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ТАСС

В Литве заявили, что результат, на который рассчитывал на Украине Запад, не достигнут

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Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните.
Источник изображения: Rokas Darulis

По словам главы правительства республики Ингриды Шимоните, такое положение следует учитывать при дальнейшем планировании

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Результат, на который западные союзники Украины рассчитывали, достигнут не был. Об этом заявила в интервью национальному гостелерадио LRT премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе войны на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня", - отметила она.

По мнению главы литовского правительства, такое положение следует учитывать при дальнейшем планировании. "Это значит, что мы должны учитывать то, что сценарий не будет таким, каким он представлялся с началом наступательных действий Украины", - сказала Шимоните.

Как отметила премьер, 2024 год будет сложным. "Наступивший год будет сложным как в военном, так и в политическом смысле", - предположила она.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

26 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главная задача специальной военной операции на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена. 

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