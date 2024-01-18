Великобритания предупреждает, что через пять лет может начаться война с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей

Эпоха безмятежной тишины для Запада кончилась, пишет Breitbart со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса. Политик призвал союзников к оружию. Читатели портала со скепсисом отнеслись к его увещеваниям — так, они обратили внимание на военную слабость Лондона и пожелали возвращения Трампа.

Период после холодной войны для Запада закончился — началась новая "предвоенная" эпоха. У западных стран есть лишь ограниченный запас времени для подготовки к будущим конфликтам и для их предотвращения. Такое предостережение прозвучало из уст британского министра обороны Гранта Шэппса (Grant Shapps), который выступил со знаменательной речью о "гораздо более неспокойном мире".

Китай наблюдает за упорством Запада на Украине и пытается понять, хватит ли ему терпения, чтобы и дальше финансировать правительство в Киеве и его вооруженные силы, сказал Шэппс. Это совершенно очевидный призыв Британии к оружию, с которым она обратилась к членам НАТО, потребовав от них в ближайшем будущем готовиться к большой войне на несколько фронтов.

Выступая в понедельник в правительственном особняке Ланкастер-Хаус, Шэппс сказал, что Западу придется жить в "гораздо более неспокойном мире", и он уже не может считать, что сейчас продолжается послевоенный период. В этих условиях необходимы новые военные расходы, причем в значительных объемах. Министр заявил:

"...настало время, когда все союзники и демократические страны всего мира должны... увеличить расходы на оборону. Как уже говорилось, эпоха мирных дивидендов закончилась. Через пять лет в мире может возникнуть множество театров военных действий. Это и Россия, и Китай, и Иран, и Северная Корея.

...мы находимся в начале этой новой эпохи. Берлинская стена стала далеким воспоминанием, а мы прошли полный круг — от послевоенного мира до предвоенного. На смену эпохе идеализма пришел период жестокого реализма".

Приводя примеры действий Британии в рамках подготовки к многостороннему конфликту, в приближение которого верит правительство страны, Шэппс рассказал о британской помощи Украине — о том, что страна развертывает самую крупную группировку в рамках НАТО после окончания холодной войны, о британско-японско-итальянской авиационной коалиции истребителей и о создании союза подводных сил с участием Австралии, Британии и США. По его словам, правительство намерено довести военные расходы до 2,5% ВВП так скоро, как только сможет себе позволить.

Говоря о ближайшей перспективе, Шэппс заявил, что Запад "не должен" подводить Украину, так как это станет "наградой для Путина" за его вооруженный конфликт, обеспечит ему победу и подаст всему миру сигнал о слабости западных стран. Этого сигнала с нетерпением ждет такой вероятный противник Запада как Китай, отметил министр. Он подчеркнул, что Китай выжидает и оценивает, хватит ли Западу терпения.

Предупреждение Шэппса о надвигающейся мировой войне и о новой эпохе перекликается с аналогичными заявлениями, которые в последние дни делают многие европейские страны. Эстония, являющаяся одним из самых активных союзников Украины и имеющая сухопутную границу с Россией, заявила в понедельник устами своего премьер-министра, что, по ее разведывательной информации, у НАТО осталось "от трех до пяти лет" на подготовку к нападению России на Североатлантический альянс. Швеция на прошлой неделе предупредила своих граждан, чтобы они готовились к войне.

По имеющейся информации, такого же мнения придерживается руководство Германии. Самая популярная в Европе газета Bild на этой неделе рассказала об утечке информации о военных планах Берлина, который ожидает вторжения России в европейские страны к лету 2025 года. В этих планах якобы изложен "путь к конфликту", включающий новые попытки России захватить Киев и спровоцировать кризис на границе с прибалтийскими государствами, пока Соединенные Штаты будут разбираться с последствиями президентских выборов 2024 года.

Комментариям Шэппса об окончании эпохи мирных дивидендов и о вхождении Европы в "предвоенный период" вторят польские военные аналитики. Польша — член НАТО, в наибольшей степени уязвимый для российского экспансионизма, если исходить из того, что опасения по поводу строительства Владимиром Путиным "империи" сбудутся. Профессор Катажина Писарская (Katarzyna Pisarska), организовавшая Варшавский форум безопасности, предупредила: "Такому образу жизни, когда все внимание было сосредоточено на всеобщем благоденствии и на процветании под американским защитным зонтиком, пришел конец, и Европа вступает в эпоху войн".

Возглавляемый профессором Писарской Варшавский форум безопасности уже проводил дискуссию о завершении периода так называемых мирных дивидендов, которые получили страны НАТО в конце холодной войны, когда огромные средства выделялись на создание и поддержание ядерных арсеналов, на крупные регулярные армии, на военно-воздушные и военно-морские силы. После окончания холодной войны эти ресурсы были направлены на мирные цели, потому что началось сокращение всех созданных ранее мощностей. Но, как сказал в октябре британский младший министр по делам Вооруженных сил и ветеранов Джеймс Хиппи (James Heappey), сейчас Запад снабжает изголодавшуюся по снарядам Украину, однако оборонная промышленность, обладающая низким потенциалом мирного времени, не справляется с этой задачей.

Выступая на том же заседании, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) заявил: "Нам нужно, чтобы промышленность наращивала производство более высокими темпами. Нам нужны большие объемы. Та точная и не самая мощная либеральная экономика, которую мы создавали 30 лет, хороша для многих задач, но не для обеспечения вооруженных сил в условиях военного времени".

Возглавляющий Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера (Jacek Siewiera) в прошлом году тоже высказался на эту тему. По его словам, прежние оценки, согласно которым у Европы есть 10 лет на подготовку к сдерживанию российской агрессии, оказались безнадежно оптимистичными. Россия удивила западных обозревателей своей способностью снабжать вооруженные силы, несмотря на санкции. И она сможет восстановить свою боеспособность за три года.

Севера сказал: "Чтобы избежать войны с Россией, страны с восточного фланга [НАТО] должны за три года подготовиться к такой конфронтации".

Комментарии читателей "Breitbart":

Cleisthenes

Уже три войны! А этот глобалист Джо может развязать четвертую на Тайване. Это результат умиротворения исламистов, чем демократы занимались на протяжении десятилетий. Это результат безрассудной милитаризации НАТО, результат заблуждений о глобалистском новом мировом порядке, результат бездумных расходов, подталкивающих инфляцию, результат безумия опосредованных войн.

SiberianRhod

Я вижу, как эти питающиеся соей мальчики-метросексуалы из так называемых западных СМИ начинают осознавать, что третий мир начал свое вторжение. Он захватывает их систему социального обеспечения, начинает главенствовать в их преступном мире, насилует их женщин и детей. А они все внимание сосредоточили на России, которая защищает свои этнические группы, и называют ее убийцей.

Жалкие и никчемные лузеры.

Yup

Вернуть Трампа? Это разумно. Сонный Джо упал низко по данным опросов, а Трамп поднимается и усиливает свои позиции.

Так что здесь нечему удивляться. Правящей элите нужна большая мировая война, так как она прекрасно понимает, что Трамп в 2024 году станет президентом.

Президенты, так низко опускающиеся по данным опросов, обычно либо подают в отставку, либо начинают войну.

Похоже, война близко...

UhaveBrainUseIt

История учит: только сильная нация может сдерживать крупные конфликты.

А когда сильные слабы и у них отсутствует воля сражаться, война приходит к ним сама.

Mike Gilmer

Если начнется мировая война между этими четырьмя странами и Британией, Британию зажарят за 15 минут.

Sam Waters

Вот почему нам нужен Трамп. Он с этим разберется и заставит диктаторов урегулировать ситуацию без войны. Не понимаю, почему мы так заинтересованы в Украине и Тайване. Все, что делают они, мы можем делать сами.

ImaGorilla

Люди мира, проголосуйте против этих поджигателей войны. Ну, если выборы все еще свободные и честные. В этом есть серьезные сомнения, но у нас нет других вариантов. Они из-за своей алчности и жажды власти хотят отправить наших сыновей и дочерей на смерть.

Scott Tracy

Всего этого можно было избежать. Украина совершенно не нужна блоку НАТО, а Россия не хочет видеть НАТО на своей границе (что справедливо). Мы могли сделать так, чтобы Украина стала неприсоединившейся страной и нашим торговым партнером. Но нет! Режиму Байдена нужна война. Он спровоцировал весь этот хаос.