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Военное обозрение

«Критически важный актив ВС РФ»: в западной прессе оценили боевую роль российских систем ПВО

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Источник изображения: topwar.ru

В продолжающемся конфликте российские системы ПВО «Тор-М2», а также ПЗРК «Игла» и «Верба» сыграли решающую роль в отражении воздушных атак ВСУ в южных районах Донецкой области.

«Тор-М2» доказал свою особую эффективность в борьбе с воздушными угрозами. Его усовершенствованная РЛС может автоматически идентифицировать и поражать цели в радиусе 30 км. В совокупности с высокой точностью это привело к успешной ликвидации многих украинских БПЛА, ракет и авиабомб

- говорится в издании World Defence News.

«Тор-М2» - это система ПВО малой дальности, оснащенная 8 ракетами 9М331 или 9М332. Как указывается, она используется несколькими странами, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Китай, Египет и Россию. Эффективная дальность стрельбы составляет от 1500 до 7000 м, зона действия по высоте – от 50 до 6000 м. Комплекс способен поражать от 10 до 12 целей в минуту, что крайне важно в ситуациях, когда требуется быстрое реагирование на массированные угрозы.

Только за прошлый месяц одно подразделение «Тор-М2» сбило более 10 украинских беспилотников. Это указывает на стратегическое значение данного ЗРК в текущем конфликте. Зенитно-ракетное подразделение группы «Восток», оснащенное «Тор-М2», лишь недавно отразило авиабомбовую атаку ВСУ на Мариуполь

- указывается в западной прессе.

При этом российская ПВО не полагается исключительно на «Тор-М2», а дополняется ПЗРК, такими как «Игла» и «Верба».

У России имеется множество решений, благодаря чему ее воздушная безопасность гораздо выше, чем у Украины. Однако русские, не почуют на лаврах и увеличили производство систем ПВО. Это критически важный актив ВС РФ

- поясняется в прессе, давая оценку противовоздушному щиту ВС РФ.

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Tор-М2
Игла ЗРК
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