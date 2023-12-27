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Военное обозрение

Залужный признал занятие Марьинки российской армией и допустил потерю Авдеевки ВСУ в течение 2-3 месяцев

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Источник изображения: topwar.ru

Марьинка действительно полностью занята Вооруженными силами Российской Федерации, украинские войска ее территорию более не контролируют. С таким заявлением на брифинге выступил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

Как отметил украинский главком, подразделения ВСУ были вынуждены покинуть западные окраины Марьинки и окопаться уже за пределами города – где-то ближе к нему, где-то – дальше. Ранее о занятии нашими войсками Марьинки президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

После появления в СМИ сообщений об освобождении ВС РФ Марьинки, официальный представитель «сил обороны Таврического направления» ВСУ попытался эту информацию опровергнуть как «несоответствующую действительности». Но теперь утрату контроля над частью Марьинки был вынужден признать сам Залужный.

Кроме того, главком ВСУ сделал еще одно очень неприятное заявление для украинского режима. Генерал допустил вероятность потери Авдеевки в течение 2-3 месяцев. Залужный сослался на то, что украинскому командованию важнее сохранять людей, а не территории. Но почему тогда не отвести украинские силы из Авдеевки уже сейчас?

У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом

- подчеркнул главком ВСУ.

Чтобы успокоить украинскую и западную общественность, генерал добавил, что сейчас важно отойти и сохранить людей, а потом эти территории якобы можно будет «отвоевать». Только такие прогнозы весьма сомнительны: ВСУ находятся не в лучшей ситуации, им не то, что отвоевывать какие-то утраченные позиции, а сохранить бы имеющиеся, и то становится сложной задачей.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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