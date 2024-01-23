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Китай запустил корабль «Тяньчжоу-7» с рекордным грузом для орбитальной станции

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Полная конфигурация китайской орбитальной станции
Полная конфигурация китайской орбитальной станции, включая телескоп (рендер).
Источник изображения: CMSA

В ноябре 2022 года Китай завершил развёртывание своей собственной орбитальной станции. Для её снабжения два раза в год туда отправляется грузовой корабль с припасами, расходными материалами и наборами для научных экспериментов. Первый в этом году грузовик был отправлен на станцию «Тяньгун» вчера в 22:27 по местному времени (в 17:27 мск). Он доставил на орбиту 5,6 т груза, что сделало его самым мощным космическим грузовиком в мире.

Корабль «Тяньчжоу-7» стартовал на ракете-носителе «Чанчжэн-7» с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинции Хайнань. Через 10 мин поле старта он вышел на заданную орбиту, а ещё 3 часа спустя пристыковался к станции. Раньше на эту операцию уходило 6,5 ч. Оборудование и программное обеспечение транспортного корабля было модернизировано, чтобы стыковка происходила быстрее. Сам грузовик также изменил конфигурацию, чтобы перевозить на 20 % груза больше. В перспективе это позволит осуществлять один грузовой рейс к станции в год вместо двух.

Для ракет «Чанчжэн-7» вчерашний старт стал 507 в их карьере. Данная модель способна выводить на низкую околоземную орбиту 14 т полезной нагрузки и кроме доставки грузовиков к станции успешно выводит в космос спутники. За время эксплуатации ракеты предполётную подготовку сократили с 38 до 25 суток.

Станция «Тяньгун» вращается по орбите на высоте примерно 400 км. Её вес составляет 66 т — это примерно 1/5 от массы МКС. Станция состоит из трёх модулей — ядра и двух научных, соединённых с ядром буквой «Т». В будущем Китай запустит телескоп, который можно будет обслуживать на станции, но для работы он будет отсоединяться и двигаться по орбите самостоятельно.

В 2024 году запланированы две пилотируемые миссии на станцию и ещё одна грузовая во второй половине года.

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Страны
Китай
Проекты
МКС
Тяньчжоу
Чанчжэн
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