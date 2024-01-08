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В продолжающемся конфликте российские системы ПВО «Тор-М2», а также ПЗРК «Игла» и «Верба» сыграли решающую роль в отражении воздушных атак ВСУ в южных районах Донецкой области.
- говорится в издании World Defence News.
«Тор-М2» - это система ПВО малой дальности, оснащенная 8 ракетами 9М331 или 9М332. Как указывается, она используется несколькими странами, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Китай, Египет и Россию. Эффективная дальность стрельбы составляет от 1500 до 7000 м, зона действия по высоте – от 50 до 6000 м. Комплекс способен поражать от 10 до 12 целей в минуту, что крайне важно в ситуациях, когда требуется быстрое реагирование на массированные угрозы.
- указывается в западной прессе.
При этом российская ПВО не полагается исключительно на «Тор-М2», а дополняется ПЗРК, такими как «Игла» и «Верба».
- поясняется в прессе, давая оценку противовоздушному щиту ВС РФ.