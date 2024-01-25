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Военное обозрение

Британский постпред при ООН заявил о «крахе российской военной промышленности» на фоне просьб об увеличении военной помощи Украине

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Искандер
Удар ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер".
Источник изображения: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Великобритании при международной организации Джеймс Кариуки сделал впечатляющее заявление о «крахе российской военной промышленности». Об этом сообщает западная пресса.

Кариуки заявил, будто бы в результате вооруженного конфликта на Украине российская военная модернизация была отброшена на 18 лет назад. Теперь, по утверждению британского дипломата, российские оборонные предприятия якобы разбирают холодильники в поисках нужных компонентов, и заказывают вооружение у Северной Кореи.

На самом деле, подобными заявлениями представители западных стран лишь окончательно себя дискредитируют. Ведь слова британского постпреда при ООН прозвучали на фоне просьб об увеличении военной помощи Украине. Более того, западные страны наперебой заявляют о необходимости срочной модернизации собственных вооруженных сил, наращивании производительности военной промышленности.

В ряде европейских государств заговорили о необходимости восстановления призыва на срочную службу в армию. Россия при этом представляется как главная угроза Европе, и это, если верить британскому дипломату, при «отбрасывании на 18 лет назад» в военной сфере? Что-то не сходится.

Не столь давно британские генералы заявляли о том, что страна неизбежно проиграет в случае прямого вооруженного конфликта с Россией, а теперь другое официальное лицо королевства заверяет в фактической утрате РФ большей части военных возможностей. Делая противоречивые заявления относительно военной мощи России и потенциала ее промышленности, западные политики окончательно запутались и запутали граждан своих стран.

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Кредитование
Страны
Великобритания
КНДР
Россия
Украина
Компании
ООН
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