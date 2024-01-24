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ЦАМТО

Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира

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Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия
Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © AP Photo / MTI, Tibor Illyes

ЦАМТО, 23 января. Венгрия не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, но другим странам помешать не может и не хочет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 22 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине для обхода вето Венгрии и включить в него около 6,5 млрд. евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также выделять туда же до 5 млрд. евро в год в период 2024-2027 годов.

"Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет. И мы не готовы участвовать ни в каком решении и процессе, которое приведет к увеличению поставок оружия Украине", – сказал П.Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС.

По его словам, Венгрии пришлось бы платить в общий фонд 23 млрд. форинтов (60 млн. евро) в год, чтобы другие страны посылали оружие Украине. "Разумеется, это предложение мы не поддерживаем... В то же время, конечно, мы не можем и не хотим мешать другим на основе национального решения посылать оружие... Это будет решение каждого, каждому правительству надо отчитываться перед своими избирателями, Венгрия в отправке оружия участия принимать не будет", – цитирует "РИА Новости" П.Сийярто.

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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