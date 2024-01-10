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По мнению украинского специалиста по производству и разработке БПЛА Юрия Касьянова, являющегося действующим офицером ВСУ, Киев заявляет слишком низкие объемы производства дронов для своей армии.

В интервью одному из украинских изданий военнослужащий заявил, что украинскому правительству следует обеспечить производство как минимум трех миллионов беспилотников, чтобы "заткнуть дырку снарядного голода". По мнению Касьянова, такие темпы производства дронов диктуются растущим дефицитом артиллерийских боеприпасов в украинской армии.

Украинский офицер при этом отметил, что в настоящее время ВСУ приходится массово применять дешевые беспилотники, чтобы заменять ими дефицитные артиллерийские снаряды. Касьянов также посетовал на то, что на Украине отсутствует массовое производство боеприпасов. Единственный патронный завод был утерян после отделения ЛНР, а с тех пор Киев не смог организовать постройку ни патронных ни снарядных предприятий.

Он также напомнил, что на Украине производится отверточная сборка беспилотников, однако при этом отсутствует массовое производство. ВСУ нуждаются в нескольких тысячах артиллерийских боеприпасов в день, что при их стоимости до шести тысяч евро за штуку составляет огромные суммы денег. Исходя из этого, украинский эксперт видит целесообразность в замене артиллерии на дроны стоимостью 500-600 долларов за штуку.

Однако, при этом офицер ВСУ пожаловался, что российская армия качественно и количественно превосходит украинскую сторону по беспилотникам.