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Интерфакс-АВН

Правительство РФ утвердило инвестпроект по развитию авиапрома с финансированием из ФНБ до 283,8 млрд руб

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ утвердило новый инвестпроект по развитию авиационной промышленности с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере более 280 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Проект предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Реализация проекта должна обеспечить выпуск до 2030 года более 600 полностью отечественных самолетов, добавил Мишустин.

Согласно подписанному распоряжению, из ФНБ будет выделено до 283,8 млрд руб. Для этого госкорпорация "Ростех", объединяющая предприятия авиапрома, разместит 15-летние облигации под 1,5% годовых (первые два года предусмотрен льготный период по выплате купонного дохода).

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Страны
Россия
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