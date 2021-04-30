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Китай готовит конкурента для МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5В» успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль «Тяньхэ» будущей китайской орбитальной станции, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

В частности, на орбиту будут выведены два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправиться грузовой корабль «Тяньчжоу-2», а в июне полетит пилотируемый «Шэньчжоу-12» с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Интерфакс отмечает, что китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

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CNSA
Проекты
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Тяньчжоу
Чанчжэн
Шэньчжоу
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