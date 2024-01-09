Британская газета: Российские системы РЭБ сводят на нет возможности западного высокоточного оружия

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Россия значительно опережает Украину в разработке систем РЭБ, применение комплексов радиоэлектронной борьбы на фронте уже привело к тому, что американские высокоточные снаряды РСЗО HIMARS и артиллерийские Excalibur не попадают в цель. Об этом пишет Financial Times.
Россия уделяет огромное внимание развитию систем РЭБ, вкладывая средства в разработку десятилетиями. При этом российский оборонный комплекс выпускает различные системы, способные прикрывать большие территории, а также работать точечно. Украина, в свою очередь, использует старые советские системы и поставленные Западом, что явно недостаточно. Как заявляют в ВСУ, некоторые подразделения не имеют на вооружении систем РЭБ, что приводит к большим потерям от тех же беспилотников.
- приводит издание слова одного из украинских военнослужащих.
Отмечается, что применение ВС России средств РЭБ практически сводят на нет применение высокоточных боеприпасов, в том числе снарядов Excalibur, на которые была сделана определенная ставка в контрбатарейной борьбе.
Ранее в Киеве заявили, что по боеприпасам и производству беспилотников Украина в 2024 году не сможет догнать Россию, но будет это компенсировать "профессиональными" военными и системами РЭБ. Однако, как пишут украинские ресурсы, это ложь, у Украины нет возможности производить собственные системы радиоэлектронной борьбы, а Запад не в состоянии поставить нужное количество.
- добавляет ТГ-канал "Легитимный".