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ТАСС

В Пентагоне сообщили, что США и союзники обучили уже 118 тыс. украинских военных

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Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года
Обучение украинских солдат на военной базе в Великобритании. 12 октября 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Представитель командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл подчеркнул, что одни только Соединенные Штаты подготовили около 18 тыс. украинских военных

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. США и около 30 их стран-партнеров обучили в общей сложности 118 тыс. украинских военных на объектах в разных государствах мира. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла.

Он подчеркнул, что одни только США подготовили около 18 тыс. украинских военных, в том числе около 16,3 тыс. на базе в Германии. Порядка 1,5 тыс. украинцев проходят боевую подготовку прямо сейчас.

Сообщение агентства опубликовано в связи с очередной встречей контактной группы по военному содействию Украине, которая пройдет 23 января в онлайн-формате. Как отмечает AP, власти США выделили Украине с февраля 2022 года более $44,2 млрд на помощь в сфере безопасности. Последний пакет помощи Киеву был выделен в минувшем году, а средства в распоряжении Пентагона закончились. Дело в том, что выделению дополнительного финансирования препятствуют американские законодатели, которые конфликтуют из-за параметров дальнейшей поддержки Украины. Однако несмотря на то, что средства на помощь Украине закончились, ранее приобретенные вооружения Киев все равно будет получать.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

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