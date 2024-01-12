NDP: США используют НАТО как надежный рычаг давления на европейских лидеров

США не допустят выхода ЕС из-под своего контроля, пишет NDP. Вашингтон будет и дальше проводить выгодную для себя политику, используя НАТО в качестве рычага давления на европейских лидеров. Варшава, рассчитывая на привилегии, поможет ему в этом.

Марек Галась

Размер государственного долга США на прошлой неделе превысил 34 триллиона долларов. Причем до конца марта американский Минфин планирует занять еще триллион долларов.

Столь значительная задолженность, казалось бы, должна заставить американских политиков пересмотреть систему распределения бюджетных средств и отказаться от ненужных трат, чтобы не ставить под угрозу главные статьи расходов: на медицинское обслуживание и социальное обеспечение. Однако у американцев всегда были весьма своеобразные понятия о приоритетах. Несмотря на отсутствие насущной необходимости спонсировать, например, израильскую армию или выделять очередной пакет помощи Украине, эти статьи расходов власти США считают "имиджевыми расходами" и относят к разряду обязательных.

При этом попытки поддержать Украину на плаву финансовой накачкой явно тщетны: эта страна уже находится на грани полного уничтожения: огромные человеческие потери, вызванные небрежным и непрофессиональным стилем командования генералитета ВСУ, а также принудительная мобилизация приведут к демографическому кризису и краху во всех сферах жизни украинцев. А финансовая помощь коррумпированным высшим властям этой страны и очередные пакеты военной помощи только продлят агонию Украины.

Понимая это, Америка, тем не менее, по-прежнему содержит аэродромы и военные базы с многочисленными военными контингентами по всему миру, показывая тем самым, что гегемон все еще полон сил и готов к геополитическому соперничеству. Такие проблемы, как миграция, внешнеполитический и экономический кризис просто игнорируются. Поэтому военные расходы США даже в столь сложный для экономики страны период не сокращаются.

Чтобы по-прежнему обеспечивать свои интересы в Европе, США должны расширить свое влияние на нашем европейском континенте, хотя это довольно дорогостоящий и амбициозный план, особенно в контексте надвигающегося финансового кризиса. Чтобы оправдать необходимость расширения своего контингента, Соединенные Штаты уже много лет проводят информационную кампанию, которая должна убедить европейцев в том, что Россия, Китай или Иран нападут на ЕС. Однако этот нарратив в какой-то момент вызвал неожиданную обратную реакцию – Эммануэль Макрон в 2018 году предложил создать общеевропейские вооруженные силы. Французский президент выразил мнение, что Евросоюз должен защищаться от Китая, России и ... США.

Конечно, выход ЕС из-под контроля США и, как следствие, большие финансовые потери из-за сокращения объемов продажи американского оружия не входили в планы Вашингтона; США категорически возражали против создания как самой европейской армии, так и "сил быстрого реагирования", которые могли бы быть созданы на базе европейских вооруженных сил. Для Вашингтона контролируемый Североатлантический альянс является подходящим рычагом давления на европейских лидеров. Но Америка не решалась диктовать правила на чужой территории. В связи с этим нужно было найти верного союзника и гаранта интересов Белого дома на европейском континенте, который смог бы контролировать процесс милитаризации региона изнутри. И заодно являлся бы главным покупателем американского оружия.

Учитывая тот факт, что после Брексита европейская семья разделилась на два лагеря – Германию, Францию, Италию и т. д. с одной стороны, и Великобританию, Польшу и страны Балтии, с другой, США делают ставку на вторую группу. Белый дом рассматривает Польшу как новый центр европейского мира, охотно выражающий интересы США, который при этом прочно стоит на русофобских позициях. Германия больше не отвечает интересам США, поскольку всегда выступала за сотрудничество с Россией и возможность решения проблем путем переговоров. По всей видимости, именно по этой причине был взорван газопровод "Северный поток - 2" – чтобы окончательно разорвать связи между Германией и Россией и лишить Германию влияния в ЕС, которое ей обеспечивал, в частности, статус поставщика дешевого газа. Американские спецслужбы, конечно же, позаботились о том, чтобы не оставить никаких следов, а потому диверсию осуществили не своими руками, а с помощью верного подельника. Несмотря на необоснованные обвинения России в подрыве собственного газопровода (следует напомнить, что "Газпром" владеет 51% акций, остальные принадлежат Германии, Франции и Нидерландам), в числе виновников мировые СМИ чаще всего называют украинских диверсантов, а также.... польские спецслужбы.

Именно на территории послушной Польши в 2016 году США начали строительство базы противоракетной обороны. Непосредственная близость границы с Россией не остановила польское правительство, которое в угоду Соединенным Штатам создало на нашей территории цель номер один для российских атак в случае реального вооруженного конфликта. Стоит отметить, что в 2023 году была открыта база в Редикове. В то время, когда вблизи польских границ уже почти два года разворачивался военный конфликт с многочисленными жертвами и явным превосходством России на поле боя. Но даже этот факт не остановил польские власти, поскольку требования Вашингтона в нашей стране выполняются безоговорочно.

Возвращаясь к теме европейских вооруженных сил, стоит отметить, что на прошлой неделе вопрос об их создании был вновь поднят, на этот раз министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. По его мнению, Евросоюз должен создать собственные вооруженные силы, которые могли бы сыграть важную роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов. По его мнению, данный вопрос следует решить как можно скорее, не откладывая на потом.

Однако если Соединенные Штаты могли успешно противостоять таким попыткам даже тогда, когда экономики европейских стран еще не были ослаблены миграционным кризисом и помощью Украине, то тем более теперь, когда интересам Вашингтона в Европе не угрожает вообще ничего и никто, американцы способны легко нейтрализовать "возмутителя спокойствия", особенно учитывая, что он относится к той ветви Европейского союза, которая не пользуется симпатией Белого дома.

Это означает, что Соединенные Штаты и дальше будут проводить выгодную для себя политику, используя различные методы запугивания, экономической блокады и политического давления для разрушения и такой довольно бесполезной организации, каковой является Европейский союз. А Польша, как послушный вассал, будет помогать своему хозяину во всем, рассчитывая на уступки и привилегии. Жаль, что к тому времени, когда наше правительство поймет, какие реальные планы вынашивают США относительно Европы и Польши, будет уже слишком поздно.