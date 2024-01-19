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Военное обозрение

Офицеры ВСУ в районе Работино заявили французским репортёрам о том, что украинский Генштаб допустил серьёзную ошибку

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Потерянные боевые машины пехоты М2А2 ODS-SA Bradley из состава 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе Работино в Запорожской области, июнь 2023 года
Потерянные боевые машины пехоты М2А2 ODS-SA Bradley из состава 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе Работино в Запорожской области, июнь 2023 года.
Источник изображения: кадр из видео из социальных сетей

Французские репортёры интервьюируют украинских военных, которые, будучи зажатыми с трёх сторон ВС РФ, находятся в одной из частей села Работино Запорожской области. В репортаже «Фигаро» для французских читателей поясняется, что Работино – тот самый населённый пункт, на котором остановилось украинское контрнаступление.

В материале приводятся заявления украинских офицеров (причём вряд ли все они находятся непосредственно в черте указанного населённого пункта). Все они сетуют в связи со сложившейся ситуацией. Комбат Тарас Михальчук в беседе с западными журналистами говорит о том, что «русские ждали» их с «большим количеством противотанковых средств».

Украинский комбат:

47-й дивизия пыталась прорвать российскую оборону с помощью «Леопардов» и «Брэдли». Но когда началось наступление, русские уничтожили нашу сапёрную машину, на этом всё и закончилось. Мы походили на быка, который пытается рогами пробить стену. Ничего не вышло.

На быка или всё-так больше на барана, которого ГШ ВСУ подготовил на заклание?

В том же материале приводится заявление командира роты одной из бригад ВСУ. Называется и его имя. Это Олег Кондращук (если имена в материале французских репортёров подлинные). По словам комроты, «освобождать Работино в конечном итоге пришлось голыми руками, много народа и техники потеряли».

В статье Le Figaro говорится, что украинские офицеры в Работино «указывают на серьёзную ошибку, допущенную на этом направлении Генштабом ВСУ».

Заявление другого командира роты с позывным «Сайгон»:

У нас не осталось достаточного числа людей на проведение крупной атаки. Никто не знает, что произойдёт через неделю, месяц. Расстояние до российских позиций в Работино около 100 м. При такой близости никакое разминирование невозможно.

Приводится заявление военнослужащего ВСУ с позывным «Сигар»:

У русских много беспилотников. Очень много FPV-дронов. Дисбаланс в их пользу просто огромен.

Французское издание пишет, что на удержание Работино ВСУ не рассчитывают, занимаясь теперь созданием укреплений вокруг Орехова.

Один из военных, комментируя то, что показывают по украинскому ТВ о ситуации на фронте, назвал так называемый всеукраинский информационный телемарафон «унитазом, переполненным продуктами жизнедеятельности (в оригинале использовано менее литературное выражение), в чём может утонуть вся Украина».

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