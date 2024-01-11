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Военное обозрение

США в СБ ООН намерены обвинить Россию в применении по Украине якобы полученных от КНДР баллистических ракет

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Источник изображения: topwar.ru

США намерены обвинить Россию в применении на Украине баллистических ракет, якобы полученных от Северной Кореи. Данный вопрос будет вынесен на заседание СБ ООН в среду, 10 января. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Соединенные Штаты утверждают, что Россия якобы получила от КНДР баллистические ракеты и пусковые установки к ним, которые были применены для ударов по Украине. И хотя тот же Кирби заявляет, что сейчас США "оценивают" результаты этих ударов, никаких доказательств у Вашингтона нет. А обвинения в получении боеприпасов от КНДР звучат с 2022 года. Теперь американцы, поддерживаемые своими европейскими вассалами, пытаются поднять этот вопрос в СБ ООН.

Передача России баллистических ракет из КНДР напрямую нарушает многочисленные резолюции СБ ООН. Завтра мы вместе с нашими союзниками и партнерами поднимем вопрос об этих военных поставках в СБ ООН и потребуем привлечь Россию к ответственности за очередное нарушение взятых на себя международных обязательств

- заявил Кирби, пригрозив России очередными санкциями.

Подтявкивает своим заокеанским хозяевам и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, опубликовавший накануне совместное заявление, в котором "осудил поставки КНДР, закупки Россией северокорейских баллистических ракет и применение Россией этих северокорейских ракет против Украины". Доказательств, как всегда, нет.

В Кремле не стали комментировать прозвучавшие накануне обвинения со стороны США, российский МИД ранее назвал их "голословными слухами", не имеющими под собой никаких доказательств.

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