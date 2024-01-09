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Военное обозрение

Британская газета: Российские системы РЭБ сводят на нет возможности западного высокоточного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Россия значительно опережает Украину в разработке систем РЭБ, применение комплексов радиоэлектронной борьбы на фронте уже привело к тому, что американские высокоточные снаряды РСЗО HIMARS и артиллерийские Excalibur не попадают в цель. Об этом пишет Financial Times.

Россия уделяет огромное внимание развитию систем РЭБ, вкладывая средства в разработку десятилетиями. При этом российский оборонный комплекс выпускает различные системы, способные прикрывать большие территории, а также работать точечно. Украина, в свою очередь, использует старые советские системы и поставленные Западом, что явно недостаточно. Как заявляют в ВСУ, некоторые подразделения не имеют на вооружении систем РЭБ, что приводит к большим потерям от тех же беспилотников.

Какая радиоэлектронная борьба? (...) У нас ничего не было. Я даже не хочу вспоминать те дни в окопах. Наши ребята падали как мухи

- приводит издание слова одного из украинских военнослужащих.

Отмечается, что применение ВС России средств РЭБ практически сводят на нет применение высокоточных боеприпасов, в том числе снарядов Excalibur, на которые была сделана определенная ставка в контрбатарейной борьбе.

Ранее в Киеве заявили, что по боеприпасам и производству беспилотников Украина в 2024 году не сможет догнать Россию, но будет это компенсировать "профессиональными" военными и системами РЭБ. Однако, как пишут украинские ресурсы, это ложь, у Украины нет возможности производить собственные системы радиоэлектронной борьбы, а Запад не в состоянии поставить нужное количество.

РЭБ и антидронновые игрушки мы получаем от Запада, тут полностью зависимы. Сколько и каких дадут. РФ в этом кейсе создает свои линейки и улучшает их в ходе войны

- добавляет ТГ-канал "Легитимный".

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Великобритания
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Продукция
HIMARS
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