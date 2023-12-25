Тактические АСП. Часть II: ракеты воздушного базирования.

Сегодня на вооружении зарубежных армий находятся многочисленные категории обычных авиационных средств поражения (АСП) класса «воздух-поверхность» (air-to-ground munitions, AGM). В первой части статьи рассмотрена группа управляемых авиационных бомб.Настоящая публикация посвящена ракетам воздушного базирования.

Крылатые ракеты воздушного базирования

Обычные крылатые ракеты воздушного базирования (КРВБ) сочетают в себе высокую грузоподъемность авиабомб со значительно большей дальностью полета, а также способность изменять курс и высоту на протяжении всего полета. Их очень высокая дальность поражения позволяет бомбардировщикам и истребителям оставаться далеко за пределами зон ПВО противника, нанося точные удары по особо ценным целям.

JASSM

Единая ракета класса «воздух-поверхность» (Joint Air-to-Surface Standoff Missile, JASSM) AGM-158 первоначально была разработана компанией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США. Её производство началось в 2001 году. КРВБ, оснащенная проникающей боевой часть (БЧ) массой 450 кг, предназначена для поражения стационарных и подвижных целей, включая объекты с умеренной защитой или заглубленные цели. Для уменьшения дальности обнаружения средствами ПВО противника применяется технология низкой заметности, позволяющая JASSM летать на больших высотах, чем многим крылатым ракетам.

Испытание КРВБ JASSM на укрепленной мишени. До удара и на самой ранней стадии детонации БЧ.

JASSM продолжает совершенствоваться. Дозвуковая ракета воздушного базирования использует навигацию GPS/INS и терминальную головку самонаведения (ГСН) в инфракрасном диапазоне (IIR). В настоящее время разрабатывается защищенный от помех GPS-приемник. Базовая версия AGM-158A имеет дальность стрельбы около 370 км. Версия AGM-158B JASSM-ER появилась в 2014 году с более эффективным двигателем и увеличенной дальностью стрельбы до 900 км. Производство AGM-158A прекратилось в 2016 году в пользу варианта JASSM-ER. Разработка AGM-158B-2 «экстремальной дальности» (JASSM-XR) началась в 2018 году, а серийное производство (LRIP) – в 2021 году. Поставки АСП в войска ожидаются в начале 2024 года. Вариант XR более чем удваивает эффективную дальность применения боеприпаса примерно до 1900 км.

Следующая итерация – это предлагаемый новый вариант JASSM (JASSM-NV), который предназначен для повышения живучести и летальности при работе в сложных условиях против сложных средств защиты. ВВС США заключили с Lockheed Martin неконкурентный контракт на разработку в октябре 2022 года. Сообщается, что модификация NV, по сравнению с текущим вариантом ER, получит «дополнительные возможности». Однако, большинство деталей остаются засекреченными.

О деталях разработки противокорабельного варианта КРВБ AGM-158C можете познакомиться здесь.

TAURUS KEPD 350[/b]

TAURUS KEPD 350 – этокрылатая ракета воздушного базирования получила у производителя обозначение «Автоматическая система общего назначения с унитарным и кассетным оснащением, адаптируемым к цели» / «Кинетическое проникающее средство поражения» (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetration Destroyer). Боеприпас производится компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием MBDA Deutschland GmbH и SAAB Dynamics.

КРВБ KEPD 350 летает на высоких дозвуковых скоростях (0,6-0,95 маха) и достигает дальности полета 500 км. Ракета обладает характеристиками скрытности, включая радиопоглощающее покрытие и изогнутые воздухозаборники, которые в сочетании с тактикой полета с учетом рельефа местности и радиоэлектронными средствами противодействия обеспечивают высокий потенциал проникновения против плотных сетей ПВО. Для достижения высокой точности поражения многорежимная навигационная система Tri-Tec использует INS, поддерживаемые GPS, навигацию на основе изображений (IBN) и навигацию по местности (TRN). Бортовые датчики интегрированы с базами данных и ссылаются на них для постоянного мониторинга местоположения и траектории боеприпаса по мере приближения к заранее запрограммированным путевым точкам на маршруте к цели, что делает ее независимой от доступа GPS.

TAURUS KEPD 350 на истребителе Eurofighter ВВС Германии. КРВБ сертифицирована для истребителей Eurofighter Typhoon, Gripen, Tornado, F-15 и F/A-18

Фаза терминальной атаки определяется распознаванием изображения цели со ссылкой на бортовую визуальную базу данных. АСП массой 1400 кг несет 480-килограммовую тандемную БЧ «МЕФИСТО» (MEPHISTO). БЧ оснащена начальным кумулятивным зарядом-предшественником (понимается как противотанковый (фугасный) тип), способной поражать прочные и глубоко заглубленные цели. Вспомогательная БЧ состоит из основного заряда замедленного действия, упакованного внутрь корпуса проникающего кинетического пенетратора.

Согласно SAAB, KEPD 350 является единственной ракетой воздушного базирования, которая может быть запрограммирован на подрыв основного заряда на заранее выбранном этаже цели, что достигается за счет подсчета слоев и технологии определения пустоты. В качестве альтернативы вариант KEPD 350 может быть настроен на воздушный подрыв для уничтожения важных наземных и площадных целей, включая крупные радиолокационные установки, мосты и взлетно-посадочные полосы. КРВБ поступила на вооружение ВВС Германии в 2005 году, за ними последовали Испания и Южная Корея. Модульная архитектура KEPD 350 позволяет регулярно обновлять ключевые компоненты.

Storm Shadow/SCALP[/b]

Британо-французская КРВБ Storm Shadow (или по-французски «Автономная система дальнего действия – общего применения» / Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général, SCALP–EG) поступила на вооружение в 2003 году и применяется в девяти различных конфликтах, включая продолжающуюся войну на Украине.

По оценкам специалистов, она продемонстрировала высокий уровень успешности в поражении различных целей, включая аэродромы, мосты, бункеры и пришвартованные корабли ВМС. Сочетание скрытности конструкции и полета с учетом рельефа местности снижает риск перехвата. По данным производителя MBDA, Storm Shadow летит со скоростью 0,8 Маха и имеет дальность стрельбы более 250 км. Навигационная система использует INS, GPS и TRN. Вблизи заранее запрограммированных координат ракета всплывает для захвата цели, используя ИК-датчик в сочетании с бортовой базой данных изображений. В последнем крутом пикировании достигается точный удар с минимальным сопутствующим ущербом. Варианты детонации для тандемной БЧ массой около 450 кг включают режимы воздушного взрыва, удара или проникновения (с задержкой).

КРВБ Storm Shadow в полете

Великобритания и Франция в 2017 году заключили контракт с MBDA на модернизацию Storm Shadow в середине срока службы, адаптировав систему для противодействия развивающимся угрозам и продлив срок службы боеприпаса до 2032 года. В дополнение к этой модификации КРВБ также получила обновление программного обеспечения, которое позволяет поражать цели, расположенные на высоте до 4000 м над уровнем моря.

Франция и Великобритания совместно в 2017 году запустили программу «Будущего крылатого/противокорабельного оружия» (Future Cruise/Anti-Ship Weapon, FC/ASW), направленную на замену КРВБ Storm Shadow/SCALP, а также противокорабельных ракет Harpoon и Exocet. В июне 2023 года к проекту присоединилась Италия. После завершения этапа разработки концепции в феврале 2022 года начались подготовительные работы. Согласно MBDA, оцениваются две взаимодополняющие концепции ракет воздушного базирования, а именно «концепция дозвуковой малозаметности и концепция сверхзвуковой высокоманевренности». В настоящее время неясно, будет ли MBDA в конечном итоге представлять собой одно оружие двойного назначения или две специализированные ракеты. Ожидается, что АСП FC/ASW вступит на вооружение в начале 2030-х годов.

Высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования

Высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с обычным приводом в основном работают на твердотопливных двигателях, в отличие от воздушных двигателей КРВБ. Они меньше и дешевле, чем КРВБ, и производятся в значительно большем количестве. Большинство из них имеют небольшую или среднюю дальность стрельбы, хотя внедряются конфигурации с большей дальностью действия. В отличие от КРВБ, они могут применяться вертолетами и самолетами с неподвижным крылом, а также беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

AGM-114 Hellfire / JAGM[/b]

Одной из наиболее распространенных высокоточных УР является AGM-114 «Хеллфайр», который был приобретен примерно 30 странами. С момента первоначального внедрения в 1982 году произведенная компанией Lockheed Martin дозвуковая ракета «Хеллфайр» («Адский огонь») претерпела ряд усовершенствований.

В зависимости от варианта, АСП длиной 1,6 м имеет массу 45-49 кг и достигает максимальной дальности стрельбы 8 км. Двумя наиболее важными вариантами в текущем арсенале являются AGM-114L Longbow (выпускался в 1995-2005 годах) и AGM-114R Romeo (выпускается с 2012 года). Longbow – это оружие типа «выстрелил-забыл» для поражения целей за пределами прямой видимости (BLOS). Для обнаружения цели ракета использует миллиметровый радиолокационный прицел (MMW) и сохраняет боевую эффективность в неблагоприятных погодных условиях и при постановке противником помех. Тандемная фугасная БЧ может поражать тяжелые танки.

Вариант Romeo использует полуактивную лазерную систему наведения (SAL), которая требует, чтобы цель подсвечивалась самолетом-носителем или третьей стороной. Вариант AGM-114R заменил несколько предыдущих модификаций и несет многоцелевую тандемную фугасную БЧ с осколочной гильзой, способную поражать различные классы целей, включая твердые, мягкие и закрытые. Основным усовершенствованием AGM-114R является трехосевой блок измерения инерции (IMU), который позволяет ракете маневрировать и атаковать цели сбоку или сзади, не требуя, чтобы самолет-носитель располагался позади цели.

Ударный вертолет AH-64D/E «Апач» несет 16 ракет AGM-114 «Хеллфайр»

Для точечных антитеррористических ударов разработан специальный вариант, обозначенный AGM-114R9X. С цель значительной минимизации риска сопутствующих жертв, ‘R9X’ не несет взрывоопасной БЧ. При ударе боеприпас выпускает шесть длинных лезвий, которые расчленяют любые цели, пережившие кинетическую энергию попадания ракеты. Эти лезвия дали начало неофициальному прозвищу «ракета ниндзя». Впервые о существовании этого оружия сообщила The Wall Street Journal, которая описала первые применения против целей в Сирии в 2017 году.

Планируемым преемником семейства «Хеллфайр» является единая ракета класса «воздух-поверхность» AGM-179, или JAGM. Этот вариант основан на корпусе ракеты AGM-114R, сохраняет БЧ Romeo и оснащен новой ГСН с многорежимной системой наведения, сочетающей возможности MMW и SAL. Улучшенные всепогодные возможности наведения, принцип «выстрелил-забудь» обещают большую универсальность и боевую эффективность против неподвижных или движущихся целей во всех оперативных сценариях, а также повышают способность ракеты преодолевать средства противодействия.

Производство началось в 2018 году, а полномасштабное – в 2022 году. Новое оружие поступает на вооружение постепенно, первыми будут оснащены AH-1Z корпуса морской пехоты США и армейский AH-64E «Апач». В ноябре 2022 года компания Lockheed Martin испытала усовершенствованный вариант JAGM-MR (средней дальности). Модификация удваивает эффективную дальность стрельбы JAGM с 8 км до 16 км и расширяет систему наведения за счет добавления датчика IIR.

Семейство Brimstone[/b]

Ракеты воздушного базирования семейства Brimstone, разработанного MDBA UK, поступило на вооружение Королевских ВВС Великобритании в 2005 году. Модель Brimstone 2 поступил на вооружение в 2016 году. Ппоследующая Brimstone 3A (ранее известная как Brimstone 2 Capability Sustainment Program (CSP), направленная на продление срока службы после 2030 года) должа поступить на вооружение весной 2024 года из-за задержек производителя.

Brimstone 2 представляет собой ракету длиной 1,8 м и массой 50 кг. Боеприпас оснащен твердотопливным двигателем, летит со скоростью 1,3 маха и имеет дальность стрельбы 60 км при запуске с самолета. Оружие оптимизировано для бронированных и защищенных целей, включая маневрирующие танки и бронемашины, а также бункеры. На каждую подкрыльевую установку вооружения может быть установлено до трех ракет. В зависимости от типа самолета в одном самолета-вылете это позволяет применить до 18 единиц.

Brimstone 2 может работать в трех режимах наведения: только SAL (против статичных целей с ограниченным радиолокационным сечением), SAL плюс MMW (для быстро движущихся целей и для различения целей в загруженной среде) и полностью автономный MMW (для одновременного поражения нескольких целей в режиме «выстрелил-забыл»). Модель Brimstone 2 оснащена функцией «человек в цикле», позволяющей в последнюю минуту прервать миссию или перенаправить боеприпас, а также ракетным двигателем и БЧ, совместимыми с нечувствительным боеприпасом (IM). Тандемная фугасная БЧ массой 6,3 кг может быть активирована с использованием ударного или замедленного режимов, воздушного взрыва или бесконтактного взрывателя. По данным Министерства обороны Великобритании, во время боевых операций Brimstone продемонстрировал точность и надежность «более 90 процентов», в том числе более 98 % во время интервенции 2011 года в Ливию.

Высокоточные УР Brimstone 2 на БПЛА RAF Protector RG Mk1

Модернизированный вариант Brimstone 3A провел первый успешный испытательный пуск в марте 2019 года. Оно включает в себя новейшую двухрежимную систему самонаведения SAL / MMW, IMU на базе микроэлектромеханической системы (MEMS), усовершенствованный автопилот, улучшенную батарею. Согласно MBDA, Brimstone 3 также включает значительное обновление памяти и процессорной части, чтобы «сделать ракету перспективной». Экипаж кабины сможет заранее определять траекторию полета, угол атаки и угол столкновения. Это позволит гарантировать точное поражение целей, движущихся со скоростью до 110 км /ч.

Выходя за рамки Brimstone 3A, в 2021 году MBDA объявила об интеграции крупного обновления программного обеспечения, результатом которого станет вариант Brimstone 3B. В отчете Министерства обороны Великобритании за июль 2022 года вариант 3B указан как находящийся на стадии «оценки и демонстрации». Согласно отчету за февраль 2022 года, интеграция этого варианта с британскими вертолетами «Апач» была отменена, но он будет интегрирован в истребитель Typhoon FGR4 и БПЛА Protector RG Mk 1, причем первый был выбран в качестве головной платформы для размещения Brimstone 3B. Этот вариант ракеты также был предложен оборонному ведомству в рамках программы британской боевой группы Organic Anti-Armour (BGOAA), целью которой является замена некоторых устаревших видов управляемого противотанкового оружия наземного базирования Великобритании.

Продолжение следует…

По материалам ресурса euro-sd.com