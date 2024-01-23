Запад видит ядерное оружие в Беларуси, а американское в Европе не замечает.

2023 год был богат на различные события в Беларуси. Особое внимание общественности и мировых политических элит было приковано к позиции Минска по СВО на Украине, прибытию ЧВК «Вагнера» в страну, к ситуации на границе с Польшей, странами Балтии и Украиной.

Главной политической новостью 2023 года, которую критиковал коллективный Запад и белорусские «независимые эксперты», стало размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Особое внимание вызвало и включение Минском пункта об использовании тактического ядерного оружия в проект новой Военной доктрины.

Отметим, что об этом на днях заявил министр обороны страны В.Хренин, обратив внимание, что обновленная Военная доктрина Беларуси «сохраняет и подчеркивает миролюбивый характер страны». Согласно документу, Беларусь может самостоятельно противостоять в конфликте с соседними государствами.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РБ А.Вольфович заявил, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории должно служить сдерживанию агрессии со стороны Польши – члена НАТО.

Напомним, что якобы в ответ на появление этого вида вооружения на территории Беларуси, в июне 2023 года Польша попросила НАТО о размещении на своей территории ядерного оружия в рамках программы совместного его использования Nuclear Sharing. Не получив на это пока согласия Вашингтона, в Польше все же готовятся присоединиться к программе и закупают 32 истребителя F-35 в варианте Block 4, носителя новейших ядерных бомб B61-12.

В целом, США проводят модернизацию ядерных сил в Европе, в том числе, обновляют парк самолетов и модернизируют базы хранения ядерных арсеналов.

Между тем, не обошли вниманием тему размещения ядерного оружия в Беларуси и беглые «независимые аналитики», работающие для СМИ, которые признаны экстремистскими в РБ. Один из таких “спецов” признал, что «это важный рубеж в белорусско-российских отношениях и в международном позиционировании Беларуси, а в дальнейшем этот шаг будет влиять на региональную безопасность». Однако, по его мнению, это событие «усиливает зависимость Беларуси от России».

Основное же обвинение Запада в адрес Минска то, что действия Беларуси ведут к «опасной эскалации в регионе и риску начала ядерной войны».

Очевидно, что эти оценки мер обеспечения военной безопасности РБ ангажированные и необъективные. На фоне планов НАТО/США по укреплению возможностей своих ядерных сил, наращивания военного присутствия у границ Союзного государства, размещение ТЯО помогает Минску и Москве сохранить баланс сил в регионе. До сих пор ядерное сдерживание остается надежным фундаментом национальной безопасности. Это подчеркивал Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Ядерное оружие в республике гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене».

Павел Ковалев