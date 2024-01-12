Бывший британский военный припугнул Запад: Путин получит ключи от Европы (The Telegraph UK, Великобритания)

Запад рискует вручить Путину ключи от Европы, пугает читателей автор статьи для The Telegraph. В то время как Россия модернизирует свою промышленную базу, страны НАТО колеблются в вопросе помощи Украине и отказываются запускать процесс перевооружения.

Западные лидеры будут страшно сожалеть о своем решении отвернуться от оказавшейся в отчаянном положении Украины.

Нынешняя обстановка на украинском фронте ощутимо отличается от ситуации, которая наблюдалась год назад. Тогда настроение было приподнятое и преобладал оптимизм, поскольку после успешных наступательных операций в страну начала поступать западная помощь. Запад выступил единым фронтом, полный решимости помочь Киеву, чтобы военная операция Путина не увенчалась успехом.

Однако сейчас надежды угасли, а оптимизм сошел на нет. Коллективное единство Запада, похоже, испытывает мощные нагрузки, поскольку военные действия длятся уже почти два года. С начала конфликта и по декабрь 2023 года Украина получила военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму свыше 230 миллиардов долларов. Крупнейшими ее спонсорами стали США, Германия, Великобритания и различные институты Европейского союза.

До недавнего времени это финансирование осуществлялось благодаря практически полному единодушию, которое было выше узкопартийной политики и внутренних дел соответствующих государств и организаций, за несколькими отдельными исключениями.

Все изменилось к концу прошлого года, когда конгресс США оказался втянут в финансовую и политическую борьбу. Большинство республиканцев хотело, чтобы очередные расходы США на Украину в размере 110,5 миллиарда долларов были привязаны к вопросам внутренней безопасности. А несколько дней спустя в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, апологет Путина, заблокировал запланированный ЕС пакет помощи Киеву на сумму 50 миллиардов евро (42 миллиарда фунтов стерлингов).

Коллективное разобщение произошло в самый неподходящий для Украины момент. Международная помощь Киеву может иссякнуть, а Москва тем временем проводит капитальную перестройку своего по-прежнему огромного, хотя и немного устаревшего военно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить потребности армии. До трети ее внутреннего промышленного производства нацелено на разгром Украины.

Эта коллективная разобщенность Запада в сочетании с начатой в России промышленной модернизацией уже оказывает значительное влияние на обстановку на передовой в южных и восточных регионах Украины. Способность сторон использовать артиллерию для поддержки танковых атак и оборонительных маневров является характерной чертой всех современных наземных военных кампаний. Этот вооруженный конфликт ничем не отличается. Более того, он красноречиво свидетельствует о тревожной ситуации, в которой сегодня оказалась Украина, поскольку ее войска выпускают вдвое меньше артиллерийских снарядов и ракет, чем противник.

Чтобы понять, как такая западная разобщенность может усилиться и повлиять на обстановку на линии фронта, достаточно взглянуть на Евросоюз. Передав Киеву военной помощи почти на шесть миллиардов долларов и уступая в этом только США, Британии и Германии, Брюссель впервые за всю историю существования ЕС начал все чаще отправлять на Украину наступательные вооружения. Это весьма примечательный поворот событий для торгового блока, который изначально предназначался для предотвращения конфликтов в Европе.

В марте прошлого года Брюссель дал согласие отправить Киеву один миллион артиллерийских снарядов к марту текущего года (в частности, крайне необходимые 155-миллиметровые снаряды для гаубиц, переданных США и Европой). Однако прошел почти год, а количество поставленных боеприпасов составляет около 300 тысяч штук, то есть, меньше трети обещанного количества. Серьезным препятствием стали действующие экспортные обязательства различных стран-членов ЕС, а также то, что большинство европейских государств все еще пользуются мирными дивидендами 90-х годов, отказываясь модернизировать свою военно-промышленную базу, ориентированную на мирное время, а не на войну – несмотря на вооруженный конфликт на Украине и присоединение Крыма к России в 2014 году.

Эта ситуация просто пагубна для краткосрочной и среднесрочной безопасности Украины, и особенно для долгосрочной безопасности Европы. В этом месяце в США начинается предвыборная гонка, старт которой дадут праймериз республиканцев в Айове. Дональд Трамп уверен в себе и настроен на упорный матч-реванш с действующим президентом Джо Байденом.

Перспектива возвращения администрации Трампа уже заставляет многих в Европе и на Украине задумываться о том, кто возьмет на себя ответственность за безопасность континента. Ответ должен исходить от самой Европы. Однако такой пример как нехватка обещанных артиллерийских снарядов для Украины должен стать сигналом тревоги для единой военно-промышленной базы континента. Европа должна понять, что пора отнестись ко всему этому серьезно, что она больше не может паразитировать за счет Вашингтона, который гарантирует ей мир и безопасность. Наши политики и дипломаты должны немедленно начать действовать, чтобы подготовиться к такому развитию событий к концу этого года.

Несмотря на ужасающую позицию Венгрии по Украине, ЕС по-прежнему уверен, что сможет добиться утверждения пакетов финансовой и военной помощи. Ситуация в Вашингтоне выглядит немного более шаткой, ибо никаких видимых признаков компромисса со стороны палаты представителей нет, а дата голосования по вопросу помощи пока не назначена.

Даже с учетом войны на Ближнем Востоке и эскалации напряженности в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, Запад не может себе позволить игнорировать Украину. Если Запад не предпримет никаких согласованных действий в ее поддержку, это может привести к катастрофическим последствиям для всей Европы. Дело в том, что деспотичный Путин наверняка будет искать возможности для новых территориальных завоеваний в соседней Молдавии или даже в странах Балтии (русофобы на Западе любят размышлять на эту тему – прим. ИноСМИ).

Запад и в особенности европейские члены НАТО должны срочно начать процесс перевооружения, реиндустриализации. Им надо заново освоить науку сдерживания, устрашения и построения альянсов. Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет приступить к реализации своих замыслов сформировать империю и положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен.

Автор статьи: Роберт Кларк (Robert Clark)

Роберт Кларк ранее служил в британской армии.