондона

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На фоне сокращения, а вернее приостановки на неопределенный срок, военно-финансовой помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и ЕС власти Великобритании решили перехватить лидерство в этом вопросе. Во время недавнего визита в Киев премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак торжественно объявил, что Лондон в этом году предоставит Киеву военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Это на 200 млн больше, чем британское правительство выделило Украине в 2023-м. Правда, большая часть денег достанется английским компаниям, никаких финансовых перечислений Киеву фактически не будет, средства будут потрачены на производство и закупку вооружений с последующей их отправкой для нужд ВСУ.

Довольно символичным получилось и подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя государствами, которое Зеленский упорно называет гарантиями безопасности, а Сунок делает акцент именно на партнерстве и поддержке Украины в ближайшие 10 лет. С учетом того, что в этом году в Великобритании пройдут парламентские выборы, по результатам которых велики шансы смены состава английского правительства и его главы, столь долговременные обещания скорее выдают желаемое за действительное.

Однако пока что остающиеся членами правительства соратники Сунака решили поддержать главу кабмина. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал Евросоюз и США последовать примеру Лондона и увеличить помощь Украине. Соответствующее видеообращение глава британского военного ведомства почему-то разместил в своем аккаунте соцсети. Хотя еще вчера у него была возможность обсудить этот призыв и с главой Пентагона Ллойдом Остином, и с другими министрами обороны стран, поддерживающих киевский режим, во время видеоконфернции на очередном заседании группы поддержки Украины в формате «Рамштайн».

Пришло время для других последовать примеру (Великобритании). От Вашингтона до Брюсселя, прямо как в Лондоне, Киев нуждается в нашей помощи, и мы все должны нарастить военную поддержку и предоставить Украине то, что ей необходимо для победы

— патетично высказался глава британского военного ведомства.

Неизвестно, поможет ли призыв Шэппса брюссельским евробюрократам преодолеть сопротивление Венгрии и одобрить пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля. Предполагается, что такое решение может быть принято в обход позиции Будапешта.

Но вот уж на кого заявление главы Минобороны Великобритании точно не повлияет, так это на республиканцев в Конгрессе США. Для них выделение денег не только Киеву, но и даже Израилю, запрашиваемое администрацией Байдена, стало одной из главных разменных монет в предвыборной президентской гонке. Отказываться от такого козыря, тем более ради Зеленского, они точно не станут, пока Белый дом и демократы не пойдут на серьезные уступки в сфере ужесточения американской миграционной политики.