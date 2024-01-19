Байдену бросили вызов. Реанимировать законопроект о помощи Киеву не вышло (The New York Times, США)

NYT: встреча в Белом доме не помогла решить вопрос финансирования Украины

На встрече с лидерами конгресса в Белом доме Байдену так и не удалось реанимировать законопроект о помощи Украине, пишет NYT. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отказался уступить демократам в вопросе об охране границы с Мексикой.

В среду спикер Майк Джонсон воспротивился попыткам президента Байдена реанимировать застопорившийся законопроект об оказании помощи Украине. Он заявил, что контролируемая республиканцами палата представителей не станет его рассматривать, если демократы не согласятся существенно ужесточить режим охраны американо-мексиканской границы.

Своим ультиматумом Джонсон поставил под сомнение перспективы утверждения запроса Байдена о предоставлении срочной военной помощи Украине на несколько десятков миллиардов долларов, которая поможет ей противостоять России.

Республиканцы настаивают, что пакет помощи надо утверждать вместе с мерами по противодействию миграции на юго-западной границе, а группа сенаторов из обеих партий достигла существенного прогресса в поиске компромисса по данному вопросу. Но план не пройдет и не станет законом, если его откажется принять палата представителей, где сильное ультраправое крыло настаивает на еще большем ужесточении иммиграционной политики.

"Я сказал президенту то, что говорю уже много месяцев: нам нужны изменения на границе, существенные изменения в политике", — сказал Джонсон репортерам после завершения встречи с Байденом и другими лидерами конгресса в Белом доме. "Мы должны настаивать, должны настаивать на том, что граница является высшим приоритетом", — добавил он.

Байден созвал высокопоставленных законодателей от обеих партий, в том числе, руководителей комитета конгресса по национальной безопасности, в попытке срочно найти выход из тупиковой ситуации с помощью Украине, которая возникла несколько месяцев тому назад.

Согласно заявлению Белого дома, Байден во время встречи подчеркнул, что конгресс должен утвердить финансирование для закупки средств ПВО и артиллерии, чтобы Украина могла и дальше вести борьбу с российскими войсками. Если сделать это быстро, "мир получит мощный сигнал о решимости США", говорится в заявлении.

"Президент рассказал о стратегических последствиях бездействия для Украины, США и всего мира, — отмечается в заявлении. — Он сказал предельно ясно: дальнейшее бездействие конгресса поставит под угрозу национальную безопасность США, НАТО и всего свободного мира".

В заявлении также говорится, что Байден "четко заявил о необходимости срочных действий по решению проблем на границе".

После встречи демократы заявили, что с оптимизмом оценивают перспективы договоренности о границе, считая, что она будет доработана в ближайшее время. Это создаст условия для разрешения проблемы с помощью Украине.

"Участники встречи пришли к общему согласию, что это надо делать на двухпартийной основе, — заявил репортерам демократ из Нью-Йорка и лидер сенатского большинства Чак Шумер (Chuck Schumer). — Я как никогда уверен в том, что мы придем к соглашению. Сейчас шансов на это чуть больше пятидесяти процентов, и я говорю такое впервые".

Республиканцы из сената также сказали, что надеются на достижение договоренности. Сенатор из Кентукки и лидер меньшинства Митч Макконнелл (Mitch McConnell) заявил, что сенат уже на следующей неделе может провести голосование по законопроекту о расходах на национальную безопасность, в который войдут как меры по охране границы, так и военная помощь Украине и Израилю.

"Думаю, пришло время двигаться вперед и принимать закон о дополнительной помощи. По моим расчетам, это будет уже на следующей неделе", — сказал Макконнелл журналистам, отправляясь в Белый дом на встречу с Байденом.

Но непрекращающиеся предостережения Джонсона свидетельствуют о том, что такой план может уткнуться в глухую стену в его палате. Он отметил, что республиканцы уже утвердили закон, куда вошло несколько изменений по безопасности на границе, которые они считают необходимыми для любой договоренности. Среди них отказ пытающимся попасть в США мигрантам в условном освобождении до даты судебного рассмотрения их дела, а также возрождение практики времен Трампа, когда при переполнении центров содержания мигрантов отправляли в Мексику.

"Мы настаиваем на серьезности этих элементов, — сказал Джонсон репортерам, выйдя из Белого лома. — Палата представителей готова действовать, однако закон должен решить данные проблемы".

Байден провел встречу с законодателями, чтобы рассказать о глобальных последствиях отказа США от своих обязательств по оказанию помощи Украине в ее вооруженном конфликте с Россией.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки Эврил Хэйнс (Avril Haines) на этой встрече рассказали о серьезности последствий для Украины, которая рассчитывает на военную помощь США и рискует истощить свои ресурсы.

"К Украине было приковано все внимание, — сказал репортерам Шумер. — Было понимание того, что, если мы не придем ей на помощь, последствия для Америки в общемировом масштабе будут просто катастрофические".

Джонсон, который неоднократно голосовал против выделения помощи Украине, заявил после встречи с Байденом, что считает важным дальнейшую поддержку Киева. Вместе с тем, он подчеркнул, что республиканцам нужны гарантии Белого дома в вопросе этого вооруженного конфликта, прежде чем они дадут согласие на дальнейшее выделение средств для ведения боевых действий.

"Нам нужны ответы на вопросы о стратегии, о конечном результате и о подотчетности за драгоценные средства американского народа", — заявил Джонсон, добавив, что улучшения в охране границы все равно необходимо осуществить в первую очередь.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби (John F. Kirby) перед встречей отметил, что представители администрации провели множество секретных и несекретных брифингов для конгрессменов, ответив на эти вопросы.

"Все эти разговоры о незаполненных чеках не соответствуют действительности, — сказал Кирби. — По каждому предоставленному Украине пакету помощи мы проводили консультации с конгрессом".

Джонсон уже давно заявляет, что республиканцы для начала хотят увидеть перемены на границе, и только после этого согласятся поставить на голосование вопрос о финансировании Украины. Во время состоявшейся в среду встречи демократы напрямую оспорили его утверждение, заявив, что все надо делать одновременно или не делать вообще.

"Пара людей в зале сказала, что сначала надо решить вопрос с границей, — сказал Шумер репортерам. — А мы заявили, что это нужно делать вместе".

Ситуацию осложняют мощные разногласия в рядах республиканцев по поводу пакета помощи. Ведущие республиканцы из сената настаивают на компромиссе по границе, который уже начал формироваться. Они говорят, что для Великой старой партии это лучший за многие годы шанс добиться от демократов серьезных уступок в вопросе безопасности границы.

"Если бы все наши органы власти на сто процентов состояли из республиканцев — президент, палата представителей, сенат — мы бы, наверное, не смогли получить ни одного голоса демократов в поддержку того, что сенатор Лэнкфорд и администрация пытаются сделать вместе, — сказал Макконнелл перед встречей в Белом доме, имея в виду главного переговорщика от Республиканской партии Джеймса Лэнкфорда из Оклахомы. — Так что это уникальная возможность добиться чего-то в условиях раскола власти, которая не появилась бы при сплоченном правительстве".

Несмотря на сопротивление Джонсона, переговоры о границе в сенате продолжаются. Группа сенаторов из обеих партий договорилась о мерах, благодаря которым мигрантам будет сложнее просить убежище после пересечения границы, и расширили полномочия по содержанию под стражей и выдворению.

"Я провел достаточное количество переговоров и знаю, когда они подходят к завершению. Я чувствую, что и здесь конец близок", — сказал сенатор-демократ из Коннектикута Крис Мерфи (Chris Murphy), ставший одним из ключевых участников переговоров в сенате.

Но на переговорах пока не удалось найти выход из тупика в вопросе ограничения полномочий по условному освобождению, которыми пользуется администрация. Благодаря этому некоторые мигранты, пытавшиеся попасть в США нелегально, остаются в стране и работают там до тех пор, пока их дело не будет рассмотрено в иммиграционном суде. Администрация Байдена дала понять, что не хочет ликвидировать такие полномочия, а республиканцы заявляют, что не могут поддержать договоренность, где нет ограничений на количество мигрантов, которым временно и условно разрешено находиться в США.

"Если мы не решим вопрос с условным освобождением, никакой сделки не будет", — сказал в среду журналистам сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (Lindsey Graham).

Автор: Карун Демирчян (Karoun Demirjian), Эрика Грин (Erica L. Green)

В подготовке статьи участвовал Золан Канно-Янгс (Zolan Kanno-Youngs).