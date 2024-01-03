СБУ опубликовала видео, на котором морской дрон ведёт огонь из огнемётной системы якобы по российскому кораблю

В сети получил распространение видеоролик, опубликованный Службой безопасности Украины (СБУ), на котором запечатлено, как украинский морской беспилотник ведёт огонь. При этом согласно комментариям, сопровождающим видео, огонь ведётся из огнеметной системы по российскому кораблю.

На самом видео чётко видео лишь то, что беспилотный катер ведёт огонь. Однако какого-либо конкретного корабля, по которому он стреляет, различить невозможно.

Что касается СБУ, то у службы имеются на вооружении морские беспилотники украинского производства двух типов – «Морской малыш» и «Мамай». Первый из них может нести 850 кг взрывчатки и на нём устанавливают в качестве дополнения огнеметную систему. Очевидно, что на видео именно этот дрон.

«Мамай» же – это дрон-камикадзе, способный нести до 450 кг взрывчатки.

В последние дни ушедшего 2023 года украинская сторона активизировала свои действия в акватории Чёрного моря, очевидно, пытаясь этим компенсировать неудачи на сухопутном фронте.

Напомним, что 30 декабря российское Минобороны сообщило об обнаружении и уничтожении украинского морского беспилотника на подходе к побережью Крымского полуострова.