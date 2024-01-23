В Венгрии не будут участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС

Согласно предложению Еврокомиссии, страна должна будет заплатить до €60 млн, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 22 января. /ТАСС/. Венгрия не намерена участвовать в предоставлении Украине военной помощи на €5 млрд в год из специального фонда Евросоюза, но не может препятствовать другим странам поставлять оружие Киеву. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Мы не готовы принимать участие в каком-либо процессе, который приведет к увеличению поставок оружия на Украину. Согласно предложению Еврокомиссии, Венгрия должна будет заплатить до 23 млрд форинтов (€60 млн - прим. ТАСС) в течение года после принятия решения, чтобы другие страны поставляли оружие Украине. Очевидно, что Венгрия это не поддержит и не станет поставлять оружие Украине. В то же время мы не можем и не хотим препятствовать другим поставлять оружие на основании их собственных национальных решений", - сказал глава МИД, беседуя с венгерскими журналистами в перерыве совещания. Его пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

Сийярто сообщил, что на сегодняшней встрече попросил министров учесть позицию Венгрии при вынесении окончательных решений по этому вопросу. "Мы не будем тратить 23 млрд форинтов за один год из денег венгерских налогоплательщиков на отправку оружия на Украину. Это только продлит войну и страдания, от этого погибнет еще больше людей и произойдет еще больше разрушений", - сказал он, добавив, что вместо этого надо добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров.

"Мы считаем, что это единственная морально приемлемая позиция, поскольку именно так могут быть спасены человеческие жизни, в том числе жизни венгров", - заявил Сийярто, напомнив таким образом, что в украинской армии есть и этнические венгры из Закарпатья.

По сведениям из Брюсселя, Еврокомиссия разработала план, предусматривающий создание спецфонда для оказания военной помощи Украине, в который поступят €6,5 млрд из Европейского фонда мира. Кроме того, в течение четырех лет в него будут зачисляться по €5 млрд в год. Спецфонд будет использоваться для компенсации странам ЕС затрат на закупки вооружений и боеприпасов для украинской армии.

Новые предложения Еврокомиссии стали ответом на возражения Венгрии против выделения очередного транша военной помощи Украине на сумму €500 млн из Европейского фонда мира. Будапешт заявил, что не согласится на это до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация вокруг банка OTP. Крупнейший венгерский банк, продолжающий работать на российском рынке, оказался в украинском списке "международных спонсоров войны", затем был исключено оттуда, и Будапешт требует от Киева гарантий того, что подобная ситуация впредь не повторится с другими венгерскими компаниями.