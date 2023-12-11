Тактические АСП. Часть I: управляемые авиационные бомбы.

Сегодня на вооружении зарубежных армий находятся многочисленные категории обычных авиационных средств поражения (АСП) класса «воздух-земля» (air-to-ground munitions, AGM). Многие из них в настоящее время модернизируются. Одновременно, разрабатываются новые, еще более эффективные АСП. Рассмотрим группу управляемых авиационных бомб.

Управляемые авиационные бомбы

Комплекты для наведения авиационных бомб

Несмотря на обилие состоящих на вооружении ракет, авиационные бомбы остаются основным инструментом ведения войны. При этом, неуправляемые гравитационные [свободного падения] бомбы в значительной степени заменены высокоточными изделиями, в результате чего устаревшие гравитационные боеприпасы с помощью дополнительных комплектов наделяются характеристиками точности. Эти комплекты состоят из датчика и системы наведения, прикрепленных к головной части так называемой «неуправляемой бомбы» (dumb bomb), и набора аэродинамических поверхностей управления, прикрепленных к корпусу изделия.

Одним из новейших доступных комплектов наведения бомбы является модульное вооружение класса «воздух-земля» (AASM) производства Safran Electronics and Defense (Франция). На международном уровне он также известен как высокоэффективный модульный боеприпас повышенной дальности действия, или HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range). Представленный в 2007 году, всепогодный AASM доступен в различных весовых категориях бомб (от 125 кг до 1000 кг).

Модульная система может быть оснащена набором средств наведения, включая инерциальную навигационную систему (INS)/ глобальную систему позиционирования (GPS), INS/GPS/инфракрасную (IR) или INS/GPS/полуактивный лазер (SAL). Утверждается, что эти разнообразные опции системы наведения делают «ХАММЕР» устойчивым к электронным помехам и отказу Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), а также (при наведении с помощью SAL) позволяют уничтожать движущиеся цели. По данным Safran, текущие технологические усовершенствования продолжают повышать производительность, универсальность и надежность при совместных операциях высокой интенсивности.

Управляемые авиационные бомбы AASM, или HAMMER на истребителе Rafale ВВС Франции

Встроенная двигательная установка комплекта обеспечивает дальность поражения свыше 70 км. Этот показатель может достигаться с любой высоты применения, от высокой до очень низкой. Система типа «выстрелил-забыл» позволяет пилоту программировать и сбрасывать до шести бомб одновременно. Каждая бомба может быть настроена на взрыв в воздухе, ударную или проникающую (с задержкой удара) детонацию.

Тактические возможности охватывают весь спектр задач тактических авиационных средств поражения класса «воздух-земля», включая подавление или уничтожение средств противовоздушной обороны противника (SEAD/DEAD), авиационную поддержку с ближней дистанции (CAS) и поражение стационарных и движущихся целей. AASM полностью интегрирована с истребителем Dassault Rafale, но компания Safran разработала автономную систему Hammer (HASAS), позволяющую устанавливать ее на другие модели самолетов. Фирма также предлагает интеграцию на легких штурмовых истребителях, а также транспортных самолетах. По утверждению представителей Safran, «ХАММЕР» достиг 99% успеха в бою.

Авиационные бомбы сверхвысокой мощности

Очень крупные бомбы «для уничтожения бункеров» и зонного действия составляют небольшую часть арсенала авиационных средств поражения, но выделяются благодаря своим размерам и впечатляющим результатам. Двумя наиболее известными являются тяжелый боеприпас фугасного действия GBU-43B (Massive Ordnance Air Blast, MOAB) и противобункерная GBU-57A/B (Massive Ordnance Penetrator, MOP). Эксплуатируются исключительно ВВС США. На Западе считаются самым мощным неядерным оружием в мире, предназначенным для исключительных целей.

Тяжелый боеприпас фугасного действия GBU-43B

Боеприпас MOAB с GPS-наведением производства Dynetics поступил на вооружение в 2003 году. Всего было закуплено 15 единиц. Использовался только один, нацеленный на туннельный комплекс в Афганистане в 2017 году. Оружие длиной 9 м весит 9 800 кг и применяется через грузовую рампу самолета МС-130. Оно предназначено для детонации непосредственно перед ударом с целью поражения поверхностных или приповерхностных целей типа «мягкий-средний». Хотя эффект взрыва распространяется примерно на 1600 м от места падения, мощность оружия также хорошо проявляется в замкнутых средах, куда направляется энергия взрыва, таких как комплекс пещер или туннелей.

Противобункерная управляемая авиационная бомба GBU-57

В отличие от MOAB, MOP производства Boeing сконфигурирован как оружие глубокого проникновения для поражения защищенных целей, таких как подземные командные пункты или объекты по производству оружия массового уничтожения. Боеприпас массой 14 000 кг принят на вооружение в 2011 году и в настоящее время западными СМИ называется крупнейшей авиационной бомбой в мире. Ее можно установить только на бомбардировщик B-2.

АСП имеет боевую часть (БЧ) массой 2500 кг. Взрывчатое вещество AFX-757 на пластиковой основе, используемое в БЧ, разработано Исследовательской лабораторией ВВС США и обладает как более высокими характеристиками взрыва, так и большей стабильностью, чем другие бризантные взрывчатые вещества военного назначения. Основной проникающий эффект достигается за счет кинетического воздействия очень плотной и закаленной конструкции корпуса бомбы.

ВВС США приобрели 20 единиц, ни одна из которых еще не применялась в боевых условиях. С 2010 года ВВС ведут разработку «пенетратора» следующего поколения (NPG). Служба надеется приобрести оружие с сопоставимыми характеристиками, но массой, примерно, в треть от массы MOP.

Управляемые планирующие бомбы

Бомба малого диаметра (калибра). На противоположном конце спектра размеров находится бомба малого диаметра GBU-39B (Small Diameter Bomb, SDB). Боеприпас производства Boeing поступил на вооружение в 2006 году. В настоящее время на вооружении ВВС США насчитывается 24 тыс. единиц. При весе всего 114 кг и длине 1,8 м SDB позволяет истребителям и бомбардировщикам перевозить значительно больше боеприпасов за один боевой вылет (до 28 бомб на F-15E), ускоряя подавление сил противника и уменьшая опасность для самолета и экипажа.

Модернизированная SDB GBU-53B II Stormbreaker («Громобой») производится компанией Raytheon. 93-килограммовый «Громобой» оснащен многорежимным целеуказателем, который использует ИК-канал, РЛС миллиметрового диапазона (MMW) и SAL-искатель в дополнение к оригинальной системе наведения GPS/INS. Всё это в совокупности позволяет точно поражать движущиеся цели даже при сильно ухудшенной видимости. Дальность применения управляемой авиационной бомбы по неподвижным целям составляет около 110 км и 72 км по движущимся целям. При этом круговое вероятное отклонение (КВО) находится в пределах 1 м. 48-килограммовая БЧ гарантирует поражение бронированных и мягких целей.

Бомбодержатель BRU-61 вмещает четыре бомбы малого диаметра в конфигурации 2×2, что позволяет перевозить четыре бомбы в одной точке крепления под крылом.

SmartGlider («Умный планер»). Отражая потребность во все большей дальности поражения, концерн MBDA разрабатывает семейство АСП SmartGlider, которое производитель описывает как «новое поколение тактического ударного оружия класса “воздух-земля” на десятилетия вперед». Для максимального повышения оперативного профиля, который включает в себя воздушное перехват, уничтожение воздушных средств противника на земле, CAS и SEAD/DEAD, SmartGlider выпускается в легком и тяжелом вариантах.

Эта группа авиационных средств поражения позволяет уничтожать неподвижные цели, включая сетевые системы ПВО малой и средней дальности. Легкий вариант имеет длину почти 2 м и массу 120 кг. Он оснащен 80-килограммовой многоцелевой БЧ с унитарным зарядом. Интеллектуальная пусковая установка MBDA Hexabomb Smart Launcher (HSL) позволяет истребителям нести 12-18 небольших «умных глайдеров» за задание для поддержки атак с насыщением по ПВО противника, конвоям или районам сосредоточения сил. Тяжелый вариант имеет длину 4 м и массу 1300 кг. Он включает в себя БЧ массой 1000 кг, способную обеспечить комбинированное высокое проникающее и взрывное действие по крупным и укрепленным целям.

Истребитель Rafale способен использовать рой SmartGlider (концептуальное изображение MBDA)

Семейство SmartGlider выполнено по принципу «выстрелил-забыл» и сочетает в себе INS/GNSS навигацию с многорежимным комплексом терминального наведения, включающий телевизионное с низкой освещенностью (TV), ИК и SAL самонаведение. Радиочастотные датчики, особенно полезные против сетей ПВО, являются дополнительными. Экипаж самолета может обновлять целеуказание в полете по каналу передачи данных. Доступные эффекты применения включают взрыв в воздухе, удар и замедленную детонацию.

По утверждениям специалистов MBDA, при применении с высоты около 12 км обе версии управляемой авиационной бомбы достигают дальности, «намного превышающей» 100 км. В качестве планирующего боеприпаса SmartGlider не использует двигатель. После сброса изделие раскрывает два планирующих крыла, которые обеспечивают высокое соотношение подъемной силы к лобовому сопротивлению. Тангаж и управление полетом регулируются треугольным оперением. Маневренный планер может уклоняться от препятствий и угроз и принимать различные углы атаки для облегчения точного нанесения удара. MBDA представила концепцию SmartGlider на Парижском авиасалоне 2017 года. Ожидается, что легкая версия поступит в войска к 2025 году, за ней последует тяжелый вариант.

Продолжение следует…

По материалам ресурса euro-sd.com