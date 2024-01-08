Тактические АСП. Заключение: эффекторы воздушного базирования.

Как отмечалось ранее, на вооружении зарубежных армий находятся многочисленные категории обычных авиационных средств поражения (АСП) класса «воздух-поверхность» (air-to-ground munitions, AGM). В первой части статьи рассмотрена группа управляемых авиационных бомб.Вторая часть повествует о ракетах воздушного базирования. Настоящая публикация завершает материал и представляет новую концепцию применения беспилотных систем воздушного базирования.

Эффекторы воздушного базирования

Эффекторы воздушного базирования (Air Launched Effects, ALE) – это новая концепция, предназначенная для оснащения пилотируемых вертолетов и БПЛА гибким оружием класса «воздух-земля». ALE в основном используются ВС США, особенно армией. В конечном итоге они будут использоваться в различных размерах и моделях, причем более крупные типы будут обладать большей полезной нагрузкой и характеристиками, включая радиус действия в несколько сотен километров. Эти эффекторы многоцелевого назначения могут использоваться в качестве средств разведки (включая средства наведения за пределами прямой видимости для дальнобойной артиллерии), ударных боеприпасов, узлов связи или в качестве средств радиотехнической разведки или радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Средства ALE могут применяться поодиночке или роями, обеспечивая скоординированное насыщение секторов воздушного пространства. Тактические преимущества включают расширение дальности действия датчиков самолета и поражение целей, в то время как самолет остается вне зоны обнаружения или поражения ПВО противника. Они задуманы как сравнительно недорогие и доступные для закупки и расходов/боевого применения в больших количествах.

Несмотря на то, что эффекторы воздушного базирования представляют интерес для использования на современных боевых самолетах, армия США уделяет особое внимание ALE как элементу умножения силы будущей «экосистемы» в рамках программы перспективных вертолетов (Future Vertical Lift). Последняя должна включать перспективные ударные вертолеты большой дальности (Future Long Range Assault Aircraft, FLRAA), перспективные разведывательно-ударные вертолеты (Future Attack Reconnaissance Aircraft, FARA) и будущую систему тактических БПЛА (Future Tactical Unmanned Aerial System, FTUAS).

Эффектор армии США ALTIUS

В настоящее время армия США экспериментирует с первым воздушным прототипом тактически интегрированной беспилотной системы гибкого/универсального пуска (Agile Launched, Tactically Integrated, Unmanned System, ALTIUS). Производственную группу ALTIUS возглавляет дочерняя компания Anduril AREA-I (США), которая также поставляет летательный аппарат. Испытания ALE, запускаемого из трубы, проводятся с вертолетов UH-60 / MH-60M и БПЛА Gray Eagle, хотя он также может применяться с AC-130J и дрона Valkyrie XQ-58. ALTIUS обладает большей выносливостью и грузоподъемностью, чем большинство БПЛА сопоставимых размеров.

Оригинальный ALTIUS является производным от беспилотника Altius 600 компании AREA-I. Крылья дрона, стартующего из пускового контейнера (трубы), раскрываются после запуска, достигая трехметрового размаха. Диаметр корпуса составляет 15,3 см, точная длина пока засекречена. Грузоподъемность составляет 3,2 кг, время полета достигает четырех часов, а дальность полета – около 450 км. Более крупный вариант ALE, под индексом ALTIUS-700M, компания Anduril запустила в 2021 году. Считается, что благодаря дальности полета 500 км и БЧ массой 15,9 кг эта модель расширит набор целей, включив в него тяжелобронированную технику и артиллерийские системы.

Тестовый пуск эффектора воздушного базирования ALTIUS 600 с вертолета UH-60

Один оператор может управлять несколькими дронами. Высокий уровень автономии снижает нагрузку на оператора, облегчая совместную работу в команде и скоординированные удары. Генерал-майор Уолли РЮГЕН (Wally Rugen), глава межфункциональной группы армейской авиации, заявил в мае 2023 года, что служба предпочитает сетевой подход «волчьей стаи», при котором один дрон выступает в роли лидера, а другие выполняют конкретные задачи, способствующие достижению общей цели роя.

Эту способность армия продемонстрировала в апреле 2022 года, запустив четыре последовательных роя по семь барражирующих боеприпасов (ББ) ALTIUS-600 в каждом. Был сформирован объединенный рой из 28 дронов, которые приступили к поиску и уничтожению имитируемых наземных целей. Кроме того, БПЛА, управляемые одним оператором, передавали обновленные тактические разведывательные данные прибывающим воздушно–десантным силам до достижения ими зоны приземления.

Согласно бюджетным документам армии, служба придерживается поэтапного подхода, который позволяет быстро создавать прототипы и внедрять технологию в эксплуатацию по мере ее жизнеспособности, одновременно продолжая инженерные усилия по разработке и внедрению дополнительных возможностей. Это достигается путем параллельной и/или последовательной разработки, моделирования и физического прототипирования летательного аппарата, полезной нагрузки и архитектуры системы управления полетом. Оценка прототипа должна продолжаться до 2024 финансового года, в то время как армия уточняет свои требования и первоначальную концепцию операций. В бюджетных документах указано, что запрос предложений планируется опубликовать в конце 24 финансового года, а контракт на проектирование и разработку производства планируется заключить в третьем квартале 25 финансового года.

General Atomics Eaglet

Тем временем компания General Atomics Aerial Systems (США) разрабатывает свой собственный эффектор воздушного базирования, получивший название Eaglet («Орленок»). Изделие в первую очередь предназначен для старта с более крупного БПЛА, вертолета или наземного транспортного средства. Впервые прототип Eaglet запущен с принадлежащего армии БПЛА General Atomics Gray Eagle в январе 2023 года. Такие аппараты, как Grey Eagle, могут транспортировать ALE на тысячи километров перед его применением, обеспечивая глубокое проникновение на вражескую территорию. «Орленок» рассматривается в первую очередь как средство разведки и РЭБ, с дополнительной полезностью в качестве узла командования и управления глубокого проникновения.

Старт Eaglet с дрона армии США MQ-1C Gray Eagle

Разработки ВМС США

Корпус морской пехоты США также экспериментирует с эффекторами. В рамках программы модернизации ВС до 2030 года Корпус планирует обменять часть своего арсенала ракет «Хеллфайр» на «недорогое семейство летающих боеприпасов воздушного базирования». Основным стимулом является значительное преимущество в дальности стрельбы, обеспечиваемое некоторыми ББ. «Это способность, которая распространяется на сотни километров, и это позволяет нам использовать современную платформу, чтобы делать то, что мы никогда не думали, что сможем», – сказал бригадный генерал Стивен ЛАЙТФУТ (Stephen Lightfoot), директор директората по развитию возможностей ВМС США. Лайтфут предсказал, что эффекторы будут введены в эксплуатацию «в течение следующих нескольких лет».

По материалам ресурса euro-sd.com