Боррель заявил, что страны ЕС обучили 40 тыс. солдат ВСУ и поставили оружие на €30 млрд

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщил, что конфликт поспособствовал укреплению "трансатлантического единства"

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз и его государства - члены предоставили Киеву за время конфликта с Россией боеприпасы и вооружение на сумму €30 млрд, а также обучили почти 40 тыс. солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье для испанской газеты El Pais.

"ЕС и его государства-члены предоставили беспрецедентную экономическую, гуманитарную и военную поддержку, поставив Украине боеприпасы и оружие почти на €30 млрд и обучив почти 40 тыс. украинских солдат на территории ЕС", - написал дипломат. По его версии, конфликт поспособствовал укреплению "трансатлантического единства".

"Однако мы часто слишком медленно поставляли необходимое оружие Украине и действовали только тогда, когда казалось, что Россия может выйти вперед, - признал Боррель. - С прицелом на будущее нам нужна смена парадигмы: мы должны перейти от поддержки Украины "столько, сколько потребуется" к обязательству [сделать] "все, что нужно", чтобы она достигла победы".

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе, и при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.