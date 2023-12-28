InfoBRICS: западное оружие, доказавшее свою неэффективность, не спасет Украину

Япония согласились передать США ракеты для ЗРК Patriot и даже изменила свое законодательство ради этого. Однако всем понятно, что эти снаряды на самом деле предназначаются для Украины, пишет InfoBRICS. Правда Киев зря надеется на них — никакое оружие ему не поможет.

Драголюб Боснич

В течение почти двух лет политический Запад распространял всевозможную пропагандистскую чушь о том, что у российских военных заканчиваются продовольствие, топливо, снаряды, ракеты (по сути, все виды боеприпасов) и так далее. Москве якобы пришлось "выпрашивать" оружие у Тегерана, Пекина и Пхеньяна, чтобы продолжать специальную военную операцию. Все эти мифы были развенчаны давным-давно, но, оказывается, все эти утверждения верны, только не в случае России. В то время как она снабжена всем необходимым, Соединенным Штатам приходится просить свои государства-сателлиты, чтобы они продолжали поставлять киевскому режиму достаточное количество оружия. Ситуация настолько плоха, что украинским командирам разрешается вызывать артиллерийскую поддержку только против крупных российских формирований, поскольку задействование поддержки против более мелких считается "пустой тратой снарядов".

Чтобы компенсировать нехватку производственных мощностей (результат десятилетий аутсорсинга производства), политический Запад вынужден обратиться к таким странам, как Япония и Южная Корея. Токио располагает значительными запасами всевозможных американских ракет, в то время как Сеул, по-видимому, производит больше снарядов, чем все члены НАТО. Поскольку японские законы серьезно ограничивают возможность продажи оружия, Токио в настоящее время работает над созданием новой правовой базы, которая позволила бы передавать ракеты неонацистской хунте. Официально это изменение политики должно позволить экспортировать ракеты для ЗРК Patriot в США, предположительно, чтобы помочь им с дефицитом боеприпасов. Ранее, 20 декабря, издание The EurAsian Times сообщило, что японское правительство приняло это решение под давлением Белого дома. Неудивительно, учитывая характер их отношений.

Токио является вассалом Вашингтона уже почти 80 лет. Учитывая его передовую технологическую базу, многие американские компании, особенно печально известного военно-промышленного комплекса, разрешили производство своего оружия и боеприпасов в Японии. Сейчас Соединенные Штаты стремятся воспользоваться таким ресурсом, чтобы помочь киевскому режиму, который был вынужден перейти к обороне после своего неудачного контрнаступления. Различные американские СМИ утверждают, что этот шаг включает экспорт ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3. Западная пропагандистская машина признает, что это значительный отход от действующих японских законов, которые запрещают экспорт оружия в страны, находящиеся в состоянии военного конфликта. Такие заявления указывают на то, что фактическим заказчиком является украинская неонацистская хунта.

Другими словами, если мы знаем, что США в настоящее время не ведут боевые действия против какой-либо страны (по крайней мере официально), у Японии не должно возникнуть проблем с экспортом своих ракет воюющей талассократии. Если только настоящим заказчиком не является кто-то другой. Учитывая потери ВСУ, можно было бы задаться вопросом, почему Токио просто не отправит Киеву все комплексы целиком, а не только ракеты. Американские источники утверждают, что существующая правовая база допускает передачу только отдельных компонентов для оборудования, произведенного по лицензии США, а экспорт целых систем запрещен. Однако гораздо более вероятным сценарием является то, что Вашингтон просто пытается избежать возможного уничтожения всех произведенных японцами ЗРК Patriot.

Российские военные неоднократно демонстрировали способность поражать цели и уничтожать поставленное западное оружие с помощью своих высокоточных ракет большой дальности. Это особенно важный вопрос, поскольку возможности противовоздушной обороны киевского режима значительно снизились. Его огромный запас ЗРК советского производства в основном исчерпан, в то время как ассортимент западных систем, который он получил, уступает [российским] как в качественном, так и в количественном смысле. Война на Ближнем Востоке только усугубила эту проблему, но неонацистской хунте придется довольствоваться тем, что предоставляют ее натовские повелители. Но будет ли этого достаточно для защиты стратегически важной военной инфраструктуры? Вопрос риторический, поскольку Россия уже уничтожила несколько ЗРК Patriot.

Тем не менее западная пропагандистская машина продолжает настаивать на том, что эти ракеты изменят ситуацию. Киевский режим также изо всех сил старается подкрепить эти мифы регулярными сообщениями о предполагаемых ударах по передовым российским вооружениям, включая поражение ее гиперзвуковых ракет. Однако сам масштаб паники, охватывающей неонацистскую хунту и ее натовских командиров всякий раз, когда МиГ-31К взлетает, говорит совершенно о другом. У России есть множество возможностей "насытить" поле боя ударным оружием, будь то ракеты или беспилотные летательные аппараты. Она может создавать ложные цели, которые неизменно вынуждают ВСУ расходовать свои сокращающиеся запасы снарядов. Нет никаких оснований полагать, что японские ракеты для ЗРК Patriot будут работать лучше, чем ранее уничтоженные боеприпасы американского производства.

В конце концов все они создаются по одним и тем же стандартам, из-за которых западное оружие неэффективно. И мы наблюдаем это уже более тридцати лет. Достаточно вспомнить Первую войну в Персидском заливе или провал хуситов, чьи дроны были нацелены на объекты в Саудовской Аравии. Все настолько плохо, что Турция, член НАТО, предпочла С-400 российского производства вместо Patriot. Следует отметить, что экспортная версия С-400 менее боеспособна, чем та, которая используется российскими военными. Анкара все же выбрала именно эту систему, несмотря на угрозу ее исключения из программы по F-35, хотя это можно было бы считать своего рода благословением, учитывая, что этот чрезвычайно раскрученный американский истребитель на самом деле является еще худшим провалом, чем Patriot. В любом случае, киевский режим, скорее всего, получит эти ракеты, в то время как Украина и все, что осталось от ее вооруженных сил, разваливается.

Автор: Драго Боснич (Drago Bosnic) — независимый геополитический и военный аналитик.