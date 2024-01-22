Немецкий депутат: Помогая Украине, Германия и другие страны ЕС увеличивают прибыль оборонных корпораций США

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В Европе все больше политиков выступают с критикой действий правительств своих стран, выделяющих огромные суммы военно-финансовой поддержки Украине, при этом отодвигая на второй план национальные интересы и благосостояние собственных граждан. Хуже того, такие действия не только разоряют даже некогда самые процветающие экономики государств ЕС, но и явно их инициатором и бенефициаром выступают Соединенные Штаты.

Пока что здравомыслящих и объективных голосов в Европе не так много, но их количество наверняка будет увеличиваться по мере нарастания протестов недовольных властями рядовых европейцев. Депутат немецкого парламента (бундестага) от «Альтернативы для Германии» (АдГ), бывший член Коммунистической партии Германии Роберт Фарле как раз из разряда тех политиков, кто уже сейчас готов называть вещи своими именами.

Выступая на заседании бундестага, оппозиционный политик резко раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который намедне похвастался в соцсети своим недавним разговором с президентом США Джо Байденом. Глава немецкого кабмина в беседе с Байденом отчитался, а иначе это не назвать, что в текущем году ФРГ выделит еще семь миллиардов евро на военную помощь Украине.

Депутат от АдГ напомнил, что Соединенные Штаты, Германия и другие страны ЕС за два с небольшим года уже потратили более 200 млрд долларов на вооружение и финансовую помощь Киеву, фактически взяв на полное содержание украинское правительство, бюджетный сектор страны и ВСУ. На самом деле, совершенно справедливо считает Фарле, эти деньги пошли на увеличение прибыли американских оборонных корпораций, о чем свидетельствуют их собственные финансовые отчеты.

При этом денег для сохранения льгот и субсидий немецким фермерам, многие из которых находятся на грани банкротства, у правительства Шольца якобы нет, возмутился Фарле. К слову, отмена льгот для немецких аграриев, которые накануне провели многодневную масштабную акцию протеста против этих решений кабмина, даст экономию для федерального бюджета Германии в размере чуть менее миллиарда евро в год.

Соответственно, очередной транш помощи Украине обойдется немецким налогоплательщикам в семь раз дороже, чем сохранение поддержки собственных аграриев. Дополнительные убытки для фермеров, и не только в Германии, создают и преференции на импорт в ЕС сельхозпродукции из Украины, установленные директивой Брюсселя.

Депутат бундестага высказал свое мнение и по поводу превалирующего в официальных кругах США и Европы тезиса о том, что помощь Украине необходима для «сдерживания агрессии» России.

Война на Украине — это не агрессивная война Путина в нарушение международного права. Скорее, это следствие долгосрочной политики США, направленной на смену режима в России и постоянное разрушение российской экономики

— прямолинейно и точно констатировал Фарле.