"Необходимости применять ядерное оружие на Украине нет". Главное из выступления Шойгу

Глава Минобороны РФ Шойгу: спецоперация развеяла миф о «супероружии Запада»

16 августа в своем выступлении на Московской конференции по международной безопасности глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей спецоперации. Президент РФ Владимир Путин отметил, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. По его словам, важно укреплять позиции ООН и других международных диалоговых площадок. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Необходимость применять ядерное оружие на Украине, чтобы достичь целей спецоперации, отсутствует. Об этом во вторник, 16 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей", - сказал генерал армии, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, главная задача российских ядерных сил - сдерживать ядерное нападение. "Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", - цитирует Сергея Шойгу ТАСС.

Министр обороны добавил, что в ходе спецоперации был развеян миф о "супероружии" Запада, которое он поставляет Украине. Россия внимательно изучает западные трофейные образцы и учитывает их особенности для повышения эффективности своих вооружений, сообщил Шойгу.

В то же время российское оружие, напротив, подтвердило лучшие качества, считает глава Минобороны. "Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких "уникальных" беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях", - указал министр, отметив, что существенного влияния на ситуацию "эти вооружения не оказали".

Шойгу утверждает, что операции, которые проводят ВСУ, якобы планируются в США и Великобритании. "Операции Вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов", - заявил он.

Западные страны, по его мнению, несут ответственность за гибель мирного населения в Донбассе, поскольку они поставляют оружие НАТО Киеву. "Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал.

Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины", - сказал глава Минобороны.

По его словам, реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил теробороны скрываются киевским руководством. Однако, со временем такие данные станут достоянием общественности, полагает Шойгу.

Генерал также утверждает, что "объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войны против России": наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава ВСУ.

Шойгу подчеркнул, что соблюдение Женевских конвенций остается в центре внимания командиров российской армии всех уровней

"Отдельно хотел бы остановиться на гуманитарных аспектах специальной военной операции. Соблюдение Женевских конвенций по правилам ведения войны всегда было и остается в центре внимания командиров всех уровней. С начала операции были изданы соответствующие приказы, закрепляющие порядок действия военнослужащих в отношении мирного населения и военнопленных противника", - рассказал он.

Кроме того, министр обороны отметил, что ведомство признательно ООН и Международному комитету Красного Креста за конструктивное и деполитизированное сотрудничество по вопросам гуманитарной помощи в ходе спецоперации.

"В частности, под эгидой ООН и при активной роли Турции удалось решить сложную проблему вывоза зерна из черноморских портов Украины. Специалисты Красного Креста осуществляют важную посредническую миссию в отношении попавших в плен военнослужащих", - констатировал Шойгу.

Восточный фланг НАТО

Развертывание дополнительных формирований НАТО на "восточном фланге" блока началось до спецоперации на Украине, заявил глава Минобороны РФ.

По его оценкам, усиление НАТО на восточном фланге "завершает деградацию доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период холодной войны".

"Еще несколько лет назад эксперты предлагали использовать европейский опыт для создания мер доверия, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Утверждение о том, что поводом к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО якобы послужила спецоперация РФ на Украине, является ложным, так как эти страны сближались с альянсом уже много лет, отметил Шойгу. Он указал, что размещение ударных вооружений на территории этих стран потребует пересмотра подходов к обороне российской территории.

"Конечно, официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории", - заявил министр, добавив, что отдельные выводы уже сделаны и закреплены в обновленной Морской доктрине.

"Нужны конфликты, чтобы удержать власть"

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности, отметив, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое.

По его словам, "Западу нужны конфликты, чтобы удержать власть, поэтому США и их союзники активно вмешиваются в дела других стран и организуют провокации и гражданские войны". "Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира.

Однако снизить напряженность и преодолеть общие угрозы можно, укрепив систему современного многополярного мира.

Россия продолжит предпринимать шаги к построению более демократичного мира и совершенствовать действующие механизмы международной безопасности", - заявил он. Российский лидер добавил, что контуры многополярного мироустройства активно формируются - "все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности".

Путин утверждает, что западные страны "уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса".

"В этих условиях Россия решила провести на Украине специальную военную операцию в полном соответствии с Уставом ООН.

Цели этой операции определены ясно и четко - это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида", - подчеркнул он.

Президент заявил, что Россия продолжит вместе со своими союзниками "совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой". По его словам, необходимо восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам, важно укреплять позиции ООН и других международных диалоговых площадок.

"Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряженности и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надежной безопасности и благополучия стран и народов", - заключил Путин.

Григорий Плакучев