«Это угроза жизни солдат ВСУ»: немецкий обозреватель раскритиковал предназначенные для передачи Украине вертолёты

Источник изображения: topwar.ru

Предназначенные для поставки Украине из ФРГ транспортные вертолеты Sea King находятся в неудовлетворительном состоянии и сложны в обслуживании. Такой вывод сделал немецкий обозреватель Юлиан Рёпке, комментируя решение властей ФРГ поставить Киеву воздушные машины.

Как сообщил журналист, вертолетам, которые Германия собирается передать Киеву, уже по 50 лет. В самой ФРГ их начали снимать с эксплуатации еще в 2020 году. Следовательно, на то были причины – это и общее техническое состояние воздушных машин ввиду износа, и сложность в обслуживании.

По утверждению обозревателя, еще в 2006 году, то есть восемнадцать лет назад, на обеспечение одного часа полета воздушной машины требовались от 50 до 60 часов ее обслуживания. Сейчас для обеспечения 1 часа полета вертолета требуется 120 часов обслуживания. Это очень плохие показатели для воздушных машин.

Кроме того, отметил Рёпке, это – показатели обслуживания в мирное время, а при интенсивном использовании в ходе боевых действий временные затраты на обслуживание воздушных машин ожидаемо увеличатся.

Для воюющей страны с небольшим количеством пилотов это просто угроза жизни солдат ВСУ

- подчеркнул немецкий обозреватель.

Власти ФРГ, принимая решение передать Украине подобные воздушные машины, фактически продемонстрировали свое нежелание делиться исправной и современной военной техникой. Но зато они готовы поставлять Киеву устаревшее вооружение, которое и так пришлось бы утилизировать после списания с баланса немецких вооруженных сил.