Французские репортёры интервьюируют украинских военных, которые, будучи зажатыми с трёх сторон ВС РФ, находятся в одной из частей села Работино Запорожской области. В репортаже «Фигаро» для французских читателей поясняется, что Работино – тот самый населённый пункт, на котором остановилось украинское контрнаступление.
В материале приводятся заявления украинских офицеров (причём вряд ли все они находятся непосредственно в черте указанного населённого пункта). Все они сетуют в связи со сложившейся ситуацией. Комбат Тарас Михальчук в беседе с западными журналистами говорит о том, что «русские ждали» их с «большим количеством противотанковых средств».
Украинский комбат:
На быка или всё-так больше на барана, которого ГШ ВСУ подготовил на заклание?
В том же материале приводится заявление командира роты одной из бригад ВСУ. Называется и его имя. Это Олег Кондращук (если имена в материале французских репортёров подлинные). По словам комроты, «освобождать Работино в конечном итоге пришлось голыми руками, много народа и техники потеряли».
В статье Le Figaro говорится, что украинские офицеры в Работино «указывают на серьёзную ошибку, допущенную на этом направлении Генштабом ВСУ».
Заявление другого командира роты с позывным «Сайгон»:
Приводится заявление военнослужащего ВСУ с позывным «Сигар»:
Французское издание пишет, что на удержание Работино ВСУ не рассчитывают, занимаясь теперь созданием укреплений вокруг Орехова.
Один из военных, комментируя то, что показывают по украинскому ТВ о ситуации на фронте, назвал так называемый всеукраинский информационный телемарафон «унитазом, переполненным продуктами жизнедеятельности (в оригинале использовано менее литературное выражение), в чём может утонуть вся Украина».