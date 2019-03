Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 2

Развитие сектора IT-коммуникаций и национального Интернета в Иране

Иран одним из первых государств на Ближнем Востоке подключился к всемирной сети интернет — в январе 1992 г. К началу 2000-х гг. доступ иранского населения к интернету приобрел массовый характер. Это произошло в результате роста как мест коллективного доступа (интернет-кафе), так и числа индивидуальных пользователей. Зарубежными источниками указывалось, что иранские власти поощряли развитие интернета и способствовали появлению частных интернет-провайдеров, делая ставку на использование интернета в качестве мощного и современного средства распространения происламской и проправительственной идеологии. По различным данным, по состоянию на 2008 г. только в Тегеране функционировало порядка 1500 интернет-кафе.

В Иране монополией на инфраструктуру сетей фиксированной связи и доступа к интернету обладает крупнейшая телекоммуникационная компания Telecommunication Company of Iran (TCI), также являющаяся крупнейшим оператором сотовой связи. Ранее TCI контролировалась государством, а в 2009 г. акции Telecommunication Company of Iran были проданы частному консорциуму, однако, как отмечалось наблюдателями, это практически не отразилось на политике государственного контроля за доступом к интернету.

По данным Internet World Stats, в конце 2017 г. в Иране насчитывалось 56,7 млн интернет-пользователей (70% населения), что по сравнению с 46,8 млн пользователей 2015 г. (57,2% населения) обеспечило прирост на 21,1%. При этом в 2000 г. число пользователей сети интернет в Иране не превышало 250 тыс.

Согласно данным Государственного центра статистического наблюдения Ирана, к началу 2017 г. коммутационный выход в интернет имели 62,21% домовладений (15,3 млн), причем по сравнению с началом 2016 г. рост составил 7%. Значительный рост наблюдается и в сегменте мобильного доступа в интернет. По официальным данным Министерства связи и информационных технологий Ирана, по состоянию на март 2018 г. число пользователей мобильного интернета составляло 53,2 млн — по сравнению с сентябрем 2017 г. оно увеличилось на 5,9 млн человек. Крупнейшими иранскими операторами мобильного доступа к интернету являются компании Mobile Telecommunications Company of Iran — MCI (Hamrahe Avval) и Irancell, обеспечивающие пользователям доступ по стандартам 3G и 4G. Пропускная способность в сети интернет по состоянию на март 2018 года оценивалась на уровне 1500 Гбит/с, при том что в 2017 г. этот показатель составлял 743 Гбит/с, а в 2008 г. — всего 6,05 Гбит/с.

Довольно высоким является и уровень охвата иранского населения сотовой связью. По данным Министерства связи и информационных технологий, иранскими операторами мобильной связи было выпущено более 169,5 млн сим-карт, из которых по состоянию на март 2018 г. было активно порядка 88 млн абонентских номеров мобильной связи (в начале 2017 г. их количество составляло 77,5 млн). При этом число абонентов фиксированной телефонной связи в 2017 г. составляло всего 30,3 млн. Указывалось, что по числу абонентов мобильной связи Иран находится на уровне развитых западноевропейских государств, занимая 14 место в мире наряду с Италией и Великобританией.

В рамках создания национальной информационной сети Ираном были реализованы проекты национальных сервисов электронной почты. В июле 2013 г. почтовой компанией Ирана и компанией TCI был запущен национальный почтовый интернет-сервис Post.ir. Ранее, в 2012 г., был запущен частный проект электронной почты ChMail.ir / Chaapaar.ir. Позднее были запущены еще два национальных почтовых интернет-сервиса – на доменах Iran.ir и Rayana.ir. По данным Министерства связи и информационных технологий Ирана, в среднем создание интернет-сервиса электронной почты обходилось в сумму порядка 200 млрд риалов (около 5,1 млн долл.).

В 2010 г. Министерством связи и информационных технологий Ирана была инициирована разработка и запуск поисковых интернет-сервисов Yahagh.ir и Yooz.ir, разработанных иранской компанией Shidandish Dadeh Pardazan Co. На это из госбюджета было выделено 56,7 млн долл. В 2015 г. Университетом Язда был разработан и запущен частный проект поискового интернет-сервиса Parsijoo.ir. Аппаратные мощности его сервиса включали 150 серверов, и, как отмечается, он является наиболее популярным в Иране после Google. В западных источниках указывалось, что на разработку поискового интернет-сервис Parsijoo и запущенного в том же году сервиса Gorgor, было инвестировано 1700 млрд иранских риалов (около 60 млн долл. по курсу 2015 г.).

Для нивелирования пользовательского интереса к международным социальным сетям Иран активно развивает собственные аналогичные интернет-ресурсы. В частности, иранскими телекоммуникационными компаниями были запущены социальные сети Cloob Facekoob, Facenama, а также Soroush, iGap, BisPhone Plus, Wispi, Esom, Saina,. Также был запущен видеохостинговый сайт Aparat — аналог YouTube. Созданы интернет-сервисы обмена сообщениями и медиафайлами Mobogram (разработчик — IT-компания Hanista Programing Group) и TD Messenger. Также сообщалось о разработке иранскими IT-компаниями собственной версии медиаплеера iTunes Apple под названием BeepTunes. Примечательно, что в мае 2018 г. заместителем директора Верховного совета по киберпространству Аббасом Асошехом отмечалось, что за апрель и май 2018 г. число пользователей, использующих приложения иранских месседжеров увеличилось на 9,2 млн.

Однако, несмотря на активные усилия иранского правительства, по данным, приводившимся иранскими и западными источниками, отмечается низкий интерес иранских пользователей к национальным почтовым интернет-сервисам — иранцы отдают предпочтение иностранным сервисам электронной почты. К примеру, по данным, приводившимся в сентябре 2017 г. руководителем факультета информационных технологий иранского Научно-исследовательского центра связи и информационных технологий Алирезой Яри, из 1,5 млн пользователей, создавших учетные записи на Chmail.ir, не более 300 пользуются этим сервисом постоянно.

Западными эксперты отмечали, что одним из основных недостатков иранских национальных сервисов электронной почты с точки зрения пользователей является необходимость указывать при регистрации в дополнение к своему адресу личный идентификационный номер и проходить обязательную сверку указанных регистрационных данных с подлинниками документов.

Иранские интернет-провайдеры также активно предлагают услуги по интернет-коммерции. По официальным данным, по состоянию на 2017 г. было зарегистрировано более 50 тыс. интернет-магазинов, товарооборот сектора за 2015 г. составил 16,2 млн долл. Одним из крупнейших является запущенный в 2010 г. интернет-маркет Café Bazaar, аналогичный Google Play.

По данным западных источников, еще в начале 2000-х гг. в телекоммуникационном секторе Ирана было занято около 150 тыс. человек, из них в сегменте разработки программного обеспечения — порядка 20 тыс. человек. В Иране насчитывается более 200 IT-компаний и компаний-разработчиков программного обеспечения, в числе которых Iran Software & Hardware Co. (NOSA), Iran System Electronic Industries (ISEI) Company, Magfa Co., Iran Info-Tech Dvelopment Co., Iran Borna, а также H3 Software, Samar Software Solutions, Sena Soft, Asman Software, Douran Software Technologeis Research Center и др. В начале 2016 г. сообщалось, что примерно 80 иранскими IT-компаниями ведется разработка более 180 видов программного обеспечения.

В целях снижения зависимости иранских пользователей от иностранного программного обеспечения (в первую очередь американского) Ираном был инициирован переход пользователей на альтернативные версии и разработка национальных аналогов. В частности, в конце 2012 г. Организацией информационных технологий Ирана и Центром телекоммуникационных исследований Ирана была разработана национальная операционная система Zamin, базирующаяся на Linux. При этом в сентябре 2013 г. Ираном было принято решение о запрете использования правительственными учреждениями операционной системы Windows и их переходе на Linux или ее национальные аналоги в течение шести месяцев. В 2017 г. Технологическим университетом имени Шарифа была представлена еще одна версия национальной операционной системы Sharif Linux. Ранее, в начале 2015 г., сообщалось о разработке специалистами КСИР специальной операционной системы Sepand для использования в компьютерах спутниковых систем, робототехнике и автомобильной промышленности.

Согласно данным, приводившимся иранскими СМИ, достигнутый уровень компетенций позволил Ирану выступить поставщиком программного обеспечения — к примеру, в 2007/2008 финансовом году программного обеспечения было экспортировано на 50 млн долл., в 2013/2014 финансовом году — на 400 млн долл., в 2014/2015 — на 200 млн долл.

Объем иранского рынка телекоммуникационных услуг в 2014 г. оценивался западными аналитиками в 12,8 млрд долл. При этом объем продукции и услуг иранских компаний-производителей телекоммуникационного оборудования и разработчиков программного обеспечения составил 5,1 млрд долл. (на оборудование и аппаратные системы пришлось 3,1 млрд долл., на разработку ПО — 900 млн долл., на софтверные услуги – 1,1 млрд долл.).

Проект создания национальной информационной сети

Иран в рамках национальной политики в сфере информационной безопасности с 2005 г. реализует проект по созданию национальной сети интернет — информационной сети (National Information Network / SHOMA), ориентированного на соответствие морально-этическим нормам иранского общества и исламского права (это так называемый Halal Internet) и исключающего возможность наличия (размещения) в ней нежелательного контента, в т. ч. для ограничения фактора негативного информационного влияния на внутриполитическую ситуацию. Как известно, аналогичные проекты уже реализованы в КНДР, а также на Кубе и Мьянме.

По официальным данным стоимость реализации проекта национального интернета оценивалась в 4 млрд долл. На реализацию первого этапа проекта до 2012 г. бюджетные ассигнования составили 333,3 млн долл., в 2014 г. — 410 млн долл., в 2015 г. — 333,3 млн долл. Отмечалось также, что к реализации проекта национального интернета привлекалось порядка 8 000 специалистов по IT-технологиям из числа членов военизированного ополчения Basij.

Первый этап проекта национальной интернет-сети был завершен в августе 2016 г.: пользователям был предоставлен доступ к электронным правительственным услугам, контенту иранских сайтов и цифровым услугам иранских компаний. Как сообщалось иранскими СМИ, пропускная способность сети на начальном этапе составляла 4000 Гб/с. К завершению проекта (первоначально планировавшемуся к середине 2017 г.) должен быть обеспечен высококачественный доступ пользователей к внутреннему широкополосному контенту и услугам, а также построение независимой национальной коммуникационной инфраструктуры.

С развитием инфраструктурного обеспечения национальной информационной сети Ираном исходно планировалось обеспечить перевод на национальный хостинг центров обработки данных и большей части иранских интернет-ресурсов. Как отмечалось иранским Министерством связи и информационных технологий, к концу 2011 г. 90% сайтов иранских госучреждений было переведено на национальный хостинг. В 2015 г. на национальном хостинге базировалось порядка 40% всех иранских интернет-ресурсов. Согласно комментарию, сделанному в 2015 г. вице-президентом по экономике Ирана Али Ага-Мохаммадом, иранская национальная информационная сеть в перспективе может полностью заменить глобальный интернет на территории страны, а также, возможно, в других мусульманских государствах.

При этом западными наблюдателями и иранскими правозащитниками отмечалось, что создание национальной иранской сети интернет приведет к ее изолированности от мировой сети и фактически полной онлайн-цензуре, а с точки зрения глобальной кибербезопасности это создаст благоприятную среду для ее использования международной киберпреступностью.

С целью обеспечения информационной безопасности государственных структур в начале 2012 г. сообщалось о запуске штаб-квартирой по кибербезопасности Ирана локального почтового сервера, который позволит пользователям не зависеть от зарубежных сервисов. Также в августе 2012 г. Иран анонсировал перевод всех государственных ведомств на использование автономной информационной сети для нивелирования рисков внешнего доступа к их базам данных. Этот шаг рассматривался в качестве переходного этапа к изоляции от всемирной сети интернет и выстраивания национальной информационной сети.

В последнее время значительное внимание Иран уделяет также подготовке к введению собственной криптовалюты. При этом до недавнего времени, в соответствии с распоряжением иранского центробанка, иранским кредитным учреждениям было запрещено совершать любые операции с криптовалютами. Этот запрет являлся частью политики борьбы с отмыванием преступных доходов. В ноябре 2017 г. Верховный совет по киберпространству Ирана одобрил режим регулирования обращения криптовалют в Иране. В рамках исполнения поручения президента Ирана Хасана Рухани о разработке национальной криптовалюты в конце августа 2018 г. Центром национальной кибербезопасности Ирана был представлен законопроект по государственной цифровой валюте. Указывалось, что для Ирана целью введения национальной криптовалюты является создание финансового инструмента для обхода американских санкций и обеспечение возможности беспрепятственного перечисления денежных средств в любую страну мира.

Государственное регулирование и мониторинг доступа к сети Интернет

С массовым подключением внутренних пользователей к всемирной сети Интернет иранские спецслужбы получили принципиально новые возможности по мониторингу и перехвату информационных потоков. При этом появились и объективные ограничения по контролю государства за информационной сферой. Социальные сети и большое количество чатов стали для иранцев принципиально новой средой, в которой отсутствовала возможность применения государством традиционных инструментов цензурных ограничений.

Для обеспечения действенного контроля государства за интернет-пространством с начала 2000-х гг. существует практика мониторинга иранскими госструктурами посещаемых пользователями интернет-сайтов, а также фильтрация просматриваемого контента.

В октябре 2001 г. по указанию высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Верховный совет культурной революции принял резолюцию о государственном регулировании и правилах доступа к всемирной сети интернет. Доступ к сети интернет для всех провайдеров был установлен исключительно через компанию Data Communication Company of Iran (DCI), входящую в контролируемую государством телекоммуникационную компанию TCI.

В 2011 г. Министерством связи и информационных технологий Ирана было введено положение о порядке регулирования деятельности интернет-кафе. В числе ограничительных мер были предписаны требования к владельцам точек общественного доступа в Интернет (интернет-кафе) на допуск к выходу во всемирную сеть исключительно посетителей, предоставляющих документ, удостоверяющий личность. Также было введено ограничение по одновременному использованию одного компьютера одним посетителем, необходимости фиксировать и сохранять IP-адреса пользователей, журналы просмотров и список посещаемых сайтов, а также ведения видеозаписи с сохранением баз данных на протяжении не менее шести месяцев. Надзор за исполнением был возложен на киберполицию Ирана (FATA).

В июне 2012 г. иранские СМИ сообщали, что киберполиция также будет блокировать использование виртуальных частных сетей (VPN), которые использовались многими иранцами для обхода интернет-цензуры. В январе 2013 г. иранской полицией также анонсировалась разработка «интеллектуального программного обеспечения», обеспечивающего мониторинг и контроль за доступом пользователей к интернету и социальным сетям. Как отмечалось главой иранской полиции генералом Эсмаилом Ахмади Могадамом, установление «интеллектуального контроля» за доступом к контенту интернет-ресурсов гораздо эффективнее их запрета, а специальное программное обеспечение позволит предотвратить доступ пользователей к вредоносному контенту, позволяя им воспользоваться «полезными аспектами» интернета. Западные источники сообщали, что в 2016 г. Министерство связи и информационных технологий было выделило 1 трлн риалов (33 млн долл.) на создание аппаратно-программной системы по мониторингу и фильтрации интернет-контента.

Кибергруппы, аффилированные с иранскими госструктурами

Как ранее указывалось, анализ киберопераций, проводившихся иранскими спецслужбами, отражает присущую им специфику привлечения формально не аффилированных с иранскими госструктурами хакерских групп. При этом спецслужбами обеспечивается целеполагание, а также содействие в планировании, разработке и организационном обеспечении операций, а конечная стадия выполняется привлекаемыми либо специально формируемыми под выполнение разовых операций хакерскими группами.

Ранее, когда различными иранскими хакерскими группами предпринимались хаотичные и несистемные атаки на пользователей, практически отсутствовала возможность выявить причастность к их деятельности иранских госструктур и спецслужб, поскольку фишинговые рассылки, взлом учетных записей или компьютеров отдельных пользователей могут проводиться и отдельными лицами, без какой-либо внешней целевой мотивации. Однако к началу 2000-х гг. появились идентифицируемые иранские хакерские группы, которые стали проводить организованные кибератаки с использованием целевых фишинговых рассылок пользователям. Они также использовали информацию об уязвимостях инфраструктуры объектов атак и специально разработанное вирусное программное обеспечение. Одновременно западные источники все чаще стали указывать на наличие в Иране организованных кибергрупп и их вероятную связь с иранскими спецслужбами. К концу первой декады 2000-х гг. появились структурированно действующие кибергруппы типа Iranian Cyber Army, Ajax Security Team, Infy и др. Также вырос организационный уровень проводимых ими атак, и они напрямую коррелировали с приоритетными интересами иранских спецлужб и направлениями проводимых ими разведывательных операций. Тогда зарубежными источниками стало указываться на вероятное наличие единого органа координации и управления большинством идентифицируемых иранских хакерских групп.

Согласно оценке специалистов американской компании по кибербезопасности FireEye Inc., к концу первой декады 2000-х гг. стал очевидным переход иранских кибергрупп от тактики декларативных хакерских атак к хорошо планируемым масштабным операциям по кибершпионажу, включающим детальную разведку объектов атаки и стратегию реализации атак. В частности, в числе очевидных критериев идентификации аффилированности иранских хакерских групп с госструктурами зарубежными источниками указывалось на проведение ими операций против иранских пользователей либо оппозиционных движений на основании информации, которая могла быть получена только от силовых структур. Также указывалось на факты скоординированного использования для проведения хакерских атак компьютеров и аккаунтов лиц, находящихся под надзором КСИР.

В качестве косвенного свидетельства выполнения иранскими хакерскими группами операций в координации с госструктурами в частности указывается, что в отличие от акторов из прочих стран, наиболее заметные иранские хакерские группы не имеют финансового мотива и не действуют из соображений коммерческой выгоды. Также в качестве аргумента называется то обстоятельство, что периоды их активной деятельности практически полностью синхронизированы с обычным распорядком госслужащих (рабочая неделя с субботы по среду) и бездействием на период иранских праздников. В последние годы исследователями указывают на все более устойчивую тенденцию встраивания в деятельность государственных и корпоративных структур изначально не аффилированных с ними хакерских групп либо частных IT-компаний.

Зарубежные исследователи утверждали, что связанные с иранскими спецслужбами кибергруппы, используемые для операций против внутренней оппозиции, привлекаются и к проведению операций в отношении зарубежных объектов. При этом отмечалось, что ими используется практически те же тактика и инструментарий, а это в определенной степени, облегчает идентификацию происхождения таких кибергрупп и выработку мер противодействия.

В то же время отдельными источниками отмечается, что не приходится говорить об обязательной причастности иранских госструктур к деятельности хакерских групп. На примере кибератак на саудовскую нефтегазовую компанию Saudi Aramco и финансовые организации в ходе операции Shamoon, приведшую к многомиллионным убыткам, указывалось, что она была реализованы в рамках относительно простой схемы, не требующей сложной организации и ресурсов, и вполне могла быть инициирована и проведена частным образом.

Отмечается ряд сложностей при идентификации иранских хакерских групп, в том числе и в части проведения ими кибератак в интересах спецслужб или госструктур, поскольку для них характерна децентрализация и внутренняя миграция специалистов. Также однозначное определение причастности к атакам иранских госструктур затруднено по причине периодической трансформации и изменения состава участников иранских кибергрупп. Это формально позволяет Тегерану дистанцироваться от подобных инцидентов. При этом стоит отметить, что тактика использования иранскими спецслужбами разрозненных хакерских групп для проведения кибератак, не требующих сложной организации (типа фишинговых рассылок) либо являющихся отдельным звеном более сложных киберопераций, является довольно действенной тактикой. Это связано с тем, что идентификация и блокирование хакерских групп, действующих на негосударственном уровне, будет оставаться весьма трудной задачей даже для крупных кибердержав, в т.ч. по причине неэффективности проведения масштабных киберопераций против неструктурированной хакерской сети.

До настоящего времени большинство иранских хакерских групп идентифицировано и известно под кодовыми названиями, которые присваивались им западными исследователями (к примеру, Flying Kitten, Charming Kitten, Rocket Kitten, Infy, OilRig, APT33). При этом часть известных иранских кибергрупп (Iranian Cyber Army, Ashiyane Digital Security Team, Izz Ad-Din Al Qassam), наоборот, в большинстве проводившихся ими атак на веб-ресурсы пользователей фиксировали свою причастность к проведенным атакам, в том числе посредством размещения соответствующих уведомлений.

Зарубежными исследователями отмечается, что большинство иранских хакерских групп характеризуются преимущественно фрагментарным появлением и проведением операций в течение ограниченного промежутка времени. Также сложно однозначно идентифицировать цели проводимых ими атак, по окончании которых они ликвидируют группы (сообщества) и использовавшуюся инфраструктуру, которая впоследствии может использоваться другими исполнителями для атаки с совершенно иными целями.

Примером подобных трансформаций являются уже упомянутые выше Ashiyane Digital Security Team и группы Flying Kitten, Charming Kitten, Rocket Kitten, для участников которых характерно использование схожего инструментария и которыми в разное время использовались элементы единой инфраструктуры, а также преемственной тактики, что позволило специалистом указывать на вероятность их внутренней трансформации. Аналогичные моменты в отношении использования единой инфраструктуры и инструментария отмечались специалистами израильской компании ClearSky Cyber Security в отношении групп Charming Kitten и Rocket Kitten и специалистами американской компании FireEye Inc. при отслеживании связей прекратившей по наблюдениям западных исследователей свое существование в 2014 году группы Flying Kitten и деятельности группы Rocket Kitten, что затрудняло возможность их точной идентификации и установления причастности к конкретным атакам.

В данной связи отдельными исследователями справедливо указывается, что в отсутствие фактологически подтверждаемой идентификации, появление новых акторов зачастую неверно трактуется западными наблюдателями в качестве свидетельства неуклонного роста иранского хакерского сообщества и появления новых кибергрупп.

Ashiyane Digital Security Team

Кибергруппа Ashiyane Digital Security Team является, вероятно, одной из первых структурно выделяемых иранских хакерских групп, в т. ч. потому, что как правило ею открыто декларировалась причастность к проводившимся хакерским атакам: она выводила на мониторы атакованных ресурсов соответствующие баннеры. Отдельные западные источники отмечали, что членами кибергруппы Ashiyane Digital Security Team являются более 40 хакеров, а в качестве координатора группы назывался известный иранский хакер Бехроуз Камалиан. Указывалось на выполнение группой Ashiyane Digital Security Team хакерских атак по заказу иранских спецслужб и КСИР.

Группа Ashiyane Digital Security Team является ядром иранского хакерского сообщества Ashiyane, создание которого зарубежные исследователи относят к февралю 2002 г. Группой также был организован хакерский форум Hacking Forum Ashiyane — крупнейшее в Иране онлайн-сообщество специалистов в области кибербезопасности, на котором, по данным зарубежных источников, в 2006 г. было зарегистрировано 11 503 членов. На сайте группы размещалось программное обеспечение для тестирования веб-ресурсов на уязвимости и эмуляции хакерских атак, в т. ч. контент собственной разработки — программы Ashiyane Penetration Test of Servers & Networks, Ashiyane Manage and Support Servers Security, Ashiyane Providing Security of Servers & Networks.

Согласно зарубежным источникам, группа Ashiyane причастна к проведению многочисленных хакерских атак на сайты пользователей (в т. ч. госструктур) в США, Франции, Великобритании, Израиле. При этом при проведении кибератак хакеры размещали сообщения, имевшие декларативный политический контекст. В числе наиболее заметных случаев такого рода – серия хакерских атак на Израиль в 2009 г., осуществленных в качестве ответа на израильское вторжение в сектор Газа. Объектами атак стали более чем 700 сайтов. Также следует упомянуть атаку 2009 г. на сайт американского космического агентства NASA, серию атак в 2010 г. примерно на 1000 веб-сайтов в США, Великобритании и Франции, атаки на сайты арабских СМИ в 2017 г. (в частности, на издание ОАЭ под названием Al Khaleej). Также в феврале 2017 г. зарубежными специализированными веб-ресурсами сообщалось о причастности группы к хакерским атакам на сайты ряда украинских правительственных структур.

По фигурировавшим в зарубежных источниках данным, со ссылкой на ресурс Zone-H по состоянию на 2008 г. указывалось на причастность группы Ashiyane к проведению 3 763 хакерских атак, по состоянию на 2011 г. — 23 532 атак, а в 2017 г. уже фигурировала информация о 78 334 хакерских атаках.

Iranian Cyber Army

Кибергруппа, именуемая Iranian Cyber Army, пожалуй, получила наибольшую известность за рубежом. По оценкам американской компании по кибербезопасности FireEye Inc., проведение группой хакерских атак относится к 2009 г. Iranian Cyber Army проводила операции по мониторингу сайтов иранской политической оппозиции и независимых веб-ресурсов на персидском языке, размещала пропагандистские и проправительственные сообщения в социальных сетях. В периоды обострения внутриполитической ситуации и протестных движений Iranian Cyber Army привлекалась к проведению хакерских атак на «проблемные» сайты, для проведения рассылки вредоносного интернет-трафика и блокирования доступа пользователей к таким сайтам. В данной связи западными и ближневосточными исследователями напрямую указывалось на непосредственную координацию действий группы со стороны КСИР, а также на связь с группой Ashiyane. Также указывалось на причастность группы Iranian Cyber Army к проведению ряда киберопераций в отношении зарубежных объектов, в частности к блокированию работы китайского поискового интернет-ресурса Baidu в январе 2010 г., взлому в феврале 2011 г. сайта радиостанции «Голос Америки» (группой был размещен свой логотип с надписью «Мы доказали, что можем», а также призыв к США и к госсекретарю Хилари Клинтон не вмешиваться во внутренние дела исламских государств), к атаке в 2012 г. на сервер МАГАТЭ и атаке в 2015 г. на сайт американского космического агентства NASA.

Army of the Sun / Sun Army

Группа Army of the Sun/Sun Army известна примерно с начала 2010 г. В ядро членов группы, по данным иранского оппозиционного движения National Council of Resistance of Iran (NCRI), входило не менее шести хакеров. Первые документальные упоминая о данной группе связаны с блокировкой сайтов и кампанией по дискредитации оппозиционного движения, возглавляемого Мехди Карруби. Army of the Sun, как полагают иранские оппозиционные источники, аффилирована с КСИР и причастна к кибератакам по взлому и блокированию более 500 сайтов, а также аккаунтов иранских пользователей в соцсетях Twitter, Facebook и др. В ходе расследования против лиц иранского происхождения (в т. ч. как лиц, действовавших по указанию иранских госструктур), обвинявшихся Министерством юстиции США в причастности к кибероперации Ababil (март 2016 г., объектами стали крупные американские компании и банки), трое из них назвали себя участниками иранской кибергруппы Sun Army.

Ajax Security Team / Charming Kitten / Flying Kitten / Rocket Kitten

Пожалуй, самой активной и многоликой иранской кибергруппой является группа хакеров, идентифицировавшаяся зарубежными исследователями под названиями Ajax Security Team, Charming Kitten, Flying Kitten, а также Newscaster и NewsBeef (по кодовым названиям проводившихся ими киберопераций).

Деятельность группы как отдельного актора, по оценкам американской компании по кибербезопасности FireEye Inc., присвоившей ей кодовое название Ajax Security Team, относится к 2010 г. В числе участников группы были идентифицированы иранские хакеры под никами «Cair3x» и «HUrr!C4nE!», а также «0day», «Mohammad PK» и «Crim3r». Также указывалось на наличие у группы сайта в интернете, на форуме которого было зарегистрировано 236 членов. На начальном этапе возникновения группы Ajax Security Team западными исследователями ее состав определялся в количестве 5–10 исполнителей, компетенции оценивались как невысокие (указывалось на применение пользовательских вредоносных программ посредством методов «социальной инженерии). Также группа не использовала сложных программных эксплойтов, в связи с чем указывалось на малую вероятность связи группы с иранскими спецслужбами. Однако уже к 2013 г. Ajax Security Team по уровню компетенций отмечалась в качестве одной из наиболее профессиональных в Иране, в т. ч. среди групп, применяющих при проведении хакерских атак специально разработанное вредоносное программное обеспечение.

Кодовое название Rocket Kitten стало использоваться в 2014 г. американской компанией CrowdStrike Inc. Кибероперации группы и объекты атак, согласно данным западных и иранских источников, практически всегда коррелировали с направлениями активизации деятельности иранских спецслужб и разведаппарата КСИР. Американской киберкомпанией Check Point Software Technologies Ltd. при исследовании вирусной программы Wool3n.H4t, распространявшейся Rocket Kitten, в качестве координатора группы был назван иранский хакер Ясер Балани.

Специалисты израильской компании по кибербезопасности ClearSky и японской компании Trend Micro также наблюдали за кибергруппой Rocket Kitten с середины 2014 г., причем они указывали на ее возможное создание в 2011 г. В западных источниках сообщалось, что выявленный в результате операции, проведенной в ноябре 2015 г. американской компанией Check Point Software Technologies Ltd. по взлому базы данных группы Rocket Kitten, список целей для кибератак насчитывал 1842 объектов. Компанией ClearSky также указывалось на идентичность акторов Rocket Kitten с группой Charming Kitten, отслеживаемой с начала 2014 г. Несмотря на информацию о ликвидации к концу 2014 г. использовавшейся ею инфраструктуры, вероятно, она продолжала действовать также и в 2016–2017 гг. При этом отмечалось, что ввиду использования аналогичной инфраструктуры и инструментария группами Charming Kitten и Rocket Kitten, отсутствует возможность их точной идентификации как различных групп.

В качестве еще одной ипостаси Ajax Security Team американской компанией по кибербезопасности CrowdStrike Inc называлась группа Flying Kitten. К примеру, отмечалось, что группой Rocket Kitten использовались инструментарий и инфраструктура, аналогичные применявшимся группой Flying Kitten. Например, отмечалось наличие структурно-кодовых аналогий в пакетах использовавшегося программного обеспечения, что могло указывать на их разработку связанными группами программистов и использование ими аналогичного оборудования. Специалисты американской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies Ltd. в части наличия преемственности в деятельности кибергрупп Flying Kitten и Rocket Kitten указывали на идентичность инструментария, использовавшегося для фишинговых атак сначала Flying Kitten, а впоследствии и Rocket Kitten, а также на использование общих схем наименования доменов – Drive-Google.com.co (создан в апреле 2014 г. и исполся Flying Kitten) и Drive-Google.co (создан в июле 2014 г. и использовался Rocket Kitten).

Западные исследователи указывали на то, что после публикации в 2014 г. американской компанией FireEye Inc. отчета с анализом участия группы Flying Kitten в проведении в 2013 г. кибероперации Saffron Rose, направленной на американские оборонные и аэрокосмические компании, группа демонтировала использовавшуюся инфраструктуру и практически прекратила свою деятельность. Аналогичная информация о ликвидации используемой инфраструктуры и фактическом прекращении идентифицируемой деятельности после опубликования отчета компании FireEye Inc. приводилась и по группе Charming Kitten. Однако, согласно более поздним исследованиям авторов проекта Iran Threats и израильской компании по кибербезопасности ClearSky Cyber Security, часть ресурсов, использовавшихся группой Charming Kitten впоследствии использовалась группой Rocket Kittens. При этом впоследствии хакеры, входившие в группу Charming Kitten, снова указывались в качестве акторов хакерских атак — в 2017 г. на североамериканскую телевизионную сеть кабельного и спутникового вещания HBO и в начале июля 2018 г. — в качестве организаторов хакерских атак с фишингового сайта, имитирующего сайт израильской компании по кибербезопасности ClearSky Security.

В 2015 г. американской компанией по кибербезопасности Check Point Software Technologies Ltd. была раскрыта база данных платформы для кражи учетных данных пользователей, именовавшаяся «Oyun Management System» и использовавшаяся группой Rocket Kitten. В частности, были идентифицированы некоторые URL-адреса, которые использовались для фишинговых рассылок. В ноябре того же года CheckPoint Software Technologies Ltd. удалось также получить доступ к базе данных группы Rocket Kitten, в результате чего, в свою очередь, удалось обнаружить список из 1842 целей для кибератак и специальное программное обеспечение по созданию фишинговых веб-страниц. Указывалось, что после публикации отчета компанией CheckPoint группа Rocket Kitten практически свернула активную деятельность.

Объектами атак кибергрупп Ajax Security Team/Flying Kitten/Rocket Kitten и Charming Kitten были сотни пользователей преимущественно в США, Израиле, Великобритании и Иране (оппозиционные движения и политики), а также в Турции, Франции, Германии, Дании, ОАЭ. По данным израильской компании ClearSky Cyber Security, в 2015 г. целями атак Rocket Kitten стали порядка 550 объектов, преимущественно на Ближнем Востоке, а акторами группы Charming Kitten к 2017 г. было создано и использовалось 85 IP-адресов, 240 доменов и несколько сотен хостов. Американской компанией по кибербезопасности FireEye Inc. указывалось, что Ajax Security Team/Rocket Kitten были одной из первых иранских групп, использовавших при проведении кибератак специально разработанное вредоносное ПО — например, Stealer (в ходе кибероперации Saffron Rose в октябре 2013 – апреле 2014 г.), кейлоггер CWoolger, а также его модификации TSPY_WOOLERG.C/TSPY_WOOLERG.B (применялись в ходе кибероперации Woolen-GoldFish в 2015 г.).

В числе наиболее крупных кибератак, к проведению которых была причастна группа Ajax Security Team/Rocket Kitten и связанные с ней акторы, указывалась операция Saffron Rose (2013–2014 гг., целью которой были американские оборонные компании и сеть интернет Корпуса морской пехоты США, проводившиеся с апреля 2013 г. серии киберопераций #OpIsrael и #OpUSA по блокированию интернет-сайтов израильских и американских учреждений, кибероперация Newscaster (2011–2014 гг., объектами которой стали порядка 2000 государственных и военных чиновников, дипломатов и журналистов в США, Израиле, Великобритании, Саудовской Аравии, Сирии, Ираке и Афганистане), операция Woolen-Goldfish (2015 г., против научных и государственных учреждений в Израиле и Германии, а также ряде европейских компаний), многочисленные хакерские атаки против иранских диссидентов, промышленных компаний и научно-исследовательских организаций в США, Израиле и Саудовской Аравии и других стран, взлом мессенджера Telegram в августе 2016 г. (в ходе которого был получен доступ к идентификационным данным и телефонным номерам порядка 15 млн иранских пользователей).

Кибергруппа CopyKittens, также отмечавшаяся западными исследователями в числе использовавших инфраструктуру Rocket Kittens, была идентифицирована ClearSky Cyber Security и Trend Micro в качестве исполнителя масштабной операции по кибершпионажу «Operation Wilted Tulip». Как отмечалось, она проводилась минимум с 2013 г. по 2017 г., а ее объектами были чиновники правительственных, оборонных, академических организаций и IT-компаний в США, Саудовской Аравии, Израиле, Иордании, Турции и Германии. CopyKittens отмечалась исследователями в качестве одной из наиболее квалифицированных иранских кибергрупп, которая, помимо общеизвестных программных инструментов, использовала сложное вредоносное ПО собственной разработки — в частности, троянскую программу Matryoshka (в версиях Matryoshka v1/Matryoshka v2). Посредством использования информации системы доменных имен (DNS) эта программа обеспечивала удаленное управление командами контроля, регистрацию паролей, снятие скриншотов, регистрацию использования клавиатуры, сбор и загрузку файлов на пораженных компьютерах. Также группой CopyKittens был использован бэкдор TDTESS (исполняемый файл «tdtess.exe») с аналогичными функциями передачи данных и выполнения команд удаленного доступа, функционировавшего в интерактивном и автономном (сервисном) режимах.

Magic Kitten

Кибергруппа Magic Kitten, также квалифицировавшаяся Агентством национальной безопасности США под кодовым названием VOYEUR, считается одной из старейших (известна с 2007 г.) и, по мнению исследователей, имеет отношение к Министерству разведки, а не к Корпусу стражей исламской революции. Преимущественно целью атак Magic Kitten были сайты, почтовые аккаунты, форумы и блоги иранских журналистов, деятелей культуры, общественных активистов и правозащитников. При этом фишинговые рассылки проводились с использовались специфических тем: защиты прав человека, женщин, беженцев и пр. Magic Kitten также указывалась исполнителем кибератаки на голландскую компанию DigiNotar (сентябрь 2011 г., операция Black Tulip), в результате которой иранскими спецслужбами была обеспечена возможность доступа к аккаунтам пользователей на сервисах Google и Gmail. Наибольшую активность группа проявляла в период президентских выборов 2013 г. в Иране. За группой Magic Kitten также числятся операции по кибервторжениям на ресурсы государственной телевизионной сети, а также на аналитические центры, такие, как Центр стратегических исследований (Center for Strategic Research) при иранском Совете по определению политической целесообразности (Expediency Discernment Council). Целью этих атак было воздействие на политиков реформистского толка.

Magic Hound

Группа хакеров под названием Magic Hound была идентифицирована американской компанией по кибербезопасности Palo Alto Networks Inc. в качестве исполнителя серии атак на правительственные учреждения, промышленные и энергетические компании в Саудовской Аравии с середины 2016 г., причем указывалось использование группой Magic Hound инфраструктуры, идентичной той, которая использовалась Rocket Kitten. Было идентифицировано более 50 образцов использовавшегося группой Magic Hound программного обеспечения для получения удаленного доступа и инструментария для внедрения вредоносного программного обеспечения. Magic Hound использовала известные программы типа IRC-ботов, программы удаленного администрирования Pupy (для ОС Windows/Linux/OSX/Android, разработанной на языке программирования Python) для рассылки файлов Microsoft Office (Word и Excel) с интегрированными вредоносными макросами под видом документов Министерства здравоохранения и Министерства торговли Саудовской Аравии. Также группой Magic Hound использовались программы собственной разработки, такие, как инструмент постэксплуатационного удаленного управления типа Meterpreter под кодовым названием Magic Unicorn, программа обработки файлов MagicHound.DropIt, программа-загрузчик MagicHound.Fetch, установщик файлов MagicHound.Rollover, троянская программа MagicHound.Retriever, IRC-бот MagicHound.Leash.

Cutting Sword of Justice

Группа Cutting Sword of Justice стала известна, когда взяла на себя ответственность за одну из наиболее масштабных хакерских атак — операцию Shamoon (2012 г., обозначается по названию применявшегося ПО), объектами которой стали крупнейшая саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco и другие компании в регионе. Группа мотивировала проведение атаки политическими причинами — причастностью Саудовской Аравии к организации беспорядков в Сирии и Бахрейне. При этом независимыми исследователями отмечалось, что группа позиционировала себя в качестве независимых религиозных активистов и какая-либо их связь с иранскими спецслужбами или госструктурами документально не была идентифицирована.

Izz Ad-Din Al Qassam

Группа Izz Ad-Din Al Qassam (Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters) известна как группа, взявшая на себя ответственность за серию DDoS-атак против финансового и банковского сектора США в 2012–2014 гг., получившей название Operation Ababil. Эта операция считается самой масштабной и результативной атакой иранских кибергрупп на компьютерные сети в США: как отмечалось западными исследователями, убытки американских компаний исчислялись десятками миллионов долларов. Указывалось, что для фишинговой атаки хакеры взломали несколько тысяч сайтов, с помощью которых была создана атакующая платформа, использовавшаяся непосредственно для подавления серверов американских банков.

Infy

Группа под кодовым названием Infy (названа так по использовавшемуся вредоносному ПО) была идентифицирована американской компанией по кибербезопасности Palo Alto Networks Inc. в мае 2015 г. в ходе анализа фишинговых рассылок файлов с внедренным вредоносным содержимым (в частности, вирусной программы VirusTotal) пользователям в Израиле и США. Согласно последующему анализу деятельности группы Infy и применявшегося инструментария, группа могла существовать с 2013 г., а создание отдельных элементов использовавшейся инфраструктуры относится к 2007 г.

Для целей кибершпионажа группой использовалось семейство программного обеспечения собственной разработки с аналогичным кодовым названием Infy (по аналогии с названиями файлов в фрагментах командной строки в структуре ПО). При этом указывалось на использование более 40 вариантов ПО, в том числе 30 видов исходного варианта Infy (вплоть до версии Infy version 30), применявшихся, вероятно, с 2010 г. до конца февраля 2016 г. Также существовала усовершенствованная модификация Infy M в версиях с 6.1 по 7.8, применение которой отмечалось до апреля 2016 г. Распространение вредоносных программ группой Infy выполнялось посредством фишинговых рассылок по электронной почте файлов Microsoft Word и Microsoft PowerPoint с интегрированным в них вредоносным программным обеспечением. При этом отмечалось использование группой Infy при рассылках в качестве серверов динамических DNS-провайдеров и служб хостинга сайтов (доменов).

Также отмечалось использование группой Infy вредоносного ПО (интернет-бота) Ghambar (разработано на языке программирования C#), идентифицированного в апреле 2016 г. в рассылках иранским правозащитным организациям фейкового приглашения на вебинар по правам человека, якобы проводившийся испанским университетом.

По оценкам специалистов компании Palo Alto Networks Inc., целями киберопераций группы Infy стали не менее 326 объектов в 35 странах мира. В частности, указывалось на активное участие группы Infy в атаках на веб-ресурсы иранских оппозиционных партий, правозащитников и диссидентов (например, в ходе парламентских выборов в феврале 2016 г.), а также на сайты национальных меньшинств и шпионаж за американскими и западноевропейскими компаниями, занятыми в аэрокосмическом и оборонном секторе. С учетом уровня планирования и организации проводившихся кибератак, используемой тактики и разнообразия вариантов внедрения вредоносного ПО, указывалось на вероятную причастность к деятельности группы Infy иранских спецслужб.

В 2016 г. компанией Palo Alto Networks Inc. была проведена операция по установлению контроля над сетевой инфраструктурой группы Infy. В результате операции, несмотря на периодически применявшиеся иранскими хакерами попытки применения измененных IP-адресов, были выведены из строя использовавшиеся командные сервера. При этом отмечалось, что успешность операции была обусловлена не столько ошибками иранских хакеров, сколько оказанным Palo Alto Networks содействием со стороны хостинговых компаний, на серверах которых размещалась сетевая инфраструктура группы Infy.

OilRig

Группа под кодовым названием OilRig была идентифицирована специалистами американской компании по кибербезопасности Palo Alto Networks в 2015 г., также отмечалась принадлежность группе кодового названия Helix Kitten). Зарубежными исследователями (американскими компаниями по кибербезопасности Palo Alto Networks Inc. и Nyotron Security, израильской компанией Morphisec Ltd и др.) группа OilRig отмечается в качестве одной из наиболее профессиональных и квалифицированных иранских кибергрупп. При этом указывается на координацию деятельности кибергруппы OilRig Министерством разведки и КСИР.

Отличительной чертой группы является преимущественное использование при кибератаках программного обеспечения собственной разработки: вредоносной программы Helminth (в вариантах использования скриптов удаленного доступа/управления VBScript («update.vbs») и PowerShell («dns.ps1») а также автономно запускаемого файла); троянских программ удаленного доступа ISM Door, ISMAgent и ISMInjector; TwoFace и т.н. вторичного бэкдора RGDoor (обеспечивающего восстановление удаленного доступа к атакованным веб-серверам в случае обнаружения и удаления с них ранее внедренного бэкдора удаленного доступа TwoFace); скриптового бэкдора QUADAGENT (на базе средства автоматизированного управления серверными и компьютерными службами и ресурсами); троянской программы BondUpdater, отличающейся использованием DNS-туннелирования для связи с командным сервером, и ее модифицированного варианта с инициацией DNS-тунеллирования посредством текстовой записи DNS TXT с внедренными макросами; троянской программы OopsIE с функциями антианализа и обнаружения автоматизированными антивирусными системами. Специалистами компании Palo Alto Networks Inc. отмечалось использование группой OilRig не менее 12 видов вредоносного программного обеспечения собственной разработки.

По утверждению экспертов, объектами атак группы OilRig становились пользователи в Израиле, США, Саудовской Аравии, Турции, ОАЭ, Ливане, Кувейте и Катаре. Указывалось на причастность OilRig к серии кибератак в 2015–2017 гг. на правительственные организации, а также финансовые учреждения и технологические компании в Саудовской Аравии, Израиле, США, Турции. Группа также проводила кибероперации против госструктур в ОАЭ, в конце 2015 г. осуществляла рассылку пользователям из государств Персидского Залива с вредоносным контентом – дистанционно загружаемым вредоносным ПО с фиктивного сайта Оксфордского университета. В январе 2017 г. OilRig провела операцию по фишинговой рассылке с адресов электронной почты израильского Университета имени Бен-Гуриона (доступ к ним был обеспечен загрузкой файла, содержавшего вредоносное ПО), а в феврале – июле 2018 г. провела серию кибератак на пользователей в ряде ближневосточных государств с использованием троянской программы OopsIE и бэкдора QUADAGENT.

Компанией по кибербезопасности iDefense (входящей в состав ирландской консалтинговой компании Accenture LLP) отмечалось использование группой OilRig программ-криптовымогателей собственной разработки, в том числе Rastakhiz (идентифицированной в октябре 2016 г.), Tyrant (идентифицированной в ноябре 2017 г.), WannaSmile (впервые обнаружена в ноябре 2017 г.) и Black Ruby (впервые обнаружена в феврале 2018 г.).

APT33

Появление кибергруппы, идентифицированной американской компанией по кибербезопасности FireEye Inc. под кодовым названием APT33 (Advanced Persistent Threat 33), относится к 2013 г. Группа известна проведением операций по кибершпионажу с использованием вредоносного программного обеспечения типа wiper-программ, объектами которых становились саудовские авиационные и нефтехимические компании, а также имевшие с ними партнерские отношения американские аэрокосмические корпорации и южнокорейские нефтехимические компании.

Крупнейшей операцией группы APT 33 стали выявленные американской компанией FireEye Inc. хакерские атаки, проводившиеся с середины 2016 г. по сентябрь 2017 г. на сайты американских аэрокосмических компаний Boeing и Northrop Grumman и связанных с ними саудовских авиационных и оборонных компаний. Атаки проводились посредством целевых фишинговых рассылок с фейковых доменов, имитирующих сайты американо-саудовских компаний Vinnell Arabia (СП Boeing, Alsalam Aircraft и Saudia Aerospace Engineering Industries) и СП Northrop Grumman Aviation Arabia, обеспечивавших техническое обслуживание и обучение персонала саудовских гражданских авиакомпаний и ВВС. Атаки выполнялись для кражи либо уничтожения информации на веб-ресурсах и серверах атакуемых объектов.

APT34

Группа под кодовым названием APT34 идентифицируется американской компанией FireEye Inc. как действующая с 2014 г. По оценкам специалистов FireEye Inc., деятельность группы APT34 связана с иранскими госструктурами. Объектами ее атак в период 2015–2017 гг. стали государственные структуры и компании финансового, энергетического, нефтехимического и телекоммуникационного секторов, преимущественно на Ближнем Востоке. В ряде случаев отмечалось наличие некоторых аналогий с группой OilRig (например, использование идентичных инструментов типа эксплойтов PowerShell и файлов Excel с вредоносными макросами), однако исследователями указывалось на использование этими акторами разной тактики действий.

Greenbug

По данным американской компании по кибербезопасности Symantec Corporation, хакерская группа Greenbug известна с июня 2016 г. как актор, использующий при кирбератаках троянскую программу ISMdoor для взлома компьютеров, кражи учетных записей и паролей из компьютеров и электронной почты. Объектами атак группы становились пользователи из правительственных организаций, авиационных компаний, инвестиционных и образовательных учреждений в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Турции, Катаре, Кувейте. Распространение вредоносной программы преимущественно велось посредством рассылок по электронной почте архивированных файлов в виде коммерческих предложений.

Leafminer

В августе 2018 г. американской компанией Symantec Corporation был опубликован отчет о выявленной ею новой кибергруппе — Leafminer, которая базируется, как предполагается, в Иране. Группа была обнаружена в ходе операции по нейтрализации серверов, использовавшихся для рассылок в ближневосточные страны вредоносного программного обеспечения. Как указывалось специалистами компании Symantec, по своим компетенциям группа Leafminer является одной из наиболее активных в региональном киберпространстве. В качестве целей ее атак были намечены 809 объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне, Египте, Израиле и Афганистане. При выборе целей приоритет отдавался получению доступа к данным электронной почты, серверам баз данных правительственных учреждений и компаний в финансовом, энергетическом, авиационном, телекоммуникационном и других секторах стран региона. В числе прочих иранских хакерских групп исследователями указывались также группа Parastoo, которая считается причастной к взлому в ноябре 2012 г. сервера МАГАТЭ и к публикаций в сети данных о сотрудниках организации. Также существуют хакерские группы Cadelle и Chafer, осуществившие в 2015 г. серию атак на объекты в Саудовской Аравии, группа под кодовым названием Cobalt Gypsy, причастная к кибероперации Magic Hound (2017 г.), а также Eagle Security Team, Iran Cyber Security Group, Iran Cyber Team, Black Hat Hackers, Persian Hack Team, Black Hat Group, Iran Crack Security Team, Iran Malware Team. Однако большинство из этих групп идентифицировались в качестве акторов, фрагментарно проводившихся хакерских атак, и их деятельность не носила системный характер.

Зарубежные кибератаки в отношении Ирана

Поскольку целью данного исследования является освещение компетенций Ирана в сфере кибербезопасности и проведения киберопераций, кибератаки, которым подвергался Иран, не будут детально анализироваться. Более того, они подробно описаны в различных зарубежных и российских источниках. Тем ее менее стоит вкратце описать наиболее известные из них для сопоставительного отражения компетенций Ирана в сфере обеспечения кибербезопасности.

Первой крупной и самой разрушительной по последствиям кибератакой против Ирана стала операция Olympic Games, которая, как предполагается большинством исследователей, была спланирована и проведена США и Израилем. В рамках этой операции в 2010 г. было осуществлено внедрение вирусной программы-червя Stuxnet на один из важнейших объектов ядерной инфраструктуры Ирана — предприятие по обогащению урана Natanz. В результате перенастройки вирусом Stuxnet систем управления объекта из строя вышли 1 368 из 5 000 имевшихся центрифуг по обогащению урана. Программа Stuxnet в теневом режиме изменяла работу центрифуг до критических значений, что в конечном итоге привело к их износу и выходу из строя. При этом операторы получали генерировавшиеся вирусом искаженные данные о работе оборудования, соответствовавшие нормальным показателям. Как отмечалось зарубежными экспертами, атака отбросила развитие ядерной программы Ирана на два года назад.

При дальнейшем распространении Stuxnet, по данным Совета по информационным технологиям Министерства промышленности добывающих отраслей Ирана, вирусом было пораженно более 30000 промышленных компьютерных систем. Министерством связи и информационных технологий Ирана указывалось, что не было отмечено каких-либо аварийных сбоев. Операция по внедрению вируса Stuxnet была кибератакой в классическом смысле (т.е дистанционной), поскольку исходно имело место внедрение ПО в информационную сеть с носителя, выполненное внедренными или завербованными агентами. На это указывает тот факт, что информационная сеть объекта Natanz была локальной, без какой-либо возможности внешнего доступа. В дальнейшем вирус распространялся уже посредством перемещения по связанным сетям. Министерством связи и информационных технологий Ирана отмечалось, что вирус Stuxnet в том числе предназначался для передачи данных с поражаемых информационных систем на зарубежные сервера.

Считается, что данная кибератака против ядерной инфраструктуры Ирана стала рубежным моментом для иранского политического и военного истеблишмента по форсированному развитию собственного потенциала кибербезопасности. Касательно выработки мер противодействия кибератаке вирусом Stuxnet иранскими и зарубежными источниками отмечали, что Иран довольно быстро смог найти средства противодействия для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Впоследствии, в сентябре 2011 г. специалистами венгерской компании по кибербезопасности CrySyS Lab. (Laboratory of Cryptography of Systems Security) при Будапештском университете технологии и экономики было выявлено наличие в информационных сетях, пораженных Stuxnet, нового вируса – троянской программы Duqu, разработанной ранее. Как отмечалось исследователями, вирус Duqu был ориентирован на идентификацию топологии сетей и выявление уязвимостей, и, как предполагалось, был вирусом-разведчиком для определения «точек входа» для вируса Stuxnet. Компанией CrySyS Lab. было разработано специальное программное обеспечение «Duqu Detector» для выявления данного вируса.

Следующим масштабным инцидентом стало выявление в мае 2012 г. Национальной группой реагирования на чрезвычайные ситуации в киберпространстве (MAHER) и оказывавшими им техническую помощь специалистами российской компании «Лаборатория Касперского» новой вредоносной программы — Flame (названной по имени одного из составляющих модулей). Согласно оценке специалистов «Лаборатории Касперского», программа Flame предположительно была связана с вирусом Stuxnet ввиду ориентированности на поиск аналогичных уязвимостей. Как сообщалось иранскими источниками, вирус Flame первоначально поразил порядка 1000 компьютеров иранских госведомств (в частности Министерства нефти Ирана), вузов и частных компаний, затем распространившись за пределы Ирана. Позднее была обнаружена отличающаяся разновидность вируса – программа Wiper, вызывавшая отключение поражаемых компьютеров и копирование данных с жестких дисков.

Специалистами MAHER указывалось на возможность внедрения вируса Flame в ходе серии предшествовавших кибератак США и Израиля на иранские информационные сети. Иран официально обращался в международные организации с просьбой об оказании помощи после кибератак с использованием программ Flame и Wiper, причем это сопровождалось призывами к усилению контроля над интернетом со стороны ООН.

На протяжении 2012 г. иранские официальные лица неоднократно заявляли о выявлении массированных кибератак на информационные ресурсы иранских организаций, в частности ядерных объектов, а также Центрального банка Ирана и нефтяных компаний. К примеру, сообщалось, что осенью 2012 г. иранские финансовые учреждения подверглись атаке вредоносным программным обеспечением (червем) Narilam. Распространяясь через интернет и флеш-носители, программа внедрялась в реестры пораженных ресурсов и получала доступ к управлению базами данных. При этом MAHER отмечал, что вирус Narilam не вызвал каких-либо масштабных проблем и его распространение нейтрализовывалось имевшимися средствами. В октябре 2012 г. министр разведки Ирана Гейдар Мослехи заявил, что Иран ежедневно выявлял порядка 500 кибератак на свои информационные ресурсы.

После серии кибератак в 2012 г. Ираном периодически декларировался поступательный рост потенциала и возможностей противодействия внешним киберугрозам. Например, в конце декабря 2012 г. заместитель командующего сил правопорядка Ирана Ахмад Реза Радан отметил, что Иран входит в число стран, наиболее успешно противодействующих киберугрозам: Иран выявляет до 60% кибератак, тогда как в других странах этот показатель не превышает 21–25%. Позитивные оценки иранских официальных лиц в определенной степени косвенно подтверждаются практическим отсутствием информации о крупных инцидентах по проникновению зарубежных акторов на объекты иранской киберинфраструктуры в тот период.

Иранскими чиновниками сообщалось, что отечественные специалисты оперативно разработали эффективные программные средства для устранения последствий вирусных кибератак и недопущения их дальнейшего распространения. В частности, в ноябре–декабре 2011 г. директор «Организации пассивной обороны» Голам Реза Джалали сообщил иранским СМИ о разработке антивирусной программы для очистки систем, пораженных вирусом Duqu. В мае 2012 г. группа MAHER заявила о разработке антивирусного программного обеспечения, специально оптимизированного для выявления и нейтрализации вредоносного вируса Flame в компьютерных сетях.

Вероятно, частью диверсий против иранской киберинфраструктуры стало похищение и убийство в октябре 2013 г. неизвестными лицами командующего штаб-квартирой киберопераций Моджтаба Ахмади, обнаруженного застреленным в лесистой местности недалеко от города Карадж, к северо-западу от Тегерана.Отмечалось, что ранее в результате покушений, в организации которых Иран обвинил израильскую разведслужбу Моссад, были убиты пять иранских ученых-ядерщиков и руководитель иранской ракетной программы. По комментариям западных наблюдателей, серия убийств иранских специалистов, причастных к критически значимым проектам оборонных программ, способствовала принятию иранскими спецслужбами экстренных мер по ужесточению режима безопасности.

Впоследствии иранские официальные СМИ периодически сообщали о фиксировании многочисленных попыток кибератак, однако неизменно говорили об отсутствии сколь-либо крупного ущерба от них. Иранскими официальными источниками, цитируемыми иранской телекомпанией PressTV, отмечалось, что в 2014 г. ежедневно отражалось более 1000 кибератак на национальные IT-ресурсы, а в 2015 г. иранские источники сообщали, что ежедневно киберполицией FATA и прочими службами по обеспечению кибербезопасности выявляется до 10000 кибератак на иранские IT-ресурсы, при этом указывалось, что большая часть из них успешно нейтрализуется. Например, в феврале 2015 г. иранскими СМИ сообщалось об успешном отражении иранскими военными [вероятнее всего – специалистами КСИР] серии кибератак на объекты научной и промышленной инфраструктуры Ирана. В марте 2015 г. центром реагирования на киберугрозы киберполиции FATA были успешно отражены кибератаки США на иранские объекты промышленной инфраструктуры, в т.ч. на серверы Министерства нефти.

Зарубежными источниками при этом отмечалось, что иранскими службами не была предотвращена кибероперация, проведенная в мае–июне 2016 г. (как указывалось, саудовскими хакерами), в результате которой были блокированы и взломаны сайты Статистического центра Ирана, Министерства культуры, некоторых организаций судебной системы, а также ряда иранских посольств, в частности в России, Украине, Аргентине и Кыргызстане. При этом начальником Организации гражданской обороны Ирана Голамом Резой Джалали (Gholam Reza Jalali) отмечалось, что хакерам удалось лишь проникнуть на внешний уровень инфраструктуры и объектам атаки не было нанесено существенного ущерба.

По данным, приводившимся начальником FATA, бригадным генералом Сейедом Хадианфаром, за год (с марта 2017 г. по март 2018 г.) было выявлено 7 525 атак на киберинфраструктуру Ирана, основными объектами которых были иранские госведомства, банки и финансовые институты, инфраструктура связи и сетей энергораспределения. Указывалось, что 50% атак исходили из США и Китая, 30% – из европейских стран (преимущественно из Германии и Нидерландов). Остальные случаи были связаны с акторами из азиатских стран. При этом глава FATA отметил, что практически все кибератаки были пресечены и не нанесли заметного ущерба.

Зарубежными источниками в числе наиболее заметных кибератак на Иран в 2017 г. также отмечалась атака по взлому в июне 2017 г. саудовской кибергруппой Team Bad Dream сайта Министерства иностранных дел Ирана.

Иран также сообщал о серии кибератак, проведенных в феврале 2018 г. и нацеленных на веб-сайты и серверы иранских СМИ (в частности, иранских газет Qanoun, Arman Daily и Setareh Sobh). При этом указывалось, что атаки велись с IP-адресов в США и Великобритании. Согласно комментарию пресс-секретаря FATA бригадного генерала Саида Аль Махди,хакерам удалось проникнуть только на веб-страницы и разместить на них фейковые выпуски новостей, в то время как попытки проникновения на серверы были пресечены иранскими специалистами.

Также 6 апреля 2018 г. сообщалось о кибератаке на серверные центры ряда иранских IT-компаний (Afra Net (Afr@Net), Asiatech, Shatel, Pars Online, ISIRAN, Respina Telecommunication Co.), в результате которых на части коммутаторов и маршрутизаторов производства американской компании Cisco был зафиксирован сброс настроек до уровня заводских (атаке подверглось порядка 35000 маршрутизатров). Отмечалось, что наиболее серьезный урон был нанесен базам данных компаний Respina Telecommunication Co., ISIRAN и Shatel. На мониторах пораженных веб-ресурсов отражалось изображение флага США и отсылка к иностранному вмешательству в прошедшие президентские выборы США. Как сообщалось, технические операции по противодействию кибератаке велись специалистами MAHER. Через день после кибератаки они распространили информацию о том, что все центры обработки данных и крупные компании, подвергшиеся атаке, возобновили свою нормальную работу.

Зарубежными СМИ, в частности оппозиционным радио Radio Farda (иранская служба «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода») отмечалось, что министр связи и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми дал неудовлетворительную оценку работе Национальноого центра по информационной безопасности в связи с имевшим место хакерским взломом, поскольку, как отмечалось министром, несмотря на имевшуюся информацию о возможной кибератаке, не было предпринято соответствующих мер.

В связи с продолжающимися зарубежными кибератаками на иранские инфраструктурные объекты, иранские официальные СМИ упоминали выступление бывшего руководителя спецподразделения радиоэлектронной разведки Unit 8200 Управления военной разведки AMAN Эхуда Шнеерсон на конференции по кибербезопасности, прошедшей в июне 2018 г. В этом выступлении он указывал, что приоритетной целью израильских кибератак будет киберинфраструктура энергетического сектора Ирана. Интересно, что некоторые иранские оппозиционные силы стали тиражировать аналогичный тезис о целесообразности выбора мишенью для давления (в том числе и посредством кибератак) энергетический сектор Ирана для максимального ослабления режима. В начале ноября 2018 г. Ираном сообщалось о серии кибератак на его телекоммуникационную инфраструктуру, которые, по комментарию генерального директора Телекоммуникационной компании Ирана Хамида Фатахи, были сорваны иранскими специалистами. Фатахи указывал на высокую вероятность причастности к атакам именно Израиля, при этом отмечалось намерение Ирана обращаться в международные организации с требованием мониторинга и расследования подобных инцидентов. В свою очередь министр связи и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил о возможном применении в кибератаках на иранскую телекоммуникационную инфраструктуру выявленной иранскими специалистами в конце октября 2018 г. новой модификации вируса Stuxnet.

