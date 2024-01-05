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ТАСС

МИД Франции заявил о легитимной обороне Украины, отвечая на вопрос об ударе по Белгороду

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Глава МИД Франции Катрин Колонна
Глава МИД Франции Катрин Колонна.
Источник изображения: Stephane de Sakutin/ Pool Photo via AP

При этом ведомство оставило без ответа вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов при ударе по Белгороду

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции заявило о легитимной обороне Украины, отвечая на вопрос ТАСС об отношении Парижа к действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесших удар запрещенными кассетными боеприпасами по мирным жителям Белгорода.

"Есть <...> атакуемое государство - Украина, которая действует, осуществляя легитимную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - утверждают во французском внешнеполитическом ведомстве.

При этом МИД оставил без ответа вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов при ударе по Белгороду.

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды для реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ударе в ответ на обстрел Белгорода по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.

Франция в 2009 году ратифицировала Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, передачу и накопление этого типа снарядов. 

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