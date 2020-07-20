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Газета.ru

Пропала в Ла-Манше: британцы потеряли русскую подлодку

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Источник изображения: gazeta.ru

Forbes: НАТО потеряло российскую подлодку «Краснодар» в Ла-Манше

В альянсе потеряли российскую подлодку «Краснодар» у берегов Англии в проливе Ла-Манш. Западные СМИ в последнее время часто пишут об «угрозе российских субмарин», которые стали заметно чаще патрулировать северную Атлантику. «Краснодар» уже появлялся в Ла-Манше, но был тогда не один. Сейчас местоположение подлодки НАТО неизвестно.

Британские военные упустили российскую подводную лодку класса «Варшавянка» в проливе Ла-Манш. Как сообщает журнал Forbes, неизвестно местонахождение субмарины «Краснодар».

«Российская подлодка направлялась в сторону Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.

Субмарина вошла в Ла-Манш и дошла до самой западной точки Великобритании - мыса Лендс-Энд в графстве Корнуолл. С тех пор координаты подлодки неясны.

«Краснодар» уже пересекал Ла-Манш в мае 2017 года, тогда подлодку сопровождали корабли британского Королевского флота. За год до этого «Краснодар» столкнулся с иностранным гражданским судном в 2016 году во время учений в Балтийском море, после чего его пришлось ремонтировать. Судебные приставы взыскивали с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию.

В газете «Коммерсантъ» тогда уточняли, что с Мартемьянова приставы пытаются взыскать 5 млн руб., в то время как Сопину осталось заплатить приставам только 21,7 тыс. руб. - стоимость судебных издержек по иску Минобороны.

Кроме того, «Краснодар» принимал участие в морской фазе российской военной кампании в Сирии. Из подводного положения

субмарина пускала крылатые ракеты по объектам террористов.

Отечественные подлодки привлекают внимание западных военных и СМИ все чаще. В начале июля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителей НАТО и военных аналитиков, что не менее 10 российских подлодок участвовали в конце 2019 года в военных учениях в северной части Атлантического океана.

Россия все чаще направляет свои субмарины в те районы, где они «могут угрожать кораблям НАТО», заявил руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт. Он отметил также, что походы российских подлодок становятся более продолжительными и дальними. При этом WSJ процитировала командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. Он в начале весны заявил, что ВМФ РФ расширяет географию боевого дежурства.

«В прошлом году наши многоцелевые подводные лодки отработали ряд задач с глубоководными погружениями в различных районах нейтральных вод Норвежского моря. Подводники Северного флота успешно действовали в Атлантике и Северном Ледовитом океане», - говорил Моисеев.

Проходы российских военных кораблей и подлодок через Ла-Манш регулярно обращают на себя внимание британского Ройял Неви. В июне ВМС Соединенного Королевства отслеживали проход российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через пролив.

Его сопровождали фрегат HMS Westminster и патрульный корабль HMS Tyne, указано в сообщении. Подчеркивается, что британские ВМС отслеживают прохождение кораблей через зону интересов Великобритании на постоянной основе. При этом в сообщении британского командования отмечаются «безопасные и профессиональные» действия российского корабля.

В декабре прошлого года британский HMS Tyne был экстренно вызван в пролив Ла-Манш, через который проходил учебный российский корабль «Перекоп».

Годом ранее, летом 2019-го, патрульный корабль британского Королевского флота «Форт» сопроводил российский корвет «Василий Быков», который проходил через Ла-Манш. Англичанин отчалил из Ливерпуля 23 июня, а 24 числа проплыл у западного побережья Франции, где встретился с российским корветом.

В марте того же года британский эсминец HMS Defender («Защитник») следил за перемещениями российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Вместе с еще тремя российскими судами фрегат вошел в Ла-Манш в начале месяца.

Отряд отрабатывал задачи по противодиверсионной и противовоздушной обороне в заливе Мори Ферт возле северных берегов Шотландии.


Иван Апулеев

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