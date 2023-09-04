«ФРГ и НАТО не хотят вступать в прямой военный конфликт с Россией»

Мирные переговоры по Украине могут начаться осенью или зимой, если контрнаступление Киева провалится, заявил в интервью «Известиям» депутат комитета по обороне в бундестаге Ян Нольте (партия «Альтернатива для Германии»). По его словам, Украина, по всей видимости, постепенно достигает своего предела в плане численности личного состава. Он добавил, что Германия не направляет на Украину своих военных инструкторов и не планирует поставлять своих солдат для поддержки ВСУ. Причина — опасение прямого конфликта с Россией. На сегодня бундесвер обучил 5 тыс. украинских военных. При этом политик допустил, что ФРГ может обучить еще большее число солдат.

Мирные переговоры по Украине могут начаться осенью или зимой, если контрнаступление Киева провалится, заявил в интервью «Известиям» депутат комитета по обороне в бундестаге Ян Нольте (партия «Альтернатива для Германии»). По его словам, Украина, по всей видимости, постепенно достигает своего предела в плане численности личного состава. Он добавил, что Германия не направляет на Украину своих военных инструкторов и не планирует поставлять своих солдат для поддержки ВСУ. Причина — опасение прямого конфликта с Россией. На сегодня бундесвер обучил 5 тыс. украинских военных. При этом политик допустил, что ФРГ может обучить еще большее число солдат.

«Украина не смогла совершить прорыв»

— 26 августа британская газета The Guardian писала, что в прошлом месяце главком ВСУ Валерий Залужный провел тайную встречу с высокопоставленными военными США и Великобритании. И после этого ВСУ решили изменить свою стратегию, сосредоточив усилия на одном узком участке, которым стало село Работино в Запорожской области. Предполагается, что цель украинской армии — перерезать сухопутный коридор в Крым. Смогут ли ВСУ, по вашему мнению, добиться успеха?

— Вооруженные силы Украины в настоящее время изо всех сил пытаются достичь главной линии российской обороны. В Работино Украина добилась локальных успехов, но не смогла совершить прорыв (российские военные за сутки отразили девять атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, заявил 30 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. — «Известия»). Тот факт, что наступление длится почти три месяца и не приносит каких-либо оглушительных результатов, делает успех маловероятным. Чтобы вести боевые действия с необходимой интенсивностью, Украине также нужен достаточный запас солдат и техники. Не думаю, что эти условия выполняются. Поскольку распутица уже не за горами, времени для наступления осталось не так уж и много.

— Германия за минувшую неделю направила Украине еще 10 боевых танков Leopard 1A5 и около 13 млн патронов для стрелкового оружия. Почему, несмотря на всю военную помощь ФРГ и Запада в целом, Украина не добилась успеха на поле боя?

— Для атаки необходимо превосходство примерно пять к одному. Думаю, вряд ли украинские вооруженные силы им обладают. Также снова и снова можно наблюдать, как не лучшим образом с тактической точки зрения используются системы вооружения или не соблюдаются такие принципы, как сосредоточение внимания на одном направлении в атаке. Вероятно, это связано как с тем, что доставлять хорошо подготовленных солдат на передовую становится всё труднее, так и с отсутствием оружия и систем вооружения для общевойскового боя. Также Украина, вероятно, постепенно достигает своего предела в плане численности личного состава.

— Были ли у вас встречи с украинскими парламентариями? Обсуждали ли вы военную помощь Киеву?

— Мы постоянно получаем из различных каналов просьбы о дальнейших поставках оружия на Украину. Но поставки оружия лишь затянут борьбу. Они в результате ничего не изменят и, пока не будет найдено дипломатическое решение, лишь приведут к гибели большего числа людей. У меня сложилось впечатление, что есть государства, которые имеют в первую очередь геополитический интерес в продолжении этого конфликта с целью ослабления России. Они не хотят эскалации конфликта, поэтому поставляют Украине столько оружия, сколько нужно для дальнейшей борьбы, но так, чтобы Украина не стала слишком сильной.

«Бундесвер не отправляет на Украину инструкторов»

— В середине августа Германия провела показательные занятия с украинскими военными на танках Leopard. Немецкие СМИ сообщают, что ФРГ уже обучила 5 тыс. военных, и до конца года число обученных солдат может увеличиться вдвое. Известно ли вам, сколько в итоге украинских солдат пройдут обучение в Германии до конца 2023 года?

— Это также зависит от того, сколько солдат Украина сможет выделить для обучения. Пока бундесвер планировал обучить 5 тыс. солдат. Конечно, возможно, что сейчас будет обучено еще больше, но точное количество предсказать невозможно.

— Отправляются ли немецкие военные инструкторы на Украину обучать солдат ВСУ? Известно ли, сколько их?

— Насколько мне известно, бундесвер не отправляет на Украину инструкторов.

— Допускаете ли вы, что Германия в случае неудачи украинской армии отправит на Украину немецких солдат?

— Я думаю, что это крайне маловероятно. Ни ФРГ, ни НАТО не хотят вступать в прямой военный конфликт с Россией.

— Возможно ли начало мирных переговоров по Украине до конца 2023 года? Рассматривают ли в бундестаге возможность признания за Россией Крыма и Донбасса в обмен на мир на Украине?

— В бундестаге не будет большинства за такое признание. Но раздается всё больше и больше голосов, призывающих к дипломатическим решениям вместо увеличения поставок оружия. Возможно, переговоры начнутся осенью или зимой, когда наступательные операции Украины потерпят неудачу. Однако 42 истребителя F-16 поступят только весной, и [президент Украины Владимир] Зеленский также только что объявил о планах по наращиванию производства вооружений. Я считаю, что продолжение боевых действий более вероятно.

инфографика Источник изображения: iz.ru

— Как вы видите урегулирование украинского конфликта?

— Достичь сейчас соглашения гораздо сложнее, чем в 2022 году в Стамбуле. Детали должны быть согласованы между Россией и Украиной. В будущем Украина не должна превратиться в пешку в геополитической шахматной игре. Я против членства Украины в НАТО или ЕС. Гарантии безопасности со стороны других государств, нейтральные наблюдатели от международных организаций и меры по укреплению доверия могут стать инструментами достижения мира. Также важно восстановить контакты на уровне гражданского общества. В социальных сетях наблюдается жуткое очернение и дегуманизация как русского, так и украинского народа. Я желаю, чтобы после боевых действий наступило время, когда два братских народа снова сплотятся.

«Мы хотим больше боеприпасов для бундесвера»

— Недавно глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что правительство планирует выделить к 2031 году €20 млрд, чтобы закупить недостающие бундесверу боеприпасы. Будет ли партия «Альтернатива для Германии» оспаривать эту цифру, требуя ее сокращения или, наоборот, увеличения?

— Мы также хотим больше боеприпасов для бундесвера. Само собой разумеется, что у государства должны быть вооруженные силы, которые находятся в боевой готовности.

— Хватит ли этого для создания боеспособных дивизий в Германии? Берлин намерен развернуть первую из трех дивизий до 2025 года, а вторую — в 2027-м.

— Это сложный проект, и всегда могут возникнуть задержки. Однако в целом формирование первой должно быть вполне осуществимо. То же самое верно и для дивизии 2027 года. Есть много подрядчиков, которых нужно координировать, и нужно провести военную реструктуризацию. Всегда могут быть трудности, но в принципе планы реалистичны.

— В середине июля бундесвер заключил два контракта с немецким оборонным концерном Rheinmetall на поставку артиллерийских боеприпасов на сумму около €1,3 млрд. Сколько всего немецкие компании заработали на украинском конфликте?

— В отношении всей оборонной промышленности этого нельзя сказать. По сути, кризисы, конфликты и войны — это, конечно, периоды, когда оборонная промышленность продает больше. Но это, вероятно, относится не только к немецкой оборонной промышленности. Да, на Украине с обеих сторон используются системы вооружения со всего мира. Rheinmetall ожидает, что выручка в этом году составит €7,4 млрд.

Семен Бойков