Байден заявил, что отсутствие в Конгрессе сделки по Украине угрожает США, НАТО и миру

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне 12 декабря 2023 года.

Президент Соединенных Штатов также призвал как можно скорее выделить дополнительное финансирование на поддержку Киева

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Отсутствие в Конгрессе США договоренностей по вопросу выделения финансирования на помощь Украине ставит под угрозу национальную безопасность США и грозит последствиями для НАТО и всего мира. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома после встречи президента США Джо Байдена с руководством Конгресса.

Как отмечается в документе, Байден обсудил с законодателями стратегические последствия их бездействия для Украины, Соединенных Штатов и мира. "Он четко дал понять, что продолжающееся бездействие со стороны Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность США, НАТО и остальной свободный мир. Президент призвал Конгресс как можно скорее выделить дополнительное финансирование на поддержку Украины и послать таким образом сигнал о решимости США", - отмечается в заявлении.

"Президент также дал понять, что необходимо принять меры для решения пограничных вопросов", - указывается в документе. Как отметили в пресс-службе Белого дома, Байден "выразил приверженность достижению двухпартийного соглашения по пограничной политике", а также заявил, что "воодушевлен прогрессом в межпартийных переговорах" по этому вопросу в Сенате Конгресса США. "Президент призвал Конгресс как можно скорее одобрить в полном объеме его запрос на нужды национальной безопасности", - отмечается в документе.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, принимавший участие во встрече, ранее подчеркнул, что, несмотря на имеющуюся, по его словам, необходимость выделения помощи Украине, администрация США должна в приоритетном порядке заняться урегулированием кризиса на границе с Мексикой.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последние месяцы высказывалась против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.