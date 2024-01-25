В МО Белоруссии заявили о возможности ВС дать ответ на любую угрозу Запада

Вооруженные силы Белоруссии смогут продемонстрировать адекватный ответ на любые угрозы со стороны Запада, заявил 23 января в проекте «Разговор у президента» начальник генштаба ВС республики и первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич.

«Возможности вооруженных сил позволяют противостоять силам, которые будут участвовать в данном учении. Вооруженные силы смогут продемонстрировать адекватный ответ на любые угрозы, которые будут поступать со стороны Запада», — сказал он в ходе обсуждения военных учений НАТО «Стойкий защитник».

Гулевич пояснил, что белорусская армия в период учений будет наблюдать, наращивать возможности разведки для контроля ситуации в небе и на сопредельных территориях.

«В первую очередь мы контролируем, что происходит, отслеживаем ситуацию как на земле по созданию группировок, так и в воздухе. В любом случае будут наращиваться возможности наши по разведке, чтобы контролировать, что происходит на сопредельной территории, в сопредельном воздушном пространстве», — добавил генерал-майор.

По его словам, пока учений нет, идет подготовительный период отработки логистики по переброске и созданию группировок. «Стойкий защитник» — одна из составляющих комплекса учений, который стал намного шире. Все учения объединены под общим названием «Защитник».

Продлятся учения с февраля по май. Будет привлечена большая группировка — до 90 тыс. военных. Гулевич напомнил, что масштабы нынешних учений можно сравнить с теми, что были во времена противостояния стран Варшавского договора и стран НАТО — тогда были задействованы 125 тыс. участников.

Начальник белорусского генштаба отметил, что система боевого дежурства республики функционирует постоянно и может быть усилена для того, чтобы снизить пороговые значения и повысить возможности по обнаружению летательных аппаратов.

«Силы и средства, которые имеются у наших защитников неба, позволяют обнаруживать летательные аппараты, которые могут двигаться на территорию нашей республики, и своевременно предпринимать в их отношении меры, адекватные реагированию», — сказал Гулевич.

23 января начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что НАТО не пригласила республику наблюдать за учениями альянса. Это является нарушением международных обязательств, отметил он.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе «крупнейшие за последние десятилетия» учения Steadfast Defender 2024. По словам Каволи, будет отрабатываться сценарий гипотетического конфликта альянса с «почти равным ему соперником».

В тот же день агентство DPA сообщило, что на учениях будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил. Сценарием учений станет нападение России на территорию союзников.