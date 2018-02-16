Запад наращивает информационное давление на Россию



Американские инструкторы обучают европейских коллег умению эффективно применять на поле боя как информационные технологии, так и различные вооружения.

Источник: www.eur.army.mil Американские инструкторы обучают европейских коллег умению эффективно применять на поле боя как информационные технологии, так и различные вооружения.Источник: www.eur.army.mil

Новейшие технологии создают совершенно иную реальность в обеспечении национальной безопасности государства

Современная действительность все больше определяется глобальной политической нестабильностью и хаотизацией международных отношений. Главное противоречие заключается в острой конкуренции между стремящимся к глобальному доминированию Западом во главе с США и странами НАТО и набирающими экономический и политический вес новыми центрами силы - Китаем, Россией, странами БРИКС и ШОС. Конкуренция между государствами и их объединениями приобретает комплексный комбинированный характер и во всевозрастающей степени охватывает всю совокупность ценностей и моделей общественного развития, человеческий, культурный, научный и технологический потенциалы.

БАЛАНС СТРАТЕГИЙ ПРЯМЫХ И НЕПРЯМЫХ ДЕЙСТВИЙ

На балансе стратегий силовых и несиловых действий построен комплекс доктринальных документов, принятых в последние месяцы американской администрацией.

В Стратегии национальной безопасности (СНБ), Стратегии национальной обороны (СНО) и "Обзоре ядерной политики" США, обнародованных в декабре 2017 – феврале 2018 годов, проводится мысль о том, что наряду с наращиванием военной мощи контроль в информационной сфере позволяет нетрадиционными методами достигать стратегических целей доминирования в отдельной стране или регионе практически без необходимости проведения масштабной военно-силовой конфронтации и при существенной экономии ресурсов.

Наряду с этим считается, что массированная информационная обработка населения собственной страны, а также стран – союзников и партнеров сделает налогоплательщиков более восприимчивыми к потребностям военных ведомств. Именно на оказание воздействия такого вида рассчитана новая СНО США. Авторы документа, подписанного министром обороны Джеймсом Мэттисом, рисуют апокалиптическую картину мира: "Мы сталкиваемся с нарастающим глобальным хаосом, характеризующимся ослаблением давнего мирового порядка, основанного на определенных правилах и создававшего до сих пор более безопасную среду, чем все то, что нам довелось наблюдать недавно". Американские военные предоставляют читателям несекретной части стратегии самим решать, какими именно "определенными правилами" руководствовались США, организуя бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак и Сирию, проводившиеся без санкции СБ ООН.

Авторы стратегии с тоской вспоминают недавние времена, когда "Соединенные Штаты пользовались неоспоримым, а то и доминирующим превосходством в каждой операционной сфере. Мы могли развернуть наши силы, когда захотим, расположить их там, где захотим, и действовать так, как захотим. Сегодня каждый сектор оспаривается, будь то воздушное пространство, земля, море, космос или киберпространство".

Кто же положил конец американской вольнице? С военной прямотой авторы называют поименно лютых врагов Америки.

Это межгосударственный стратегический терроризм, борьба с которым названа в документе "главной задачей национальной безопасности США". Затем следует враг номер два – Китай, как стратегический конкурент, использующий хищническую экономику с целью запугать своих соседей в период милитаризации. Особо уязвляют американцев действия Пекина в Южно-Китайском море, отстоящем от берегов США на тысячи километров.

Для врага номер три – России перечень "грехов" гораздо шире: это и нарушение принципа неприкосновенности границ наряду со стремлением заполучить экономическую и дипломатическую власть "над своими соседями". Здесь повторяемое с начала нулевых годов обвинение в стремлении "разрушить" НАТО и изменить положение в сфере безопасности и экономики Европы и Ближнего Востока "в свою пользу". Москва использует "новые технологии для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, Крыму и Восточной Украине". Кроме того, русские "расширяют и модернизируют ядерный арсенал".

Замыкают этот список Северная Корея, Иран и остатки террористов "Исламского государства" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ).

Делается вывод, что в условиях нынешней сложной среды США должны "соперничать, сдерживать и выигрывать". Но для этого нужно решать извечную проблему: создавать мощные ВС и нести "расходы". Прямая аналогия со старым одесским афоризмом: "Если проблему можно решить с помощью денег, то это уже не проблема, а расходы".

Обывателю-налогоплательщику дают понять, что отказ от наращивания военной силы и расходов приведет "к снижению глобального влияния США, размыванию сплоченности союзников и партнеров" и прочим неприятностям – вплоть до выдавливания США с рынков, что окончится снижением американского "благосостояния и уровня жизни".

АМЕРИКАНСКОЕ СТЯЖАТЕЛЬСТВО

Создается впечатление, что СНО США составлялась ловкими дельцами с Уолл-стрита, для которых во главу угла всегда ставились "деньги, деньги и еще раз деньги". Без "расходов" нет "защиты"; без "модернизации" не будет "технологий" и "выигрыша" – ни в войнах, ни в экономической конкуренции, ни в дипломатии и в информационном противостоянии. А убедительность им придает военная сила.

В качестве средства силовой поддержки информационных операций будут использованы бомбардировщики-ракетоносцы

Разработанные администрацией Белого дома военно-стратегические документы формируют своеобразный тандем, направленный на раскручивание спирали гонки вооружений, на обострение военно-силового противостояния в глобальном масштабе. В результате ядерное сдерживание и стратегическая стабильность переживают большие возмущающие воздействия, которые ставят под угрозу состояние военного баланса, ставшее привычным для нас за последние 50, и в еще большей степени в течение 20 лет с начала третьего тысячелетия.

В этом контексте "Обзор ядерной политики" подталкивает руководство к дальнейшему наращиванию военных расходов, российско-американские отношения возвращает в эпоху ядерного соперничества сверхдержав. Ключевым своим военным соперником США считают Россию, для противостояния с которой потребуются массированные инвестиции в новые системы вооружений, включая маломощную ядерную боеголовку для баллистических ракет "Трайдент II" D5, и модернизацию старых, включая крылатые ракеты морского базирования "Томагавк" в ядерном оснащении. По замыслу авторов стратегии это должно "отбить у России иллюзии", что она может первой нанести ядерный удар по Европе.

Важнейшее место в противостоянии с лютыми недругами "свободного мира" отводится наращиванию операций на фронтах информационной войны.

"Дорожная карта" информационного противостояния с Россией и другими недругами обстоятельно разработана в СНБ США, обнародованной Дональдом Трампом в декабре 2017 года. Именно в этом документе ставится ряд задач, непосредственно связанных с ведением информационного противоборства: "Мы будем совершенствовать свои знания и представления о том, как противник завоевывает информационные и психологические преимущества в самых разных сферах. Соединенные Штаты должны развивать потенциал публичной дипломатии, чтобы эффективно конкурировать в этих вопросах. Мы будем разрабатывать и проводить эффективные коммуникационные кампании в целях усиления американского влияния и противодействия идеологическим угрозам со стороны радикальных исламистских группировок и недружественных государств. Эти кампании должны соответствовать американским ценностям и разоблачать вражескую пропаганду и дезинформацию".

«Русская угроза» заставляет страны НАТО и ЕС расширять взаимодействие в военной сфере

Указанные положения конкретизируются в специальном разделе СНБ "Мир посредством силы", где содержатся своеобразные "дорожные карты", определяющие направления действий по восстановлению конкурентных преимуществ США в военной сфере, а также в сферах оборонной промышленности, ядерных сил, в космосе, киберпространстве и разведке.

В разделе содержится прямой призыв к реализации так называемой соревновательной стратегии, которая должна фокусироваться на обнаружении, исследовании и использовании в своих интересах уязвимостей и асимметрий в долгосрочном соревновании великих держав. Не останавливается Вашингтон и перед целенаправленным снижением конкурентного потенциала своих союзников и партнеров из ЕС, НАТО, Японии. Первым шагом в претворении идей новой стратегии является так называемая всесторонняя оценка собственной позиции, а также позиций соперников в военной, экономической и дипломатической сферах.

Наряду с использованием американской военно-экономической мощи, предназначенной дать отпор действиям Пекина и Москвы, роль инструментов в соревновательной стратегии отводится союзникам и партнерам Вашингтона, таким как НАТО, Франция, Германия, Япония и др. Проводимая в отношении союзников и партнеров стратегия преследует двойственные цели: с одной стороны – использовать союзников, чтобы помешать развитию России и Китая, с другой – создать препятствия самим союзникам как конкурентам США в реализации их собственных инициатив. Наряду с этим важное место отводится борьбе за влияние на Индию, предпринимаются шаги по дестабилизации Ирана. Всеми силами США пытаются создать плацдармы на Украине и в Сирии.

Отдельно выделяется задача разработки так называемой информационной государственной карты, предусматривающей шаги по противодействию соперникам США, которые используют информацию как оружие для атак на ценности и институты других государств, распространение дезинформации и ведение пропаганды. Соперники широко применяют интеграционные информационные технологии, позволяющие осуществлять комплексную обработку сведений, полученных из частных и коммерческих источников в сочетании с развединформацией и аналитическими оценками, полученными на основе применения искусственного интеллекта и ЭВМ.

В этом контексте главные усилия предписывается сосредоточить на информационном противодействии Китаю, России и сетевым структурам международного терроризма. Подчеркивается настоятельная необходимость подготовки высокопрофессиональных кадров для ведения информационной войны и придания американским средствам информационной борьбы способности быстро и эффективно обрабатывать и направлять на зарубежные театры информацию, соответствующую национальным интересам США.

КУРС НА ИНТЕГРАЦИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАПАДА

В истории конфликтов информационное противоборство присутствовало практически во всех войнах в таких основных формах, как разведка и контрразведка, дипломатия, манипуляция СМИ, использование "пятой колонны" и т.п.

В конфликтах XXI века – гибридной войне и цветной революции информационное противоборство перешло в новую, более высокую стадию – информационную войну (ИВ). Геополитические противники России наращивают и координируют информационные операции, направленные на подрыв и разобщение нашей страны, ослабление ее традиционных международных связей. Реальная опасность требует мобилизации усилий государства для противостояния информационной агрессии, которую возглавляют США и НАТО.

Термин "информационная война" получил распространение в США в середине 1980-х годов в связи с новыми задачами ВС после окончания холодной войны. Он начал активно употребляться после проведения операции "Буря в пустыне" в 1991 году, где новые информационные технологии впервые были использованы как средства ведения войны, что было в дальнейшем закреплено в директивах МО и КНШ ВС США.

В военных кругах США под ИВ понимаются "действия, предпринимаемые для достижения информационного превосходства в поддержке национальной военной стратегии посредством воздействия на информацию и информационные системы противника при одновременном обеспечении безопасности и защиты собственной информации и информационных систем".

В Доктрине информационных операций США совместного уровня обобщен опыт, извлеченный в операциях в Ираке и Афганистане. Информационная операция характеризуется как "интегрированная совместная деятельность во время военных действий, связанная с информацией, в сочетании с другими направлениями деятельности". Цель информационных операций заключается в том, чтобы "влиять, подрывать, коррумпировать или узурпировать принятие решений действующим или потенциальным противниками при защите наших собственных интересов".

В доктрине уделяется существенное внимание интеграции возможностей, связанных с информацией, в процессе совместного планирования операций и подчеркивается необходимость использования информационных операций в многонациональной среде. Цель комплексного использования информационных возможностей – оказывать влияние на выбранную аудиторию.

Термин "информационная война" в США используется в двух смысловых вариантах:

– в широком смысле – для обозначения противоборства в информационной сфере СМИ для достижения политических целей;

– в узком смысле – как информационные военные действия, то есть для обозначения военного противоборства в военной информационной сфере в целях достижения односторонних преимуществ при сборе, обработке и использовании информации на поле боя (в операции, сражении).

Постепенно понятие "информационная война" стало все полнее находить отражение в СНБ США. Основные положения новой доктрины в этой сфере были рассмотрены в предыдущей главе. Причем отметим, что энергичное и агрессивное послание главы американской администрации встретило понимание и поддержку среди союзников и партнеров США в НАТО и Европейском союзе. Нужную тональность задали акции в США по отношению к каналам "Россия сегодня" и "Спутник". Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ввести некие правила по борьбе с фейковыми новостями, причем определять фейковость будет только одна сторона. В последнее время организуется выдворение российских журналистов и закрытие наших каналов в Молдавии, на Украине, в Латвии и ряде других стран. В рамках союзнической солидарности планируются и другие меры.

НАТО И ЕВРОСОЮЗ В "УПРЯЖКЕ" США

США, НАТО и Евросоюз формируют "тройку", которой в обозримом будущем предстоит влачить колесницу информационной войны с Россией, Китаем и другими недругами, в которых проживает добрая половина населения всего остального мира.

В принятой странами НАТО Объединенной совместной доктрине информационных операций подчеркивается необходимость постоянного обновления теории и практики информационной борьбы в связи с быстрыми изменениями в информационной среде за последние годы. В понятие "информационная среда" в НАТО включают "информацию отдельных лиц, организации и системы, которые получают, обрабатывают и передают информацию". Считается, что феномен увеличения скорости и объемов информации, циркулирующей в соцсетях, оказывает растущее влияние на жизнь общества и процессы принятия политических и военных решений. Значимость информации резко выросла, а уроки информационного противостояния, извлеченные на Балканах и в Афганистане, стали особенно важны для союзнических стран. В связи с этим в НАТО ставится вопрос о включении вопросов ИВ в военные доктрины и стратегии нацбезопасности стран-участниц.

Информационные операции рассматриваются как военная функция для предоставления консультаций и координации деятельности военной информации, чтобы создать желаемые последствия для воли, понимания и способности противников, потенциальных противников и других, одобренных на Постоянном совете НАТО, сторон в поддержку целей миссии альянса. Используется понятие информационной деятельности, целью которой является оказание влияния за счет скоординированных действий с использованием информационных возможностей и информационных систем, включая защитные меры...

Серьезным фактором, препятствующим реализации планов США в Сирии, является взаимопонимание, достигнутое между Россией, Ираном и Турцией при решении некоторых задач операции. Но сложившееся между странами "почти партнерство" носит ситуативный характер, каждый из участников преследует свои интересы, многие из которых противоречат друг другу. Именно поэтому американцы отводят важную роль информационным мероприятиям по нарушению взаимодействия, подрыву взаимного доверия между участниками, дестабилизации обстановки в отдельных странах-партнерах. С этой целью в полной мере используется опыт информационных операций США и НАТО в ходе конфликтов в Афганистане, а также опыт операций в Сирии, Ираке и других странах.

Вслед за США и НАТО проблемами информационного противостояния с Россией озаботился Евросоюз. Своеобразная "дорожная карта" была принята 15 января с.г. на заседании экспертной группы высокого уровня по противодействию поддельным фейковым новостям и дезинформации в Интернете. В работе группы под председательством члена Еврокомиссии по вопросам цифровой экономики и общества Марии Габриель приняли участие около 40 специалистов, представляющих организации гражданского общества стран ЕС, соцсети, СМИ и научное сообщество. Готовятся общественные консультации по субъектам, заинтересованным в распространении поддельных новостей. Создана Группа высокого уровня по изучению реакции общественного мнения на поддельные новости и по разработке политических мер противодействия. Развернута подготовка многосторонней конференции для определения границ проблемы, оценки эффективности решений, уже внедренных соцсетями, и согласования ключевых принципов для дальнейших действий.

В конце января с.г. еврокомиссар по безопасности британец Джулиан Кинг обвинил российское правительство в целенаправленном распространении в Европе дезинформации: "Едва ли существуют сомнения в том, что мы в настоящее время имеем дело с хитроумной, умело дирижируемой и поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации". По его мнению, против Запада ведется целенаправленная кампания, в ходе которой используется Интернет как новое поле боя, а ложная информация применяется в качестве оружия.

Вряд ли подобные заявления на грани истерии способны создать основу для конструктивных переговоров по снижению напряженности, градус которой сегодня напоминает худшие дни холодной войны. В марте 1983 года президент Рональд Рейган назвал СССР империей зла, вызвав острую реакцию со стороны советского руководства: "американские средства массовой информации дошли до наивысшей точки истерии". Сегодня нагнетание напряженности и русофобии ставит мир на порог новой холодной войны, способной привести к глобальному столкновению. Причем почва для переговоров основательно "размыта" стараниями наших западных соперников.

Смысл переговоров состоит в том, чтобы наладить содержательный диалог в тупиковой и переполненной эмоциями ситуации, перечислить обиды и недовольства, назвать важнейшие различия в восприятиях и представлениях, помочь сторонам яснее увидеть, как думает собеседник, и выявить любые позитивные элементы, которые делают отношения более человечными, создают хотя бы минимальное ощущение связи, порождают некий здравый самоанализ и готовность слушать дальше.

Примером здравого самоанализа являются мысли, высказанные бывшим министром обороны США Уильямом Перри на встрече в феврале с.г. со студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД РФ. Позиция американского политика, бизнесмена и общественного деятеля сводится к тому, что надежной защиты от разрушительной мощи ядерного оружия нет. Единственный способ защиты, который имеет смысл, – не допустить ядерной атаки вообще. Решению этой задачи и должны быть посвящены переговоры в широком международном формате.

В качестве первого шага стоит прислушаться к призывам провести двусторонние переговоры между США и РФ о том, как защитить ядерное оружие от кибератаки и прочих новых опасностей. Но формат переговоров можно расширить, включив в число участников другие признанные ядерные державы, в первую очередь Китай, Индию, Францию, Великобританию и др. Серьезность новых угроз должна заставить США, Россию и Китай объединить усилия в борьбе с негосударственными игроками и начать диалог по всему спектру новых проблем. Однако на этом фоне российские дипломаты с горечью констатируют, что американцы не понимают интересов собеседников и не знают, как с ними работать.

БРИТАНСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

В Великобритании используют понятие "информационная деятельность", хотя общее понимание целей и задач борьбы в информационной сфере близко к американскому термину "информационные операции".

Согласно британской Доктрине обороны, военные операции выполняются посредством совместных действий. Это понятие используется для описания спланированного и согласованного интегрированного применения военных возможностей и деятельности при их координации для реализации физического и/или психологического воздействия. Совместные действия в качестве нового термина фокусируются на влиянии и воздействии на противника и включают огневое поражение, информационную деятельность и маневр. Таким образом, в британской военной доктрине информационная деятельность рассматривается на одном уровне с огневым поражением и маневром, что подчеркивает ее значимость.

В военных концепциях Великобритании информационная деятельность нацелена на оказание влияния и противодействия. Стратегическая цель заключается в навязывании противнику своей воли и оказании влияния на те возможности противника, которые препятствуют центральной задаче навязывания воли. В отличие от американцев в сферу влияния информационных операций англичане включают не только противника, но и союзные аудитории. В качестве смежной деятельности упоминаются медиаоперации и военно-гражданские отношения. Внимание Лондона к проблемам ИВ в современных конфликтах продемонстрировала состоявшаяся в Королевском колледже 11–12 января с.г. международная конференция "Информационное измерение гибридной войны: восточный и западный взгляд на конфликты в XXI веке".

"ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ" ДЛЯ РОССИИ

Информационная составляющая повысила свой статус в современных конфликтах как важный элемент системы выработки и принятия решений, прогнозирования и планирования действий и мощное средство влияния. Неверные решения, в основе которых лежит неправильная информация, создают угрозу стабильности и устойчивому развитию государства или международной организации, приводят к потерям и поражениям в конфликтах. Вопросы информационной сферы на рубеже XX–XXI веков заняли одно из приоритетных мест в государственной политике обеспечения нацбезопасности в России, США и других странах и международных организациях.

Анализ опыта формирования и укрепления всеобъемлющей системы обеспечения информационной безопасности в ведущих государствах Запада и в международных организациях показывает, что система находится в постоянном развитии и включает в себя законодательную базу, обеспечивающую органы государственной власти большими полномочиями в информационной сфере, организационные структуры, в функции которых входит разработка и реализация наступательных информационных операций и противодействие информационным угрозам, расследование преступлений в информационной сфере, использование информационных технологий для укрепления национальных и коалиционных позиций на международной арене.

Для системы обеспечения информационной безопасности в странах Запада характерно своего рода государственно-частное партнерство правоохранительных, военных и разведывательных органов, а также бизнеса, что обеспечивает эффективное использование новейших информационных технологий для ускорения развития экономики и реализации инновационных бизнес-проектов, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.

В политике Вашингтона в сфере информационной безопасности с начала XXI века с особой силой проявляется стремление закрепить доминирование США в глобальном информационном пространстве. Такая политика сочетает как рыночные инструменты либерализации и дерегулирования информационной сферы, так и стремление установить прямой государственный контроль над информационными ресурсами, причем не только в национальных, но и в международных масштабах.

Военно-силовое направление государственной политики в информационной сфере представляет собой важный элемент стратегии Вашингтона, направленной на сохранение лидирующих позиций США в мире с опорой на силу. С этой целью проводится оснащение ВС военной техникой и высокоточным оружием нового поколения, интегрированными в единую информационную систему, развертывание стратегической ПРО, разработка новых образцов ядерного оружия и шаги по военному использованию космоса.

Наряду с этим новая СНБ отражает тенденцию снижения Вашингтоном планки амбиций по установлению глобального доминирования, в том числе и информационного. Американская неправительственная организация "Фридом Хаус" отмечает, что наблюдается "дальнейшее, более стремительное разрушение собственных демократических стандартов Америки, чем когда-либо прежде, что нанесло удар по ее международному авторитету защитницы принципов добросовестного управления и прав человека". В этих условиях по уровню используемых этой организацией индикаторов степени свободы и демократии именно ЕС, где 23 из 28 членов имеют более высокий рейтинг, чем у США, должен взять на себя роль покровителя мировой демократии. Главное – не допустить распространения китайской и российской моделей управления.

С этой целью в качестве определенной компенсации снижения авторитета "лидера свободного мира" и для заполнения вакуума осуществляется расширение присутствия в информационном пространстве ЕС, НАТО и отдельных крупных держав: Великобритании, Германии и Франции. Существует ряд объективных факторов, действующих в поддержку такой тенденции. Так, у ЕС есть множество возможностей проецировать мягкую силу и экспортировать культуру. В его составе есть две ядерные державы, хотя они вряд ли станут применять ядерное оружие для продвижения демократии, как это угрожают делать США.

В этих условиях следует прогнозировать отход Вашингтона от чрезмерного упора на военно-силовые решения в сфере обеспечения нацбезопасности при одновременном наращивании инструментов экономического, дипломатического и других способов невоенного влияния США.

Только решительная и оперативная мобилизация России для проведения наступательных информационных операций и защиты от информационной агрессии способна создать условия для срыва замыслов противника и продвижения в информационном пространстве национальных интересов России. При этом следует учитывать ряд важных факторов.

Во-первых, Россия и сформировавшаяся вокруг нее плотная ткань международных связей представляют собой сложную комплексную модель, выработка решений в которой связана с функционированием разнообразных гибридных механизмов многонационального взаимодействия. Гибридный характер такой модели обусловлен сочетанием в ней разнородных функций и задач в экономической, политической, культурно-цивилизационной, военно-технической и других сферах. Именно сложность и комплексный характер механизмов принятия и реализации решений в рамках комплексной модели обусловливают их высокую уязвимость от внешнего информационного воздействия. Поэтому в области обеспечения информационной безопасности РФ приоритетным представляется выработка интегративных технологий взаимодействия в информационной сфере между Россией, ее союзниками и партнерами в условиях рыночной экономики. Международное взаимодействие должно придать дополнительный импульс применению новейших информационных технологий для ускорения развития национальной экономики и реализации инновационных бизнес-проектов, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Во-вторых, лидирующая роль России в информационном противостоянии с соперниками в решающей степени будет зависеть от создания национального конкурентного сектора разработки информационных технологий, от подготовки компетентной кадровой базы.

В-третьих, в информационном противостоянии важная роль принадлежит российской традиционной и публичной дипломатии, в деятельности которых существенно возрастает гуманитарная составляющая. Повышение роли гуманитарного фактора в современных информационных операциях по-новому ставит вопрос об учете особенностей межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, умелом использовании баланса мягкой и жесткой силы в условиях глобализации.

И, наконец, в российской внутренней и внешней политике существенно возрастает приоритетность задачи обеспечения лингвистической безопасности русского языка при одновременном развитии языков других народов России. Одновременно следует поставить на новую качественную основу работу по патриотическому воспитанию молодежи, помочь молодым людям расширить знания родной истории, активно продвигать лучшие образцы российской культуры в стране и за рубежом.

С учетом ярко выраженного наступательного характера информационных доктрин ведущих государств и коалиций Запада, их нацеленности на дестабилизацию и раскол соперников в ходе гибридных войн и цветных революций важно наращивать информационное влияние на российских союзников и партнеров по ОДКБ, ШОС, БРИКС с целью координации и сближения позиций по ключевым вопросам современности, мобилизации имеющихся возможностей для создания единого информационного фронта. Крайне важно не допустить "колонизации" информационной политики России западными соперниками. Для этого нужно улучшить понимание того, как противник может получить информационное и психологическое преимущество по ключевым для национальной безопасности направлениям политики. Одним из первоочередных шагов в этом направлении должно стать совершенствование подлинного потенциала публичной дипломатии для эффективной конкуренции на информационном фронте.

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.