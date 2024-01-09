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Военное обозрение

«Для учений и парадов»: Поставленные Украине немецкие танки Leopard 2 оказались непригодными к боевым действиям

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Источник изображения: topwar.ru

Хваленые немецкие танки Leopard 2, поставки которых так долго добивался Киев, оказались не готовыми к реальным боевым действиям. Как пишет Der Spiegel, количество вышедшей из-за различных дефектов техники превосходит цифры подбитых российскими войсками.

Немцы решили проверить ремонтный центр для немецких танков в Литве. Прибывшая туда комиссия была неприятно удивлена количеством ремонтируемых танков Leopard 2, причем количество вышедших из строя танков по каким-то техническим причинам чуть ли не больше подбитых в боях. При этом заявляется, что обслуживать немецкие танки невероятно сложно.

Самой большой проблемой немецких танков на украинской службе, кажется, является не противник и не выстрелы российских войск; главная первопричина их поломок, кажется, лежит в чём-то другом

- пишет издание.

В Литве отказались отвечать на вопрос о количестве поступившей в ремонт техники, но отметили, что в настоящее время ВСУ использует незначительную часть поставленных танков, все остальные уже в ремонте. Причины поломок разные. Указывается на хрупкость гусениц, натяжение которых приводит к поломкам, отсутствия запчастей и сложность в обслуживании. Танку требуется регулярный техосмотр, который возможно провести только в заводских условиях.

По словам одного из немецких военных, побывавшего в центре ремонта, немецкие танки чересчур быстро изнашиваются в боевых условиях. Другими словами, они больше приспособлены к различным учениям и парадам, чем к реальным боевым действиям, когда нет возможности обслуживать технику на заводах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
Военные учения
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