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Военное обозрение

Франция планирует поставить Украине ещё одну крупную партию крылатых ракет воздушного базирования SCALP-EG

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Источник изображения: topwar.ru

Франция планирует поставить Украине еще одну крупную партию крылатых ракет воздушного базирования SCALP-EG, если уже не поставила. Такая информация появилась на французских ресурсах.

Французы в 2023 году поставили Зеленскому 50 крылатых ракет SCALP-EG, такое решение принял французский "миротворец" Эммануэль Макрон, решивший поддержать контрнаступление ВСУ. Когда точно были переданы ракеты не сообщается, но прошлым летом они уже "засветились" в ходе ударов, в частности, по Крыму.

Согласно новой информации, к уже переданным 50 ракетам Париж планировал добавить еще 85 SCALP-EG, якобы такое соглашение было заключено между Парижем и Киевом. На сегодняшний день нет данных, поставлены ли ракеты, или только готовятся к отправке. Если такая поставка состоится, это будет означать новую серию ударов по территории новых регионов и Крыму. В Киеве прямым текстом говорят, что удары по полуострову будут наноситься, пока он не будет "освобожден".

Французская ракета SCALP-EG является аналогом британской крылатой ракеты Storm Shadow. Фактически это одна и та же ракета, выпускаемая для различных заказчиков с небольшими различиями.

Крылатая ракета воздушного базирования SCALP-EG (Systeme de Croisiere conventionnel Autonome a Longue portee Precis – Emploi General purpose, "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") имеет дальность поражения в 250 км. Для ее применения Воздушные силы ВСУ применяют фронтовые бомбардировщики Су-24, способные нести британскую Storm Shadow, поскольку системы сброса ракет аналогичные.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Су-24
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