Головной ракетный катамаран типа Shahid Abu Mahdi Al-Muhandis принят в состав ВМС КСИР Ирана

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Головной ракетный катамаран типа "Шахид Абу Махди" принят в состав ВМС КСИР

Вслед за первым из серии более крупных ракетных катамаранов типа "Шахид Сулеймани" (Shahid Soleimani), в состав ВМС КСИР Ирана был 6 января 2024 года принят головной ракетный катамаран типа "Шахид Абу Махди аль-Мухандис" (Shahid Abu Mahdi Al-Muhandis), или сокращенно просто "Шахид Абу Махди". Название дано в честь иностранного военного, но очень близкого Ирану человека - заместителя руководителя иракских Сил народного ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с командующим силами "Кодс" КСИР Ирана генералом Касемом Сулеймани в результате американского удара в Багдаде в январе 2020 г. В итоге КСИР их имена запечатлел в своих новых ракетных катамаранах.

Хотя точные ТТХ новых кораблей остаются неизвестными, но если катамараны типа "Шахид Сулеймани" по размерам примерно как корветы, то "Шахид Абу Махди" это скорее большой ракетный катер.

Насколько можно судить, его вооружение состоит из 6 противокорабельных ракет типа Ghader\Ghadir дальностью до 300 км в последнем случае, 8 управляемых ракет Kowsar дальностью до 15 км (в этих круглых контейнерах возле площадки для БПЛА), 30-мм артиллерийской установкиа и четырех вероятно 20-мм артиллерийских установок. По поводу ракет Kowsar до сих пор не очень понятно. Это точно не старые одноименные легкие ПКР, а должно быть новые легкие многоцелевые ракеты, которые могут использоваться против разных целей, включая воздушные, и размещаться даже на самых легких катерах.

Также на вооружение ВМС КСИР были переданы и различные ракетные, торпедные и патрульные катера и моторные лодки.

Часть из них оснащена вышеупомянутыми многоцелевыми УР Kowsar.

А эти легкими торпедами

А это более крупные ракетные катера

А это 122-мм РСЗО на шасси армейских внедорожников семейства Aras для нужд береговой обороны