Депутат Бундестага рассказал о строительстве на Западной Украине центра технического обслуживания немецкой военной техники

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О вовлеченности Запада в конфликт на Украине стало понятно еще в самом его начале. Между тем страны НАТО продолжают наращивать свое участие в текущем противостоянии.

Уже совсем скоро ВСУ будут поставлены истребители F-16, что станет отменой последнего табу (дальнобойные ракеты, танки, самолеты). Но, и это еще не все.

Похоже Запад решил перейти на новый уровень поддержки Украины и разместить свои предприятия ВПК прямо на ее территории. Чтобы максимально оперативно обеспечивать украинскую армию всем необходимым для войны с Россией.

Так, депутат Бундестага Маркус Фабер опубликовал в соцсети пост, в котором говорится, что немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH строит в Западной Украине центр технического обслуживания своей военной техники.

С его слов, на будущем предприятии будут ремонтироваться и обслуживаться немецкие танки Leopard 1A5, пусковые установки ПВО IRIS-T SLS и противоминная техника WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs.

Как пояснил Фабер, для Украины это станет огромным преимуществом. Во-первых, ВСУ смогут готовить своих механиков прямо на месте. Во-вторых, поврежденные или вышедшие из строя по другим причинам машины не придется отправлять за границу, теряя при этом огромное количество времени и денег.

В завершение немецкий депутат опубликовал свое фото на фоне вышеупомянутого предприятия.

Стоит напомнить, что российские власти уже неоднократно заявляли о статусе западных объектов и техники на территории Украины. Все они являются законной целью для ударов ВС РФ.